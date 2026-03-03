Los ataques iraníes sacuden la imagen de Dubai como oasis de estabilidad en el Golfo

DUBAI.– Durante décadas, la carta de presentación de Dubai exhibía rascacielos relucientes, salarios libres de impuestos, facilidad para hacer negocios y algo mucho más intangible: la promesa tácita de que, pasara lo que pasara en el resto de Medio Oriente, esta ciudad era diferente. Los conflictos que desestabilizaban la región, de algún modo, se detenían en las fronteras de Dubai.

El sábado, eso cambió. Los ataques de represalia de Irán a lo largo del Golfo impactaron sectores clave de Dubai, alcanzando aeropuertos, hoteles y puertos. También golpearon los cimientos psicológicos de una ciudad que había pasado cuatro décadas construyendo su identidad como uno de los lugares más confiables del mundo para hacer negocios en un vecindario inestable.

Columnas de humo elevándose al lado de la icónica "palmera" de Dubai tras el impacto de un proyectil iraní - - 2026 Planet Labs PBC

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU), estrecho aliado de Estados Unidos, actuaron con rapidez para contener el daño a la confianza tanto como las consecuencias físicas. La Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, Crisis y Desastres de EAU afirmó que la situación seguía bajo control. Para inversores y residentes que veían sus íconos alcanzados por misiles mientras acumulaban provisiones, las garantías fueron registradas. Que hayan sido suficientes es otra cuestión.

“Es difícil exagerar el peligro para el modelo económico de Dubai”, dijo Jim Krane, investigador del Baker Institute de la Universidad Rice.

“Puede que el daño físico sea leve y que hasta ahora la mayor parte del dolor sea psicológico. Pero el estatus de Dubai como refugio seguro para expatriados y sus empresas está cada vez más en duda. Cuanto más se prolongue la guerra, más intensa será la búsqueda de ubicaciones alternativas. Dubai necesita que esta guerra termine ya. El capital internacional es altamente móvil”.

Vista satelital de los daños causados por Irán en una de las zonas mas turísticas de Dubai Planet Labs PBC

En señal de las tensiones persistentes, los mercados bursátiles de EAU permanecieron cerrados el lunes y martes, mientras que interrupciones tecnológicas tras un impacto en instalaciones de computación en la nube de Amazon afectaban algunas operaciones bancarias, según una fuente familiarizada con la situación. Decenas de miles de personas seguían varadas en EAU mientras el espacio aéreo permanecía en gran medida cerrado.

Cómo Dubai construyó su marca

La transformación de Dubai, de un modesto puerto dedicado a la pesca y al comercio de perlas a un centro financiero global, fue un proyecto de varias décadas. El lanzamiento de la aerolínea Emirates en 1985, la inauguración del hotel Burj Al Arab en 1999 y las leyes de comienzos de los años 2000 que permitieron por primera vez a extranjeros poseer propiedades fueron pilares de la “Marca Dubai”.

Pasajeros varados por el cierre del Aeropuerto Internacional de Dubai Altaf Qadri� - AP�

La economía de Dubai depende hoy casi por completo de sectores no petroleros, ya que el petróleo representa menos del 2% del PBI. En su lugar, una combinación de comercio, turismo, bienes raíces de alta gama y servicios financieros —basados en un marco regulatorio que replica el de Londres y Nueva York— tomó la posta. La vecina Abu Dhabi, que concentra más del 90% de las reservas petroleras de EAU, sigue dependiendo más de los ingresos del crudo para su crecimiento.

Beirut había sido la capital financiera internacional de la región hasta que su guerra civil en los años 70 destruyó esa imagen. Bahréin ocupó ese vacío hasta que el ascenso de Dubai lo relegó a un papel más modesto. Cada sucesión se apoyó en la misma promesa: una alternativa estable y abierta frente a la última crisis regional. Dubai ejecutó esa promesa de forma más completa que cualquiera de sus predecesores.

Su ascenso también se construyó, en parte, sobre la inestabilidad ajena. Con sirios desplazados por la guerra civil, familias adineradas sacudidas por la Primavera Árabe y, más recientemente, rusos huyendo por la guerra en Ucrania, nuevos residentes volcaron capital y talento al emirato.

Vista general del panel de llegadas de la Terminal 3, con vuelos procedentes de Dubai cancelados, en el aeropuerto de Londres-Heathrow JUSTIN TALLIS� - AFP�

La población en todo EAU pasó de aproximadamente un millón en 1980 a 11 millones en 2024. El año pasado, el país estaba en camino de atraer un récord de 9800 millonarios reubicados, más que cualquier otra nación del mundo, según Henley & Partners. El dinero fluyó hacia el sector inmobiliario, impulsando a la desarrolladora Emaar Properties a un máximo histórico el 25 de febrero, con una valuación cercana a 149.000 millones de dirhams (40.600 millones de dólares).

La creación del Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) en 2004 dio inicio a una ofensiva para atraer firmas financieras. A fines de 2025, el DIFC albergaba más de 290 bancos, 102 fondos de cobertura, 500 gestoras de patrimonio y 1289 entidades vinculadas a patrimonios familiares.

Lo que cambió el sábado

Pero las vulnerabilidades siempre estuvieron allí. El estrecho de Ormuz —por donde pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo transportado por mar en el mundo— se encuentra en el patio trasero de Dubai. Irán, con capacidad y motivos para desestabilizar el comercio del Golfo, está justo enfrente.

Una densa columna de humo negro se eleva desde un depósito en el área industrial de la ciudad de Sharjah Altaf Qadri - AP

El daño físico del fin de semana fue evidente. El Aeropuerto Internacional de Dubai fue alcanzado, un muelle en el puerto de Jebel Ali se incendió y el Burj Al Arab sufrió daños por fragmentos de interceptores. Tres personas murieron y 58 resultaron heridas, según el Ministerio de Defensa de EAU.

“La gente tiene miedo de lo que está pasando. Es la primera vez que deben esconderse en lugares subterráneos. El aeropuerto de Dubai, uno de los más grandes del mundo, tiene que cerrar por varios días”, dijo Nabil Milali, gestor de carteras multiactivo en Edmond de Rothschild Asset Management. La semana pasada redujo la exposición global a acciones ante la posibilidad de un ataque contra Irán.

“Hay un 70% de probabilidad de que mantengamos una prima de riesgo geopolítico en la región durante mucho tiempo”.

Un hombre trota por una playa con el hotel de lujo Burj Al Arab al fondo, en Dubai Altaf Qadri - AP

Una fuente de una firma de inversión mediana con sede en EAU dijo que la compañía comenzó a planificar despidos de manera preventiva y suspendió la captación de fondos.

La demanda de lingotes de oro se disparó, según una fuente del sector joyero. Bancos privados internacionales, que venían ampliando operaciones de asesoramiento en el emirato, podrían reconsiderar el alcance de su presencia, indicó un banquero privado.

Las empresas podrían replantearse si atender a clientes localmente o desde otra ubicación.

Explosiones provocadas por la interceptación de un proyectil iraní se observan en el cielo sobre Dubái el 1 de marzo de 2026 GIUSEPPE CACACE� - AFP�

“Históricamente, mercados como el de EAU han demostrado resiliencia durante crisis, incluida la del Covid, respaldados por una fuerte respuesta política y una buena gobernanza”, afirmó Madhur Kakkar, fundador y CEO de Elevate Financial Services.

“En esta etapa, una reasignación estructural amplia de capital institucional fuera de EAU o del Golfo parece improbable, salvo que las tensiones escalen de manera sustancial o persistan durante un período prolongado”.

Aún no hay datos sobre salidas de capital. La suspensión de las operaciones en las bolsas de Abu Dhabi y Dubai los días 2 y 3 de marzo marca un paso sin precedentes para los reguladores emiratíes.

Una columna de humo se eleva desde el puerto de Jebel Ali tras un presunto ataque iraní en Dubai FADEL SENNA� - AFP�

“Es realmente un cambio importante en las percepciones”, dijo William Jackson, economista jefe para mercados emergentes de Capital Economics.

“Las economías del Golfo generalmente se consideraban a salvo de represalias iraníes. Creo que eso realmente cambió durante el fin de semana”.

El impacto dependerá de cuánto se prolongue el conflicto, señaló. “Pero creo que este es un desafío significativo, particularmente cuando pensamos en los esfuerzos de diversificación que están en marcha en la región”.