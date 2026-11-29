PARÍS.– Por segunda vez en menos de una semana, los hutíes yemeníes atacaron el martes la torre del fondo soberano saudí, en pleno corazón de Riad. Arabia Saudita, octavo presupuesto militar del planeta, principal cliente de la industria armamentística estadounidense y signataria de pactos de defensa con Washington, Pakistán y Turquía, esperaba la ayuda de sus aliados. Y que el Ejército por el que pagó una fortuna sigue diseñado para proteger al trono más que para librar una guerra.

Una fachada destrozada a media altura, cristales estallados y 11 heridos, de los cuales nueve son extranjeros: el martes 24 de noviembre, un dron hutí volvió a alcanzar la torre que alberga la sede del Fondo de Inversión Pública saudí. Con sus 385 metros, es el edificio más alto de Riad y ya había sido atacado el pasado 19 de noviembre. Al día siguiente, según imágenes satelitales, un denso humo negro se elevaba de la gigantesca refinería de Ras Tanura, en el golfo Pérsico. Los hutíes se atribuyen el ataque, mientras que la coalición liderada por Riyad en Yemen afirma haber derribado cuatro drones sin reconocer daños. Durante la noche del miércoles al jueves, se interceptaron dos misiles balísticos sobre la capital saudita y un proyectil cayó en el puerto de Yazan en represalia por los ataques de la coalición en Hodeida, según los rebeldes. Ya no es una guerra lejana: es el corazón palpitante de la Visión 2030 del príncipe heredero Mohammed bin Salman —apodado “MBS”—, que está sangrando ante los ojos del mundo.

Según la Dirección General de Defensa Civil de Arabia Saudita, 11 personas resultaron heridas después de que una torre en el distrito financiero de Riad fuera blanco de un ataque terrorista perpetrado por la milicia hutí - - SPA DPA

Las cifras son abrumadoras. En 2025, Arabia Saudita destinó 83.200 millones de dólares a su defensa, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), lo que representa el 6,5% de su PIB: el octavo presupuesto militar mundial, por delante de Francia y Japón. La defensa absorbió el 21,2% del presupuesto estatal en 2025. Históricamente, el reino saudita compra cerca del 80% de su armamento a Estados Unidos. En mayo de 2025, Donald Trump firmó en Riad un contrato presentado como “el mayor acuerdo de ventas de defensa de la historia”, por un valor cercano a los 142.000 millones de dólares. Sin embargo, la cifra responde en parte a una estrategia de imagen: representaría el 176% del presupuesto de defensa saudí de 2024, señala el Stimson Center, mientras que el acuerdo de 2017 solo derivó en 34.600 millones de dólares en ventas efectivamente notificadas.

Patriot, THAAD, cazas, drones… no falta nada en el arsenal, excepto lo esencial. El reino saudita es cuatro veces más grande que Francia y cuenta con muy pocos interceptores para protegerlo, según los expertos. La guerra contra Irán ha vaciado incluso los depósitos estadounidenses, al punto de provocar una escasez de municiones.

“El territorio saudí es gigantesco y, por tanto, muy complicado de defender”, resume a LA NACION Bernard Haykel, especialista en la Universidad de Princeton, para quien la crisis es “grave, incluso existencial”. Las amenazas provienen de todas partes: en septiembre, milicias iraquíes proiraníes atacaron el oleoducto Este-Oeste, la principal ruta de exportación que permite evitar el estrecho de Ormuz. El aeropuerto de Riad está prácticamente cerrado desde los ataques de octubre, que dejaron 18 muertos en cuatro días, de los cuales 13 fallecieron solo el 10 de octubre.

Defensa importada

Y la factura económica es enorme. A finales de septiembre, el déficit público acumulado alcanzó los 244.000 millones de riyales (unos 65.000 millones de dólares), casi un 50% más de lo previsto para todo el año 2026. El Fondo Monetario Internacional (FMI), que hace un año esperaba un crecimiento del 4%, prevé ahora una contracción del 3,3%. Las inversiones extranjeras se estancan en un tercio del objetivo de 100.000 millones de dólares fijado por el príncipe heredero.

Pero, ¿por qué no basta con semejante potencia de fuego? Parte de la respuesta reside en la naturaleza del Ejército saudí. Cuenta con unos 277.000 hombres, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Pero ha sido construido “para proteger al régimen más que para hacer la guerra”, señala el geopolitólogo Frédéric Encel.

¿Significa esto que se trata de un Ejército de mercenarios? La realidad es más matizada. A diferencia de Qatar, cuyas fuerzas están compuestas hasta en un 85% por soldados bajo contrato, Arabia Saudita —con una población mayor de 20 millones de ciudadanos— emplea proporcionalmente menos combatientes extranjeros que sus vecinos del Golfo, según el Carnegie Endowment. Sin embargo, cuando llega el momento de combatir, el reino subcontrata. Un experto citado por Carnegie afirma que las fuerzas terrestres sauditas en Yemen estuvieron compuestas “casi en su totalidad” por soldados bajo contrato, incluidos yemeníes reclutados sobre el terreno. En 2015, miles de combatientes sudaneses de las Fuerzas de Apoyo Rápido, la milicia del general Hemetti, lucharon contra los hutíes por cuenta de Riad. El dinero pagado habría servido más tarde para financiar su guerra contra el Ejército sudanés.

Pakistán se ha convertido en el pilar de esta defensa importada. Desde el pacto de defensa mutua firmado el 17 de septiembre de 2025, Islamabad habría desplegado unos 8000 militares, 16 aviones de combate y una batería antiaérea china HQ-9 operada por tripulaciones pakistaníes. En octubre, un responsable pakistaní llegó a mencionar entre 30.000 y 40.000 soldados que habrían llegado en oleadas para custodiar las fronteras e interceptar drones y misiles, una cifra que Islamabad calificó de “especulativa”. El tratado, cuyo texto no ha sido publicado, autorizaría hasta 80.000 hombres. Según la prensa de África Oriental, el reino también estaría financiando en Somalia la formación de 5107 combatientes mediante instructores extranjeros.

Pese a sus millonarias compras de armamento a Estados Unidos y sus pactos de defensa, Riad descubre los límites del respaldo de Trump frente a la ofensiva hutí BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Pero la paradoja es cruel: nunca Riad ha firmado tantos acuerdos de seguridad y, al mismo tiempo, nunca estuvo tan solo. En primer lugar, el paraguas estadounidense se ha cerrado. En noviembre de 2025, Donald Trump había otorgado a Arabia Saudita el estatus de “aliado principal no perteneciente a la OTAN”, una condición que facilita la cooperación militar sin obligar a Washington a intervenir. El 10 de septiembre, mientras los hutíes se apoderaban del puerto de Moka, MBS llamó dos veces al presidente estadounidense para pedirle que bombardeara a los rebeldes. Según la revista italiana Limes, la respuesta fue un rechazo cortés. Washington llegó incluso a reunirse en Omán con emisarios hutíes. Pero esta no es la primera vez: en 2019, Estados Unidos no respondió tras los ataques contra las instalaciones de Abqaïq y Khurais.

“Trump no es leal con nadie, excepto consigo mismo”, afirma Encel.

La desconfianza, por lo demás, es mutua: en mayo, cuando Donald Trump lanzó la operación de escolta naval “Project Freedom” sin consultar a sus socios, Riad restringió el acceso de los estadounidenses a sus bases y a su espacio aéreo, lo que obligó a Washington a suspender la misión a los dos días, recuerda la analista Natalia Potera, de Oxford Geopolitica.

Y los 2.000 millones de dólares confiados al fondo de Jared Kushner, el yerno del presidente, no cambiaron nada. Sin embargo, los saudíes siguen dependiendo de Estados Unidos “en logística, inteligencia y armamento”, recuerda Kristian Coates Ulrichsen, del Baker Institute. También comprendieron que no pueden contar con China, que apoya a Irán: a pesar de los 288.000 millones de dólares en intercambios con el Golfo en 2024, Pekín solo representa el 1,3 % de las importaciones de armas de la región.

Arquitectura de defensa regional

El Pacto de La Meca, firmado el 7 de agosto con Turquía y Pakistán y ratificado por el Parlamento turco en la noche del 5 al 6 de noviembre, establece que un ataque contra uno se considera una agresión contra todos. No obstante, permite que cada parte elija sus propios medios de asistencia, sin un mando integrado ni unidades comunes. Buques turcos patrullan la zona, pero Ankara pretende “defender a Arabia Saudita con el Ejército saudí”, según algunos expertos. Es que el presidente turco ve más allá de Riad: quiere convertir el pacto en el núcleo de una arquitectura de defensa regional “no limitada” a los tres signatarios, a la cual podría unirse Egipto. El 13 de noviembre, por ejemplo, firmó un acuerdo de defensa mutua con Qatar. Sin embargo, Recep Tayyip Erdogan está ganando tiempo y, por ahora, se niega al compromiso de despliegue terrestre que Washington espera de él. Pakistán, cuyo Parlamento se negó en 2015 a unirse a la coalición en Yemen, defiende el territorio saudí pero se muestra cauteloso ante cualquier acción ofensiva. Y Egipto, cuyo Parlamento autorizó el 26 de octubre la ayuda militar al reino, excluye el envío de tropas terrestres.

Por último, el vecino emiratí se ha convertido en un rival. Entre el presidente Mohammed bin Zayed y MBS, la enemistad es notoria. El reino saudita necesita que el barril supere los 90 dólares para equilibrar su presupuesto, mientras que los Emiratos se conforman con unos 50 dólares. Abu Dabi abandonó la OPEP en abril, apoya en Sudán al bando opuesto al de Riad y tuvo que retirar sus fuerzas de Yemen bajo la presión de Riad, tras la ofensiva lanzada en diciembre de 2025 por los separatistas del sur a los que patrocina. En cuanto a Irán, que se reconcilió con Arabia Saudita en 2023 bajo los auspicios de Pekín, está en guerra contra Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, y el estrecho de Ormuz se encuentra bloqueado.

De izquierda a derecha, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman y el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif posan tras firmar un acuerdo trilateral de defensa en La Meca, Arabia Saudita Saudi Press Agency - Saudi Press Agency

Queda la puerta que Washington e Israel señalan con el dedo: los Acuerdos de Abraham. Firmados a partir de 2020 por los Emiratos, Bahrein, Marruecos y Sudán, su objetivo era integrar a Israel en el Golfo y establecer un frente común contra Teherán. Riad sigue condicionando su firma a avances sobre la creación de un Estado palestino. Por su parte, Donald Trump supeditó “totalmente” la adhesión de Riad a los Acuerdos de Abraham al acuerdo nuclear civil estadounidense-saudí anunciado el 22 de julio y previsto para 30 años, recuerda el investigador israelí Yoel Guzansky. La cuestión, en todo caso, es de vital importancia regional, porque el texto no excluye el enriquecimiento de uranio, y MBS ya había advertido en 2018 que, si Irán se hacía con la bomba, su país haría lo mismo.

Los Emiratos, por su parte, ya cosecharon los frutos de su elección: se han desplegado sistemas de defensa antiaérea israelíes en su territorio. Riad, en cambio, que habría solicitado ayuda israelí a través del Comando Central de Estados Unidos, recibió una respuesta negativa y con un precio: “arrodillarse ante el Muro de los Lamentos. En otras palabras, firmar los Acuerdos de Abraham, unirse al corredor comercial India-Medio Oriente-Europa y renunciar al pacto con Turquía y Pakistán.

Los israelíes creen que tienen tiempo y que “cosecharán a Riad como un fruto maduro”, analiza Laure Foucher, de la Fundación para la Investigación Estratégica. Para Riad, concluye, “Israel representa actualmente el mismo peligro que Teherán”.

Arabia Saudita se encuentra así atrapada en un triple cerco: Irán al este, Israel al noroeste y los hutíes al sur. Para muchos expertos, solo tiene cuatro salidas: lanzarse a los brazos de Israel, pactar con Irán, encomendarse a Turquía o convertirse en un campo de batalla. MBS tendrá que resolver una ecuación tan difícil como la de solucionar la cuadratura del círculo.