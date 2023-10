escuchar

Más de cuatro veces los médicos le dijeron a Denise Johnson, una británica de 55 años, que lo que tenía en su seno derecho era solamente un quiste inofensivo. Pero cuando un tiempo después la mujer supo, con profesionales más dedicados, cuál era su verdadero diagnóstico, se sintió devastada. No sólo porque su padecimiento tenía que ver con un cáncer de mama, sino también porque, con el tiempo transcurrido hasta el diagnóstico, el bulto en su pecho se había duplicado y se había reducido su posibilidad de supervivencia.

Denise, que es asistente médica en la localidad inglesa de Blythe Bridge, realizó su primera consulta en 2019. Preocupada por un bulto en su mama, en ese momento acudió al Hospital del Condado de Stafford por un programa de salud británico que se llama “Plan de derivación Urgente de Cáncer de Dos semanas”, que consiste en lograr que una persona que sospecha que puede tener cáncer sea atendida en un centro de salud en un período menor a dos semanas.

En ese hospital a la mujer le realizaron una mamografía y una ecografía, pero el bulto fue clasificado como “indeterminado” tras la revisión de un cirujano, que consideró innecesaria la realización de una biopsia. La mujer, entonces, fue enviada de nuevo a su casa con una receta de antibióticos.

Pero más allá de estos resultados, Denise no dejó de estar preocupada. Consultó unas cuatro veces a distintos médicos por su problema y no recibió más que respuestas tranquilizadoras.

El hospital del condado de Stafford perdió una gran oportunidad para hacer un buen diagnóstico de la patología que afectaba a Denise Johnson y redujo sus probabilidades de curación mirror

Finalmente, como consecuencia de su incesante búsqueda de una respuesta, más de dos años después ella dio con un médico que la derivó a una clínica mamaria. Allí, las pruebas fueron tristes y contundentes. El bulto en el pecho había aumentado su tamaño más del doble de lo que estaba cuando lo descubrió. Tenía ahora 3,8 centímetros de diámetro. Con estos datos, en mayo de 2021, le diagnosticaron cáncer de mama. También le informaron que la enfermedad había tomado sus ganglios linfáticos.

Entonces la mujer debió someterse a una cirugía para extraerle tejido canceroso y ganglios linfáticos, para luego comenzar un tratamiento de radioterapia. En medio de la lucha contra la enfermedad, la asistente médica desarrolló linfedema, una patología crónica que provoca la inflamación de los tejidos del cuerpo.

A Denise Johnson le hicieron una tomografía y una mamografía en el Hospital de Stafford, pero no le realizaron una biopsia (imagen ilustrativa)

Cuatro diagnósticos desacertados

En paralelo a su tratamiento médico, Denise Johnson contrató abogados especialistas en negligencia médica para que investigaran la indiferente atención que recibió ella. El organismo apuntado fue Hospitales Universitarios de North Midlands NHS Trust, que es el ente que administra el hospital del condado de Stafford donde ella fue revisada por primera vez.

El mismo Trust admitió que el retraso en el diagnóstico hizo que las posibilidades de sobrevivir al cáncer de Denise se redujeran casi a la mitad.

Luego de someterse al tratamiento para el cáncer de mama, la mujer debe hacerse mamografías anuales para cerciorarse de que la patología no vuelva. “Aunque asistí a mamografías de rutina, también me reviso los senos con regularidad, ya que nunca se es demasiado cuidadosa”, dijo Denise al mencionado medio británico.

“Cuando el hospital me dijo que tenía un quiste y que no necesitaba más tratamiento, me sentí tranquila y aliviada -añadió la mujer-. Aunque en el fondo todavía estaba preocupada, pero no veía por qué no podía creer en lo que me habían dicho. Pero a medida que pasaba el tiempo me iba preocupando un poco más, porque la apariencia del bulto cambiaba y comenzó a crecer”.

Denise señaló que la segunda vez que fue a una clínica mamaria, cuando recibió el diagnóstico verdadero, estaba todavía preocupada y no estaba preparada para recibir la noticia de que tenía cáncer. “Fue absolutamente devastador, no solo para mí, sino también para mi familia”, dijo.

Luego, la mujer rememoró todas las veces que le dijeron que tenía apenas un quiste: la primera vez, en enero de 2019, cuando no quisieron hacerle una biopsia; la segunda vez, cuando en otro hospital un médico le dijo nuevamente que no necesitaba cirugía. En octubre de 2019, otro médico le dijo que tenía un quiste y le volvió a recetar antibióticos. En febrero y marzo de 2021, volvieron a mandarla a su casa con antibióticos para tratarse “el quiste”.

Las posibilidades de supervivencia se redujeron a la mitad

Por ello, cuando en mayo de 2021 le dijeron que tenía cáncer, se preocupó y angustió doblemente. “Me costó aceptar mi diagnóstico, pero también me costó saber si se podría haber hecho más para diagnosticarlo y tratarlo antes. Una de las cosas más difíciles de aceptar fue que mis posibilidades de supervivencia habían disminuido drásticamente debido al retraso en el diagnóstico”, explicó.

Denise Johnson se dedica a concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama

“El tratamiento fue difícil y todavía siento los efectos secundarios -continuó-. Antes de mi cáncer solía estar mucho más relajada y extrovertida, pero ahora estoy mucho más ansiosa, especialmente por si volverá. Todavía vivo con dolor y mi linfedema significa que no soy tan activa como antes ni tengo tanta confianza en mí misma”.

Un informe del Sistema Nacional de Salud (NHS) británico señala que hubo una “oportunidad perdida” de diagnosticar el cáncer de mama a Denise en 2019 que había reducido las posibilidades de sobrevivir a la enfermedad del 98 al 57 por ciento.

El Trust se disculpó por la falla en la atención y señaló que va a pagar una compensación a la mujer por el retraso en el diagnóstico. Denise, por su parte, aprovecha que este es en Inglaterra el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama para dar a conocer su caso. “Sólo espero que al hablar y compartir mi experiencia pueda ayudar a otros”, señaló.

“Si bien hubo retrasos en el diagnóstico de mi cáncer, es vital que las mujeres no sólo sigan asistiendo a las citas de detección, sino que también realicen controles periódicos. Si sienten que algo no está del todo bien, deben confiar en su cuerpo y su instinto y buscar una segunda opinión si es necesario”, aconsejó Denise Johnson.