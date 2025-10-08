Los padres de Madeleine McCann, a juicio contra una joven que se hizo pasar por su hija desaparecida

LONDRES.- Kate y Gerry McCann -los padres de Madeleine McCann, la niña británica que desapareció en mayo de 2007 en Portugal- declararon esta semana ante un tribunal de Londres en el juicio contra Julia Faustyna Wandelt, una joven polaca de 24 años acusada de acosarlos durante más de dos años haciéndose pasar por su hija.

Los fiscales británicos sostienen que Wandelt habría llevado adelante “una campaña de acoso bien planificada” contra la familia, con la colaboración de Karen Spragg, de 61 años. Según denuncian, ello habría ocurrido en reiteradas oportunidades mediante correos electrónicos, mensajes y llamadas telefónicas. Los McCann aseguran sentirse “angustiados e invadidos” por la persistencia de la acusada, que incluso llegó a acercarse físicamente al domicilio familiar afirmando ser Madeleine.

Madeleine Beth McCann desapareció de su cama en la noche del 3 de mayo de 2007 (Foto: Redes Sociales)

De acuerdo con la investigación, ambas mujeres mantuvieron contacto con la pareja entre junio de 2022 y febrero de 2024, cuando fueron finalmente detenidas. Durante ese período, Wandelt habría asegurado a efectivos de la policía que recordaba haber sido secuestrada en 2007 y solicitó una comparación genética para probarlo.

El fiscal Michael Duck adelantó a comienzos de esta semana que el proceso incluirá “pruebas científicas inequívocas” que demuestran que la joven no tiene ningún vínculo biológico con los McCann, descartando por completo sus afirmaciones.

Gerry, a la izquierda, y Kate McCann, padres de Madeleine McCann, de cuatro años, presentan una fotografía de su hija durante una conferencia de prensa en Berlín, el miércoles 6 de junio de 2007. Sven Kaestner� - AP�

Kate McCann relató durante su testimonio que ya había conocido a otras personas que afirmaban ser su hija, pero que la insistencia de Wandelt fue “totalmente” diferente: “En diciembre de 2024 llegué a casa y estaban Wandelt y Spragg esperándome. Me dijeron lo de siempre: ‘Soy tu hija’. Estaban pidiendo una prueba de ADN. Les pedí que se fueran. Me sentí bastante invadida. Al día siguiente recibí una carta dirigida a ´mamá´. Fue realmente angustioso”.

Durante la audiencia, Wandelt —visiblemente alterada— rompió en llanto y gritó desde el banquillo de los acusados mientras escuchaba la declaración de la madre de Madeleine y las preguntas realizadas por la fiscalía.

El caso

En 2023, cuando tenía 22 años, Wandelt creó una cuenta en Instagram con el nombre iammadeleinemccann (“Yo soy Madeleine McCann”) y publicó imágenes comparando sus rasgos con los de la niña desaparecida.

La joven alegaba tener un coloboma ocular, una marca de Madeleine en el iris, y sostenía que sus padres biológicos se negaban a mostrarle su partida de nacimiento. Sin embargo, esa versión fue desmentida por los propios progenitores de Wandelt, quienes afirmaron que su hija “necesita tratamiento médico”.

La historia captó la atención de medios internacionales, y su perfil de Instagram llegó a superar el millón de seguidores. Sin embargo, tras los análisis genéticos que confirmaron que no existía parentesco alguno, la joven no se retractó.

El principal acusado de la desaparición de Madeleine McCann se mostró sonriente al ser consultado sobre si asesinó a la menor (Foto: Redes Sociales)

Junto a su representante legal, la médium Fia Johansson, insistieron en una transmisión en vivo en Instagram que “podría ser otra niña secuestrada” y que “hay evidencias de que algo muy grave sucedió en la infancia de Julia”.

El caso que marcó a una generación

La aparición de Wandelt reavivó el dolor de una familia que lleva 18 años buscando respuestas. Madeleine McCann desapareció en mayo de 2007 mientras veraneaba con sus padres en la región portuguesa del Algarve, nueve días antes de cumplir cuatro años.

El caso —uno de los más mediáticos de las últimas décadas— continúa sin resolverse y cada aniversario renueva el eco de las teorías sobre su paradero.

A pesar de haber pasado casi dos décadas, Kate y Gerry McCann mantienen viva la búsqueda: cada año publican un comunicado en el aniversario de la desaparición de su hija, que hoy tendría 22 años. En paralelo, las autoridades del Reino Unido y Portugal mantienen abiertas las investigaciones oficiales para dar con su paradero.

Con información de Reuters