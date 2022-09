Los hijos de Harry y Meghan tienen derecho a los títulos reales, ¿los obtendrán?

LONDRES - La aparición esta semana en Gran Bretaña de Harry y Meghan, el duque y la duquesa de Sussex, que se separaron muy públicamente de la vida real hace dos años, suscitó un aluvión de preguntas para muchos observadores de la realeza: ¿Serán sus hijos nombrados oficialmente príncipe y princesa tras la muerte de la reina Isabel II?

En virtud de unas normas que tienen más de un siglo de antigüedad, cualquier hijo o nieto de la monarca puede obtener títulos reales.

Los duques de Sussex en el momento en el que presentaron a su hijo Archie Harrison Getty Images

Mientras reinaba la abuela de Harry, los hijos de los Mountbatten-Windsor, Archie Harrison, de 3 años, y Lilibet “Lili” Diana, de 1, estaban demasiado lejos en la línea de sucesión como para tener derecho automáticamente a los títulos reales. (La reina, tocaya de la pequeña Lilibet, tenía el poder de cambiar eso pero no lo hizo, para disgusto de los fans de Harry y Meghan).

Bajo el reinado de Carlos III, Archie y Lilibet, como sus nietos, recibirían tradicionalmente nuevos títulos honoríficos, pero no está claro si los han obtenido ya.

“Esperaría que la situación se aclarara. No ha sido así”, dijo el domingo el comentarista real Richard Fitzwilliams.

En una lista de los que están en la línea de sucesión del monarca publicada por el Palacio de Buckingham, Archie y Lilibet -sexto y séptimo en la línea de sucesión al trono, respectivamente- fueron referidos como “Señor” y “Señorita”, no como “Príncipe” y “Princesa”.

Esto alimentó las especulaciones de que Carlos, que ha dicho famosamente que quiere que las filas de la monarquía se “compacten” en torno a un núcleo de miembros de la realeza que trabajen a tiempo completo, podría romper con el precedente y declinar ofrecer a sus nietos títulos reales. El palacio no respondió inmediatamente el domingo a una solicitud de comentario de The Washington Post.

La cuestión del estatus de Archie y Lilibet adquirió una nueva urgencia el año pasado cuando la pareja dijo en una entrevista con Oprah Winfrey que la familia real trató a su primogénito, Archie, de manera diferente, incluso negándole el título de príncipe - una medida que Meghan, cuya madre es negra, sugirió que fue impulsada por el racismo institucional dentro de la monarquía.

Meghan Markle y el Príncipe Harry junto a sus hijos Archie y Lilibet instagram @meghanmarkle_official

En 1917, el rey Jorge V, tatarabuelo de Harry, emitió un documento legal conocido como Cartas Patentes en el que se establecía qué miembros de la realeza tenían derecho al título de príncipe o princesa y de SAR, “Su Alteza Real”, y los adornos regios que los acompañan, que pueden incluir compensaciones económicas y patrocinios.

Harry y Meghan renunciaron a sus propios títulos de SAR como parte de un acuerdo con la familia real cuando se retiraron a una vida más privada y se trasladaron a Norteamérica. (Como ha informado The Washington Post, la pareja y sus hijos se han mudado a una casa de 14,7 millones de dólares en Montecito, California).

“Los nietos de los hijos de cualquiera de estos Soberanos en línea masculina directa (salvo únicamente el hijo mayor vivo del hijo mayor del Príncipe de Gales) tendrán y disfrutarán en todas las ocasiones del estilo y el título que disfrutan los hijos de los Duques de estos Nuestros Reinos”, reza el documento de 1917.

Esto significa que mientras reinó Isabel, de todos sus bisnietos, sólo el hijo mayor del príncipe Guillermo, el príncipe Jorge, tenía derecho a ser llamado su alteza real. Sin embargo, emitió una patente para permitir que los hermanos de Jorge, el príncipe Luis y la princesa Charlotte, tuvieran títulos de Alteza Real.

Con la llegada de Carlos al trono, Archie y Lilibet “deberían haber recibido [títulos reales]”, dijo Fitzwilliams.

En su entrevista con Winfrey, Meghan dijo que mientras estaba embarazada de Archie, se enteró de que el Palacio de Buckingham “no quería que fuera un príncipe o una princesa” y que “no iba a recibir seguridad”.

Los duques de Sussex durante su gira por Sudáfrica junto a su hijo Archie en 2019 GETTY

Ante el extremo escrutinio de los medios de comunicación sobre ella y su familia, dijo Meghan, le preocupaba que su hijo estuviera menos seguro si no gozaba de la plena protección que, en su opinión, se deriva de un título real. También dijo que ella y Harry no tomaron la decisión de no dar a Archie el título de príncipe, como sugirieron algunos medios de comunicación en su momento.

Cuando se le preguntó por qué creía que la familia real no convirtió a Archie en príncipe, Meghan dijo que las conversaciones se producían “en paralelo” sobre cómo no se le daría un título a Archie y sobre “lo oscura que podría ser su piel cuando naciera”.

“La implicación era que no se le ofrecían títulos y eso estaba relacionado con el racismo”, dijo Fitzwilliams. “Eso fue extremadamente perjudicial”.

No todos los miembros de la realeza deciden aceptar un título, y no está claro si Harry y Meghan querrán que sus hijos los tengan aunque se los ofrezcan, dijo Fitzwilliams.

La princesa Ana, hija de Isabel, eligió no dar a sus hijos, Pedro y Zara, títulos de SAR. Habló de su decisión en una entrevista con Vanity Fair en 2020. “Creo que probablemente fue más fácil para ellos, y creo que la mayoría de la gente argumentaría que hay desventajas en tener títulos”, dijo. “Así que creo que probablemente fue lo correcto”.

Aunque son muchas las ventajas de ser un miembro con título de la familia real, una de las principales desventajas es la falta de privacidad que conlleva un estatus elevado a los ojos de la prensa y el público. “Por otro lado, si Harry y Meghan son desesperadamente sensibles a este tema, como pareció que lo eran en Oprah, es muy importante, por supuesto, [que se les ofrezca a Archie y Lilibet], porque ese es el edicto de 1917″, dijo Fitzwilliams.

Si no se les ofrecieran los títulos, “obviamente se vería como un profundo desaire”, añadió. “Si se les ofreciera y si decidieran no aceptarlos, es una decisión individual”.

Por Annabelle Timsit