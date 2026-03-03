El dron iraní Shahed que transformó la guerra en Ucrania y hoy desafía a EE.UU. e Israel

TEHERÁN.– El distintivo zumbido de los drones de diseño iraní se convirtió en un sonido familiar en Ucrania durante los últimos cuatro años. Ahora, se escucha cada vez más en el Golfo Pérsico, mientras Teherán contraataca con estas armas baratas pero efectivas tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los drones Shahed han tenido un impacto transformador en la guerra moderna: Rusia ha enviado enjambres de estas armas letales a los cielos de Ucrania en misiones nocturnas casi diarias.

El Shahed C-139

Aunque los misiles balísticos y de crucero vuelan mucho más rápido y tienen mayor poder destructivo, cuestan millones de dólares y están disponibles en cantidades limitadas. Un dron Shahed cuesta apenas decenas de miles de dólares: una fracción mínima del costo de un misil balístico.

Disponibles en grandes cantidades, estos drones han demostrado su capacidad para saturar las defensas aéreas y causar daños significativos a un costo muy bajo.

El debut en Ucrania

Tras el fallido intento de Rusia de capturar la capital ucraniana luego de su invasión a gran escala con tanques, tropas y misiles en febrero de 2022, los combates se transformaron en una guerra de desgaste cada vez más moldeada por los drones.

Un bombero apagando un incendio en una vivienda dañada tras un ataque ruso en Járkiv, en el marco de la invasión rusa de Ucrania HANDOUT� - State Emergency Service of Ukrai�

Si bien enjambres de pequeños drones desempeñaron un papel decisivo en el campo de batalla, tanto Rusia como Ucrania han recurrido cada vez más a drones de mayor alcance para atacar en profundidad el territorio del otro.

Tras alcanzar un acuerdo con Teherán para importar drones Shahed al inicio de la guerra —Shahed significa “testigo” en farsi—, Rusia localizó su producción. Ingenieros rusos aumentaron su altitud de vuelo, los hicieron más resistentes a las interferencias electrónicas y los equiparon con ojivas más potentes.

La réplica rusa del Shahed —llamada “Geran” (geranio)— comenzó a producirse en una planta en la provincia rusa de Tartaristán, lo que incrementó exponencialmente su fabricación. Desde entonces, Rusia ha castigado a Ucrania con cientos de drones en una sola noche, más de los que se utilizaron en algunos meses completos de 2024.

Un dron iraní Shahed lanzado por Rusia, poco antes de bombardear edificios en Kiev, Ucrania Efrem Lukatsky - AP

Al emplear grandes cantidades en un solo ataque, los estrategas de Moscú buscan abrumar las defensas aéreas ucranianas y distraerlas del uso contra misiles de crucero y balísticos, más costosos, que Rusia suele lanzar junto con los drones para impactar objetivos de alto valor.

Aunque vuela relativamente lento, a 180 kilómetros por hora, puede alcanzar hasta 2000 kilómetros y transportar una carga relativamente grande de 40 kilos de explosivos. Los ucranianos los apodaron “ciclomotores” por su característico zumbido.

Ucrania ha recurrido a equipos móviles armados con ametralladoras como respuesta de bajo costo para evitar el uso de misiles antiaéreos occidentales, mucho más caros. También desarrolló drones interceptores y trabaja para aumentar su producción, pero el incremento sostenido de los ataques rusos ha puesto bajo presión sus defensas.

Rusia reconoció que fabrica drones Shahed 136, como este que fue derribado en Ucrania. Getty Images

Ataques en el Golfo y más allá

Tras los ataques estadounidenses e israelíes del fin de semana, Irán golpeó Israel y también lanzó una andanada de cientos de misiles y drones contra múltiples objetivos en Arabia Saudita, Bahréin, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

Entre los blancos se encontraban bases estadounidenses, puertos, aeropuertos, instalaciones petroleras y petroleros, así como algunos edificios de gran altura.

Funcionarios en Dubai dijeron el domingo que las defensas aéreas enfrentaron 165 misiles balísticos, dos misiles de crucero y más de 540 drones iraníes en dos días. Aunque las autoridades aseguraron haber interceptado todos los ataques aéreos el sábado, los restos de las armas derribadas provocaron incendios en algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Un soldado ucraniano examina un dron Shahed derribado con carga termobárica lanzado por Rusia Efrem Lukatsky - AP

Algunos drones iraníes llegaron hasta una base militar británica en Chipre. La pista de aterrizaje de la base de la Real Fuerza Aérea en Akrotiri fue alcanzada por un dron iraní el domingo, según funcionarios británicos, y las sirenas volvieron a sonar el lunes cuando otros dos drones que se dirigían a la base fueron interceptados.

Los sistemas de defensa aérea de última generación de Estados Unidos e Israel han demostrado eficacia al interceptar la mayoría de los misiles balísticos iraníes lanzados contra Israel. Sin embargo, los ataques con grandes cantidades de drones baratos lograron impactar algunos objetivos más vulnerables que no contaban con el mismo nivel de protección.

La defensa aérea ucraniana intercepta un dron Shahed en vuelo durante un ataque aéreo ruso contra la capital en Kiev, Ucrania, el sábado 7 de septiembre de 2024 Evgeniy Maloletka - AP

Patrick Bury, profesor de temas de seguridad en la Universidad de Bath, afirmó que los drones han transformado la guerra gracias a la combinación de “vigilancia persistente y ataque de alta precisión”, junto con sistemas de puntería mejorados e inteligencia artificial.

Señaló además que los drones Shahed pueden ocultarse fácilmente en la parte trasera de un camión.

“Lo que ha sorprendido a muchos… es la ferocidad y la escala con la que Irán ha respondido esta vez”, en comparación con su reacción a los ataques estadounidenses e israelíes de junio de 2025, dijo Bury.

Restos de un dron iraní Shahed cerca de Kupiansk, Ucrania

“Lo que Estados Unidos e Israel esperan, creo, y calculan, es que puedan degradar esa capacidad lo suficiente como para quitarle impulso”.

Muchos observadores señalaron que Estados Unidos y sus aliados podrían aprovechar la experiencia que Ucrania adquirió al enfrentar los ataques rusos con drones.

“Nuestro ejército debe hacer más, cuanto antes, para institucionalizar las lecciones defensivas aprendidas en Ucrania”, escribió en X Dara Massicot, investigadora principal del Carnegie Endowment.

Agencia AP