“Merzoni”: el nuevo eje Berlín-Roma deja afuera a París y estremece a Europa

ROMA.- Dentro del desorden internacional provocado por Donald Trump con enormes repercusiones en el Viejo Continente, avanza un nuevo eje Berlín-Roma, descolocando al debilitado y aislado presidente francés, Emmanuel Macron.

La creciente sintonía entre el canciller alemán, Friedrich Merz y la premier italiana, Giorgia Meloni -rebautizada como “Merzoni”-, en efecto, no sólo da que hablar, sino que podría marcar diferencia en la búsqueda de una Unión Europea (UE) más fuerte e independiente. Algo que dejaría en el arcón al tradicional eje francoalemán.

Emmanuel Macron LUDOVIC MARIN� - AFP�

A días de una crucial reunión del Consejo Europeo, este jueves, que pretende relanzar la competitividad del bloque, esencial para garantizar su independencia, Italia y Alemania convocaron a una pre-cumbre.

Plantearon una urgente necesidad de “discontinuidad” y de darle más poder a los Estados para agilizar y simplificar un proceso de decisiones engorroso, burocrático y que termina paralizando a la UE, que podría dejar de lado la unanimidad.

Como plasmaron en un documento fruto de una reunión bilateral que tuvieron el 23 de enero pasado en esta capital, Alemania e Italia impulsan una simplificación drástica de las normas europeas y solicitan una mayor participación del Consejo Europeo en este proceso.

El presidente francés Emmanuel Macron aparece durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza Markus Schreiber - AP

Según entendidos, es probable que los Estados más pequeños, varios partidos políticos y numerosos observadores rechacen este enfoque, considerándolo un ataque inaceptable a las prerrogativas de la Comisión establecidas en los Tratados.

Lo cierto es que, como recordó el Corriere della Sera -que este martes tituló en portada “Meloni-Merz, sacudón a Europa”-, en la carta que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, envió a los líderes en vista del “retiro” convocado por el presidente Consejo Europeo, António Costa, en el castillo de Alden Biesen, a ochenta kilómetros de Bruselas, explicó claramente que “la ambición” es seguir adelante de a Veintisiete.

Pero que no hay que ser “tímidos”: si es necesario se puede usar el mecanismo de “cooperación reforzada” previsto en el Tratado de Amsterdam, que permite a un grupo de Estados miembros -al menos nueve-, seguir determinadas políticas aunque no haya consenso unánime entre todos los miembros.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni durante una conferencia de prensa por su primer año de gobierno, Andrew Medichini - AP

Este mecanismo permitiría superar estancamientos y avanzar “con diversas velocidades”.

Se trata de una tesis que también sostiene el expremier y expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que estará presente en la reunión cumbre y que en su Informe sobre Competitividad lanzó la idea de un “federalismo pragmático” o de unos “Estados Unidos de Europa”, para que el bloque no termine dividido y muerto.

Sería algo más que necesario, sobre todo con un presidente como Donald Trump en la Casa Blanca, que puso en máxima tensión la relación trans-atlántica. También intervendrá el jueves el expremier italiano, Enrico Letta.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien es cercana a Trump, le ha recordado que el "respeto" es fundamental para mantener alianzas Antonio Masiello/Getty Images

En el entorno de Meloni, que nunca ocultó su falta de sintonía con Macron, exultan ante el nuevo eje Berlín-Roma, llamado “Merzoni”. “El tren europeo ahora parece guiado por Roma y Berlín”, celebran, al destacar la relación pragmática, sólida y constructiva entre Merz y Meloni, ambos al frente de gobiernos estables y que prefieren el diálogo con los Estados Unidos de Trump, más allá de la imprevisibilidad del aliado, según apuntó el Corriere della Sera.

“La debilidad política interna del presidente francés es lo tácito de este asunto”, confió un ministro italiano no identificado.

“Entre nosotros y Alemania hay una relación viva y funcional, con la conciencia de que Europa no debe besarle las pantuflas a Estados Unidos, pero tampoco llegar a un continuo enfrentamiento que nos vería perdedores, como agita París”, añadió el mismo funcionario anónimo.

El canciller alemán Friedrich Merz en el parlamento (Bundestag) en Berlín, Bernd von Jutrczenka - DPA

Si el sueño de Hermanos de Italia, el partido post fascista de Meloni, es reemplazar a Francia en esa relación única que siempre tuvo con Alemania, seguramente cayó bien la noticia de que se habría “muerto” el más que ambicioso proyecto de un súper caza francoalemán, el FCAS.

Impulsado desde 2017 por Angela Merkel y Macron, este compite con el denominado GCAP, un caza de nueva generación ítalo-británico-japonés, proyecto al que, según versiones, podría sumarse Berlín.

Consultado este martes si existe interés por parte de Alemania en sumarse al GCAP, el canciller italiano, Antonio Tajani, evitó responder. Pero destacó el nuevo “tándem” Roma-Berlín.

“No sé si hay interés por parte de Alemania, pero con Alemania hay una colaboración más fuerte que antes. Italia se ha ganado en la escena europea una credibilidad y una estabilidad que otros no tienen. Con Alemania estamos haciendo un trabajo sustancial, ellos son el primer fabricante de manufacturas y nosotros el segundo. También hemos elaborado un documento conjunto sobre las materias primas, llevamos mucho tiempo trabajando juntos. Con el nuevo Gobierno, las cosas con Alemania han cambiado, trabajamos mucho en tándem”, dijo, en declaraciones a los periodistas.

Friedrich Merz KAY NIETFELD - POOL

En Berlín, por otro lado, un funcionario del gobierno alemán cercano al canciller Merz, le explicó a Político que Alemania está en contra de la propuesta de Macron de una deuda común europea, al remarcar que eso “distrae del argumento principal, es decir, el problema de la productividad” continental, en agenda en la cumbre del jueves próximo que, en tiempos turbulentos, amenaza todos los equilibrios del bloque.

“Seguramente existe un eje Berlín-Roma, un eje más bien de derecha, pero la gran pregunta es si se trata de un eje positivo para la UE, o no”, dijo a LA NACION una fuente desde Bruselas.

Banderas de la Unión Europea ondean en el viento ante la sede de a Unión Europea en Bruselas, Virginia Mayo - AP

“No está claro si será motor de más integración, como fue el eje francoalemán, o si nos llevará hacia una mayor fragmentación”, añadió, al concluir con una pregunta: “es un motor, sí ¿pero es un motor eléctrico de nueva generación o es un motor a carbón?“.