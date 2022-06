Los espías de Israel están golpeando en el corazón del régimen iraní y algunas cabezas empezaron a rodar

TEL AVIV.- Durante más de una década, fue una presencia temida en Irán. Como jefe de un vasto aparato de inteligencia, aplastó la disidencia interna y los rivales políticos, y expandió las operaciones encubiertas más allá de las fronteras de Irán para atacar a los disidentes y enemigos en el extranjero.

Hossein Taeb, un clérigo de 59 años y jefe de inteligencia del poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, parecía intocable.

Eso fue hasta que fue destituido abruptamente de su cargo la semana pasada, víctima de una campaña implacable de Israel para socavar la seguridad de Irán al atacar a sus funcionarios y sitios militares, según funcionarios y analistas de ambos países.

Un esfuerzo fallido de Irán para atacar a ciudadanos israelíes en Turquía, que provocó una vergonzosa crisis diplomática con Ankara, un aliado regional de Teherán, finalmente inclinó la balanza, según funcionarios de inteligencia israelíes informados sobre el complot iraní que solicitaron el anonimato para discutir operaciones delicadas e inteligencia. temas

La destitución de Taeb fue un reconocimiento por parte de Teherán de que enfrentarse a la amenaza de Israel requería un nuevo liderazgo y un restablecimiento de estrategias y protocolos, según Mohammad Ali Abtahi, exvicepresidente reformista de Irán y clérigo que fue derrocado por los conservadores en 2009, pero ha mantenido estrechos vínculos con altos funcionarios.

“Las brechas de seguridad dentro de Irán y el amplio alcance de las operaciones de Israel realmente han socavado nuestra organización de inteligencia más poderosa”, dijo Abtahi por teléfono desde Teherán. “La fuerza de nuestra seguridad siempre ha sido la base de la República Islámica y ha sido dañada en el último año”.

Hossein Taeb HAMED MALEKPOUR - TASNIM NEWS

Las llamadas para purgar a Taeb aparecieron en medio de un clima creciente de desconfianza dentro del liderazgo iraní después de que un alto comandante de la Guardia Revolucionaria, el general de brigada Ali Nasiri fue arrestado en secreto por acusaciones de espionaje para Israel, según una persona con estrechos vínculos con altos funcionarios de la Guardia Revolucionaria y otra con conocimiento del arresto. Ellos y otros funcionarios iraníes citados en este artículo solicitaron el anonimato porque no estaban autorizados a hablar oficialmente sobre discusiones internas.

Funcionarios de la misión de Irán ante las Naciones Unidas dijeron que no tenían comentarios inmediatos sobre los reclamos.

La detención del general Nasiri se produjo dos meses después de que varias docenas de empleados del programa de desarrollo de misiles del Ministerio de Defensa fueran arrestados bajo sospecha de filtrar información militar clasificada, incluidos los planos de diseño de misiles, a Israel, según un funcionario iraní familiarizado con la redada.

Durante el año pasado, Israel intensificó el alcance y la frecuencia de sus ataques dentro de Irán, incluso en los sitios nucleares y militares que la organización de Taeb era responsable de proteger.

Uno de los funcionarios israelíes dijo que parte de la estrategia implicaba exponer los fracasos de la Guardia Revolucionaria en su guerra encubierta con Israel con la esperanza de que crearía un conflicto entre los líderes políticos y el establecimiento de defensa e inteligencia.

El lunes, tres fábricas de acero iraníes, una de ellas la estatal Khuzestan Steel, fue atacada en un ciberataque que obligó a detener su línea de producción. Las tres fábricas atacadas son importantes proveedores de acero para la Guardia Revolucionaria, según un funcionario de inteligencia occidental.

Un grupo de piratas informáticos conocido como Gonjeshke Darande se atribuyó la responsabilidad. El mismo grupo se atribuyó la responsabilidad de otro ataque cibernético en noviembre que inhabilitó estaciones de servicio en todo Irán y que, según funcionarios estadounidenses, estaba conectado con Israel. Funcionarios en Israel se negaron a confirmar la fuente de los ataques.

La red de espionaje de Israel se ha infiltrado profundamente en las bases de los círculos de seguridad de Irán, según han reconocido funcionarios iraníes, y el exministro de inteligencia de Irán advirtió el año pasado que los funcionarios deberían temer por sus vidas, según informes de los medios iraníes.

Keren Hajioff, asesor principal del primer ministro Naftali Bennett de Israel, dijo en una entrevista que la estrategia contra Irán era parte de la doctrina del “pulpo” de Bennett.

“Esta doctrina es un cambio estratégico del pasado, cuando Israel se centró en los ‘tentáculos’ de Irán en toda la región, en el Líbano, Siria y Gaza”, dijo. La nueva táctica, agregó, fue un cambio de paradigma: “Ahora vamos directo a la cabeza”.

El primer ministro israelí, Naftali Bennett

Los agentes israelíes han llevado a cabo asesinatos con robots controlados a distancia y tiroteos desde vehículos en movimiento, han volado drones contra instalaciones nucleares y de misiles sensibles, y han secuestrado e interrogado a un agente de la Guardia Revolucionaria dentro de Irán. Teherán también sospecha que Israel mató a dos de sus científicos en mayo.

Taeb fue nombrado jefe de la organización de inteligencia de la Guardia Revolucionaria en 2009 después de los disturbios en todo el país por las disputadas elecciones presidenciales. Anteriormente se había desempeñado como jefe de Basij, una milicia de civil conocida por atacar y, a veces, matar a los manifestantes.

Taeb impuso represiones sistemáticas con una brutalidad que elevó a la organización de inteligencia de una oscura unidad de seguridad a la operación de espionaje más temida del país.

Aliado de confianza del líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, Taeb puso a los líderes de la oposición bajo arresto domiciliario, desmanteló muchos grupos de la sociedad civil, arrestó a activistas y personas con doble nacionalidad y secuestró a disidentes en países vecinos. En al menos un incidente, uno de los disidentes fue ejecutado después de ser devuelto a la fuerza a Irán. En un video que elogió a Taeb publicado por la Guardia Revolucionaria esta semana, esas acciones fueron citadas entre otros “logros”.

Ali Khamenei, líder supremo de Irán AFP

Más recientemente, Taeb había estado bajo presión para erradicar la red de espías de Israel en Irán y contraatacar, según un asesor del gobierno y otra persona afiliada a la Guardia Revolucionaria.

El general Nasiri, que fue arrestado en junio, se desempeñó como comandante superior en la Unidad de Protección de Información de la Guardia Revolucionaria, encargada de supervisar y supervisar el trabajo de la organización.

Su arresto, combinado con los repetidos ataques de Israel, sacudió a los líderes en Teherán, según funcionarios iraníes con conocimiento de la situación. Algunos comenzaron a pedir en voz baja que Taeb renunciara o fuera destituido, dijeron los funcionarios.

Taeb solicitó un año más en su cargo para rectificar las brechas de seguridad, dijo la persona afiliada a la Guardia.

Luego vino el complot para atacar a los israelíes en Turquía. El 18 de junio, un funcionario de inteligencia israelí, que habló bajo condición de anonimato para revelar los datos de inteligencia, dijo que el Mossad creía que Irán estaba planeando ataques contra turistas y ciudadanos israelíes.

El Cuartel General Antiterrorista de Israel elevó su alerta para Turquía al más alto nivel y les dijo a todos los israelíes en Estambul que se encerraran en sus habitaciones de hotel. El funcionario de inteligencia dijo que Israel había informado a Turquía y compartido información que mostraba que eTaeb estaba detrás del complot, que dijo fue en represalia por el asesinato en mayo del coronel Sayad Khodai, el comandante adjunto de otra unidad encubierta de la Guardia Revolucionaria.

El cuerpo sin vida del coronel Sayyad Khodai - - IRNA

Saeed Khatibzadeh, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, dijo la semana pasada que las acusaciones de Israel de que Teherán había planeado atacar a los israelíes en Turquía eran “ridículas” y “un escenario precocinado para dañar la relación de dos países musulmanes”.

Turquía arrestó a cinco iraníes y tres ciudadanos turcos sospechosos de haber estado involucrados en el complot, incautando dos pistolas, dos silenciadores y documentos y material digital que contenía las identidades y direcciones de las personas que supuestamente estaban en la lista de objetivos, informaron los medios de comunicación turcos. Las autoridades turcas no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Bennett dijo la semana pasada que “se está cooperando en todos los niveles” con Turquía y que ha dado resultados. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, en una conferencia de prensa el jueves con Yair Lapid, su homólogo israelí, dijo que Turquía no toleraría “ajustes de cuentas” y “ataques terroristas” en su suelo.

Se ha estado formando una alianza regional entre los países árabes e Israel contra Irán, y la crisis amenazó con empujar a Turquía, un aliado regional clave para Teherán, más cerca del campo israelí. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, estuvo en Turquía el lunes para reunirse con el presidente Recep Tayyip Erdogan para discutir la crisis.

“Turquía fue el punto de inflexión para Taeb, hizo que Irán pareciera incompetente y aumentó su vulnerabilidad, y finalmente tuvieron que deshacerse de él”, dijo Omid Memarian, un experto en Irán de Democracy for the Arab World Now, un grupo de defensa con sede en Washington.

El ministro de Exteriores iraní, Hossein Amirabdollahian, junto a su par turco, Mevlut Cavusoglu, durante una reunión en Ankara, el lunes pasado STRINGER - AFP

Algunos legisladores conservadores en Irán dijeron a los medios de comunicación que el reemplazo de Taeb no era nada fuera de lo común y que su mandato simplemente había llegado a su fin. Pero uno tuiteó que la remoción fue una de las más significativas en la historia de la República Islámica.

Taeb fue reemplazado por el general Mohammad Kazemi, el actual jefe de la Unidad de Protección de Información de la Guardia Revolucionaria. Taeb fue sido trasladado a un papel de asesor del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria y no del ayatollah Khamenei, lo que habría sido más típico para uno de los confidentes cercanos del ayatolá.

El sábado, Irán también reemplazó al jefe de una unidad de la Guardia Revolucionaria que brinda seguridad a Khamenei y su familia, y el lunes se anunció un nuevo jefe de la Unidad de Información de Protección de la Guardia. Se esperan más reorganizaciones de los comandantes superiores, dicen los analistas.

Hossein Dalirian, analista afiliado a la Guardia Revolucionaria, dijo en una entrevista: “Después de 13 años, era necesario tener un líder con sangre nueva para manejar las cosas en el futuro”.

“Se espera que las actividades de seguridad e inteligencia se fortalezcan y los enemigos de Irán deberían esperar golpes más fuertes”, agregó.

Farnaz Fassihi y Ronen Bergman