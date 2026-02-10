Los herederos de Nino Bravo critican el estado del museo del artista y abren una disputa con un ayuntamiento español

El museo en honor a Nino Bravo, ubicado en su localidad natal de Aielo de Malferit, está envuelto en una disputa entre los herederos del cantante y el ayuntamiento local. Su familia denunció una “gestión deficiente” y falta de mantenimiento, lo que condujo a la decisión de no renovar los contratos de cesión de bienes y trasladar el legado.

Los parientes del cantante español, aclararon que no existe una voluntad de confrontación con el municipio, sino que se trata del “fin de un ciclo natural” tras veinte años de permanencia en Aielo de Malferit.

Entre las críticas que reunieron en una carta documento enviada al municipio natal del difunto cantante, figuran la falta de personal especializado y recursos, problemas persistentes de conservación del edificio y problemas con los horarios de apertura. Incluso, señalaron el descuido de su legado con la desaparición de un pantalón perteneciente al artista y el mal estado de 240 telegramas históricos de condolencias.

Eva Ferri, una de las hijas del cantante, precisó que no fue una decisión repentina sino meditada. “Llevamos mucho tiempo peleando por que se atiendan unas condiciones razonables. En el 50° aniversario (en 2023) nos ocupamos y preocupamos de llevar 80 piezas nuevas que no han sido catalogadas ni trabajadas en condiciones. Insistimos en la renovación del museo y en el tema de la limpieza, que estaba fatal”, argumentó en diálogo con el diario Levante.

La reacción de la localidad natal de Bravo

Por su parte, el alcalde de Aielo de Malferit, Juan Rafael Espí, tras recibir la carta documento de la familia, negó faltas de mantenimiento durante su gestión:" No, por supuesto que no, al menos en mi etapa".

Sin embargo, la decisión parece irreversible: la web oficial fue dada de baja y la cartelería que anunciaba el museo comenzó a retirarse, marcando un final abrupto para una institución que, desde 2006, funcionaba como el principal faro turístico de la Vall d’Albaida.

Ante esta situación, la Diputació de València anunció una intervención de urgencia para garantizar la permanencia del Museo. La propuesta busca profesionalizar la custodia de las piezas integrándolas en la Red de Museos Etnológicos, una medida que garantizaría una catalogación adecuada y tratamientos de conservación profesional para las piezas de alto valor. Además, evitaría el éxodo del legado, anhelado por los herederos de Bravo, hacia la ciudad de Valencia.

No obstante, la familia del cantante español ya aclararon que buscan, en plenas conversaciones con el ayuntamiento de Valencia, que una de las voces más icónicas de la música en español reciba un tratamiento acorde a su dimensión artística con mayor capacidad de difusión y reconocimiento.