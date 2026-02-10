Las cámaras ocultas de Jeffrey Epstein: el financista pedófilo habría filmado secretamente a sus invitados

NUEVA YORK.– Jeffrey Epstein, cuyas víctimas creían que las estaba filmando en secreto, ordenó a uno de sus ayudantes obtener cámaras de video ocultas, aparentemente para instalarlas en su casa de Palm Beach, Florida, según un correo electrónico de 2014 recientemente publicado.

La casa de Epstein en Palm Beach estaba situada al borde del mar. LA NACION

“Consigamos tres cámaras ocultas con detección de movimiento, que graben”, escribió Epstein a Larry Visoski, su piloto desde hace mucho tiempo, quien ha dicho que en ocasiones instalaba equipos de audio y video para Epstein en sus residencias.

Visoski respondió que ya había comprado dos cámaras con sensor de movimiento en una tienda que vendía equipos de vigilancia en Fort Lauderdale, Florida, y estaba en proceso de averiguar cómo funcionaban. “Es increíble lo pequeñas que son”, escribió, añadiendo que podían grabar durante 64 horas. “Las estoy instalando en cajas de Kleenex ahora. Las traeré más tarde hoy”.

Lawrence Paul Visoski, el antiguo piloto del financiero Jeffrey Epstein, entra a un tribunal federal para testificar en la ciudad de Nueva York, en 2021

El propósito de las cámaras no estaba claro. Varias de las víctimas de Epstein dijeron que sospechaban que estaban siendo grabadas, lo que alimentó la especulación de que estaba recopilando información comprometedora sobre sus conocidos poderosos. Pero no han surgido pruebas que demuestren esas afirmaciones.

Visoski no respondió a una solicitud de comentarios.

El correo electrónico de febrero de 2014, del cual The Telegraph informó previamente, es el indicio más reciente de que Epstein instaló cámaras de vigilancia dentro de sus hogares. El verano pasado, The New York Times publicó fotos que mostraban una cámara montada en la esquina del dormitorio principal en su palaciega casa del Upper East Side.

La mansión de Epstein en Nueva York es considerada la más grande de Manhattan Reuters

Otra estaba escondida en las molduras de una habitación contigua. The Times también revisó una foto que mostraba una cámara cerca de un conjunto de baños en el mismo piso que el dormitorio de Epstein.

La presencia de esas cámaras entra en conflicto con lo que los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley han dicho en el pasado.

El pasado marzo, por ejemplo, los fiscales federales en Manhattan proporcionaron a altos funcionarios del FBI una descripción de las pruebas de video que los investigadores habían recuperado de las propiedades de Epstein.

Uno de los dormitorios de la casa de Epstein

El correo electrónico decía que cuando los agentes del FBI allanaron sus casas en Nueva York y las Islas Vírgenes de los EE.UU. después de que fuera acusado de tráfico sexual en julio de 2019, buscaron cámaras de vigilancia.

“Tengo entendido por el agente del caso que no se encontraron cámaras dentro de ningún dormitorio o sala de estar de ninguna de las residencias”, decía el correo electrónico, que fue publicado recientemente por el Departamento de Justicia. El correo electrónico agregaba que las únicas cámaras que encontró el FBI estaban cerca de las entradas de las residencias.

Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Esta fotografía publicada por el Departamento de Justicia de EE.UU. durante un registro en la casa de Jeffrey Epstein en Nueva York el 6 de julio de 2019 U.S. Department of Justice�

Epstein, a lo largo de los años, discutió sobre cámaras de vigilancia en varios contextos. En un correo electrónico de 2012, le pidió a un conocido que “por favor sugiera algunas cámaras de vigilancia de seguridad habilitadas para la web”. Tres años más tarde, alguien le envió un enlace a un artículo en un periódico británico que planteaba la posibilidad de que Epstein filmara secretamente a los invitados a través de cámaras ocultas en los dormitorios.

“Todo inventado”, respondió Epstein. “Simplemente escriben lo que quieren”.

Esta fotografía publicada por el Departamento de Justicia muestra un pasillo de la residencia de Epstein en Nueva York durante el allanamiento el 6 de julio de 2019 U.S. Department of Justice�

No hay duda de que Epstein instaló previamente cámaras en al menos una de sus propiedades.

En 2005, mientras la policía de Palm Beach investigaba a Epstein por violación y abuso sexual de niñas, los detectives registraron su casa. Un oficial de policía escribió más tarde en un informe de incidente que “localizó dos cámaras encubiertas (ocultas)”. Ambas estaban escondidas dentro de relojes, una en el garaje de Epstein y la otra al lado de su escritorio.

Esta fotografía publicada por el Departamento de Justicia de EE.UU. muestra una habitación de la residencia de Epstein en Nueva York U.S. Department of Justice�

En el momento de su arresto en 2019, una habitación en la casa de Nueva York de Epstein - al final de un pasillo desde el gran vestíbulo - tenía monitores que aparentemente estaban conectados a cámaras de video orientadas al exterior y a la entrada de la casa de Epstein, según fotos revisadas por The Times. Un letrero rojo en la puerta decía “Vigilancia por video las 24 horas”.

Por David Enrich y Debra Kamin