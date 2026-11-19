RIAD.– Un ataque con misiles atribuido a los rebeldes hutíes de Yemen dañó este jueves un rascacielos del distrito financiero de Riad sede de las oficinas del Fondo de Inversión Pública (PIF), el fondo soberano de Arabia Saudita, en una nueva escalada de los enfrentamientos entre el reino y el grupo aliado de Irán.

La coalición militar encabezada por Arabia Saudita confirmó que había respondido a la amenaza de un misil lanzado por los hutíes en dirección a la capital. Según un comunicado, la evaluación inicial indicaba que habían caído restos del proyectil y se habían registrado daños materiales en varios edificios, aunque no se registraron víctimas ni heridos.

“El ataque provocó daños materiales en varias plantas de la torre y en dos edificios aledaños, pero sin víctimas”, declaró la agencia de Protección Civil en un comunicado en X.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del reino dijo que se reservaba el derecho a tomar “todas las medidas necesarias” para defender su soberanía y proteger a sus ciudadanos y ​activos nacionales tras el ataque hutí.

Un rascacielos en Riad que alberga la sede del fondo soberano de Arabia Saudita sufrió daños el 19 de noviembre - - AFP

Testigos escucharon una fuerte explosión durante la madrugada, después de que las autoridades emitieran una alerta de “peligro potencial”. Otras personas señalaron que el impacto afectó al distrito financiero Rey Abdalá (KAFD), donde se encuentra la torre de 80 plantas y de 385 metros de alto que alberga la sede del PIF.

“La fachada está dañada en varias plantas, con cristales destrozados”, describió una fuente que habló bajo condición de anonimato. El impacto destrozó las ventanas de entre siete y ocho plantas de la Torre PIF y ⁠deformó partes de su fachada metálica.

Tras el ataque, las autoridades cerraron los accesos al distrito y comenzaron la evacuación de las personas que se encontraban en la zona, mientras ambulancias y equipos de bomberos acudían al lugar.

El vocero militar de los hutíes, Yahya Saree, reivindicó en Telegram ese ataque y también dio cuenta de otros contra el aeropuerto de Riad y la base aérea de Jamis Mushait, en el sur del reino.

Los hutíes de Yemen afirmaron que habían atacado instalaciones pertenecientes a Saudi Aramco - - AFP

El episodio se produjo después de otro ataque contra instalaciones estratégicas del reino el 8 de noviembre, cuando la caída de restos de un proyectil dañó un edificio de la petrolera estatal Aramco. La sucesión de impactos sobre dos emblemas de la economía saudita aumenta la preocupación por la capacidad de los rebeldes de alcanzar objetivos estratégicos en el corazón del país.

La respuesta saudita

Aviones de combate del reino bombardearon durante la madrugada posiciones en Saná, la capital yemení controlada por los hutíes, según informó la agencia de noticias Saba, vinculada al movimiento rebelde. La coalición militar, por su parte, anunció que había destruido una plataforma de lanzamiento de misiles balísticos situada a unos 100 kilómetros de la capital.

Los medios oficiales de los combatientes proiraníes informaron de los bombardeos en Saná. “El enemigo saudita ha vuelto a tomar como objetivo la fábrica de calzado y textiles de la Fundación para el Desarrollo Al Yateem”, indicó el canal Almasirah.

Los hutíes denunciaron nuevos bombardeos sauditas contra objetivos civiles. El canal Almasirah, vocero del grupo, informó que los ataques alcanzaron una fábrica de calzado y textiles de la Fundación para el Desarrollo Al-Yateem.

El martes, el Ministerio de Salud de los rebeldes había reportado la muerte de 14 civiles en bombardeos de la coalición contra una fábrica al norte de Hodeida, una ciudad portuaria bajo su control.

Aviones sauditas bombardearon posiciones en Saná, la capital de Yemen controlada por los hutíes, en represalia por el ataque con misiles contra Riad ZAYED AL-WAQIDI - AFP

La escalada entre Arabia Saudita y los hutíes se inscribe en la ampliación del conflicto regional entre Estados Unidos, Israel e Irán, que lleva nueve meses y experimentó un recrudecimiento de las hostilidades en los últimos días, pese a los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo. El reino, el mayor exportador mundial de petróleo, se convirtió así en otro escenario de una guerra que amenaza con extenderse por toda la región y afectar los mercados energéticos.

La proximidad de los ataques a instalaciones petroleras y financieras sauditas también despierta preocupación por sus posibles consecuencias económicas. Cualquier amenaza contra la infraestructura del principal exportador mundial de crudo puede repercutir en el suministro energético y en los precios internacionales del petróleo.

El grupo rebelde, respaldado por Irán, intensificó sus ataques contra Arabia Saudita en el marco de la escalada regional en Medio Oriente Osamah Abdulrahman - AP

La guerra en Yemen comenzó en 2014, cuando los hutíes lanzaron una ofensiva contra las fuerzas gubernamentales y tomaron el control de amplias zonas del norte del país, incluida Saná. Al año siguiente, Arabia Saudita encabezó una coalición militar para respaldar al gobierno reconocido internacionalmente e intervenir en el conflicto.

Tras cuatro años de tregua, las hostilidades se reanudaron en julio y abrieron un nuevo frente en la guerra de Medio Oriente. Desde entonces, los ataques cruzados elevaron la tensión entre el reino y los rebeldes, que cuentan con el respaldo político y militar de Irán.

Agencias AFP y Reuters