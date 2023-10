escuchar

No hay dudas de que Ibai Llanos ha revolucionado la industria del streaming. Con tan solo 28 años, la celebridad española traspasó fronteras con su talento para compartir sus gameplays, lo que le permitió ganar fortuna en cuestión de unos pocos años. Hoy, el streamer vende su lujosa mansión ubicada en Barcelona, España, a 4.1 millones de euros (1.470.716.000 de pesos argentinos), noticia que revolucionó a sus fanáticos.

A través de su cuenta de Tiktok, el creador de contenido @javimaska, compartió una serie de videos en los que muestra cómo es por dentro la casa que Llanos puso en venta en la inmobiliaria de lujo Engel & Völkers. “Un día en la casa de Ibai Llanos”, dijo el joven en el video que publicó en la red social, el cual tiene 1.5 millones de likes y miles de comentarios.

Y siguió: “Nada más entrar, aluciné en colores porque desde afuera no aparenta ser la casa más cara de toda Barcelona”. En el recorrido que realizó Javi, se pudo observar la dimensión del hogar que cuenta con 2,420 m2 y todo tipo de comodidades: ocho dormitorios, ocho baños, varios salones, piscina, terraza, jacuzzi con una temperatura de 40 grados todo el año, sauna, una pista de pádel y otra de fútbol e incluso una discoteca privada en el sótano.

Una de las cosas que más sorprendió al TikToker fue que en el sótano se encuentra una bodega con una colección de vinos, en el que el más caro valía medio millón de euros. Sin embargo, la parte más preciada de la vivienda es el box, donde Ibai realizaba sus famosos streamings desde 2021 hasta solo algunos meses.

“Ojalá vivir en la mitad de la casa de Ibai”; “Pues mira qué suerte, yo no tengo ni patio”; “Y dicen que el dinero no hace la felicidad”; “No sales nunca más al exterior en esa casa”; “Yo estuve. Es un pedazo de casa brutal!”; “Pues no pensaba que tuviese tanta plata”; “Espera espera ¿Cuánto gana Ibai?”; “Pido un préstamo al banco, vendo los vinos equivalentes y me sale gratis”, comentaron solo algunos de sus seguidores.

Aunque muchos se preguntan cómo ha alcanzado el éxito, Ibai Llanos se destacó por su capacidad para organizar eventos y competiciones en lo que respecta a los deportes electrónicos y videojuegos españoles. Además, junto a su equipo creó varios programas que lograron ser reconocidos en el mundo.

Junto a su equipo, fue el creador de varios ciclos de éxito, como La Resistencia, un podcast que aborda diferentes temas de actualidad y entretenimiento. Llanos también es considerado padre de La Velada del Año, el evento de boxeo que tuvo su tercera edición este año en Madrid y que se pudo ver a través de Twitch, la famosa plataforma que retransmite videojuegos en directo.

Al ver que un grupo de Tiktokers visitó su lujosa mansión en venta, Ibai Llanos contó varias anécdotas que vivió en aquel lugar.

“¿Qué co***** hacen en mi casa tíos?”, comentó el streamer a través de Twitch, sorprendido mientras veía cómo los jóvenes recorrían las inmediaciones y siguió: “Hubo momentos en esa casa donde yo mentalmente estuve roto. Aparte de que hubo momentos cuando yo bajaba de mi cuarto y veía 27 personas a veces, yo hubo un momento en que perdí la cabeza”.