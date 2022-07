Los países de Europa del Este llaman a sus civiles a tomar las armas frente a la amenaza rusa

VARSOVIA.– Pocos días después de que las tropas rusas irrumpieran en Ucrania en febrero, Eryk Klossowski hizo una petición inusual a los altos cargos de la empresa polaca de servicios públicos que dirigía. La guerra estaba haciendo estragos al otro lado de la frontera. Era el momento, razonó, de que su equipo ampliara su formación corporativa. Todos deberían aprender a disparar un arma.

“Rusia todavía puede dar más pasos militares y puede desencadenar amenazas asimétricas, como asaltos terroristas”, dijo Klossowski, de 46 años, que ahora está planeando un entrenamiento en armas para cientos de empleados de base en sesiones después del trabajo este otoño. “Todo el mundo tiene que estar preparado”.

La guerra en Ucrania ha marcado una nueva era de agresión rusa, reavivando la amenaza de una guerra nuclear y desencadenando crisis alimentarias y energéticas globales que han disparado los precios en todo el mundo. Pero para los países vecinos, familiarizados desde hace tiempo con la amenaza rusa, la guerra está provocando algo más: una llamada nacional a las armas.

En todo el este y el norte de Europa, las encuestas muestran un fuerte apoyo a la alianza de la OTAN y la fe en que Estados Unidos cumplirá con los tratados de defensa mutua si el Kremlin –que todavía se enfrenta a una lucha mucho más difícil de lo que esperaba en Ucrania– amenaza a otros en los próximos años. Pero los países que viven a la sombra de Rusia no están dispuestos a dejar su suerte al azar. Se están moviendo para aumentar rápidamente el poderío militar nacional, al tiempo que son testigos de un renacimiento de la preparación civil que se remonta a los días más oscuros de la Guerra Fría.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, durante una cumbre de la OTAN en Madrid, España, el 29 de junio de 2022. (AP Foto/Susan Walsh)

Polonia, nación del Pacto de Varsovia bajo la bota de la Unión Soviética durante más de cuatro décadas, es hoy el más duro crítico de Moscú en Europa. Para hacer frente a una Rusia beligerante, las autoridades polacas han prometido duplicar el tamaño de sus fuerzas armadas hasta llegar a los 300.000 soldados, mientras que algunos políticos intentan flexibilizar las estrictas leyes sobre armas para poner más armas en manos de los civiles.

Alrededor del 94% de los polacos ven a Rusia como una “amenaza importante”, frente al 65% en 2018, según una nueva encuesta de Pew Research. Y 14 años después de eliminar el servicio militar obligatorio, una pluralidad de polacos está a favor de recuperar alguna forma de reclutamiento en el ejército.

El país con la tasa más baja de propiedad de armas en Europa está siendo testigo de un aumento de las inscripciones en su Fuerza de Defensa Territorial, similar a la Guardia Nacional de Estados Unidos, así como de un fuerte interés en los cursos de combate y supervivencia y en las plazas para el entrenamiento en los campos de tiro.

“La sociedad ha salido de su burbuja de cristal”, afirma Krzysztof Wojcik, de 29 años, fundador de una organización sin ánimo de lucro que imparte cursos de supervivencia y armamento a civiles y que ha experimentado un espectacular aumento del interés desde que comenzó la guerra en Ucrania.

“La gente ha pensado durante mucho tiempo que está completamente a salvo, que no va a pasar nada y que el ejército no es necesario”, dijo Wojcik, de pie bajo un caluroso sol de verano en un centro de formación a 140 kilómetros de Varsovia, donde 40 civiles estaban tomando cursos de estilo militar pagados por el gobierno. “Ya no es el caso”.

El éxito ucraniano en el despliegue de civiles armados para aumentar las fuerzas regulares parece haber inspirado a Polonia y otras naciones cercanas a ver un modelo ganador en el “soldado civil”. Aquí, la llamada a las armas se está extendiendo más allá del ejército tradicional, a las salas de juntas e incluso a las escuelas polacas. A partir de septiembre, niños de hasta 13 años podrán empezar a recibir un entrenamiento limitado con armas.

Un soldado del ejército ucraniano observa su posición, el 6 de marzo de 2022, en Irpin.

“Este es claramente el efecto de la guerra”, dijo el ministro de Educación, Przemyslaw Czarnek, en una entrevista. “Hace 10 años, si un ministro en funciones hubiera propuesto que los alumnos de primaria recibieran este tipo de clases, se habrían reído de él. Sin embargo, lo que hemos presenciado [en Ucrania], y la forma en que se libró esta guerra con tales atrocidades, nos mostró que el peligro es real”.

“Estas son habilidades necesarias”, añadió. “No se trata de la militarización de los niños, sino de habilidades que serían útiles para la seguridad si el conflicto se intensifica”.

La invasión ha provocado un replanteamiento similar en Suecia y Finlandia, que rompieron tabúes de décadas y solicitaron el ingreso en la OTAN este año; ambos han sido testigos de un enorme aumento de reclutas que se apuntan a las fuerzas de defensa voluntarias. Lituania, país báltico y antiguo estado soviético, también está experimentando un aumento en la venta de armas personales, incluyendo pistolas y semiautomáticas.

El interés por el entrenamiento personal para el combate y la posesión privada de armas se ha disparado en la República Checa, escenario de la Primavera de Praga, que fue violentamente reprimida por la Unión Soviética en 1968. Allí, el número de voluntarios que se inscriben en las reservas del ejército activo es tan alto que los funcionarios dicen que son incapaces de procesar todas las solicitudes. Los vendedores de armas y los campos de tiro checos también se han visto asediados por ciudadanos deseosos de comprar armas y aprender o mejorar sus habilidades de tiro.

“La gente no cree que el Estado sea capaz de protegerles”, dijo Martin Fiser, propietario de una escuela de tiro en Praga, donde la disparada demanda ha llenado las plazas para nuevos alumnos hasta septiembre. “Nuestro ejército es minúsculo”.

El caso de Polonia

Quizás en ningún lugar la respuesta sea más sorprendente que en Polonia.

En un país dominado por la política de la derecha dura, las duras leyes sobre armas fueron una rara excepción a la agenda del partido gobernante Ley y Justicia. La población polaca, de 38 millones de habitantes, tiene relativamente pocas armas en manos de civiles: 2,51 armas de fuego por cada 100.000 personas, frente a las 19,61 de Francia y las 120 por cada 100.000 de Estados Unidos.

Los observadores dicen que esto es en gran parte un producto de la era comunista, cuando los amos soviéticos de Polonia desaprobaban la propiedad privada de armas hasta el punto de desalentar incluso la caza. Para bien o para mal, los ataques de Rusia en Ucrania están impulsando los esfuerzos para cambiar y liberalizar esas leyes.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy (derecha) y su homólogo polaco Andrzej Duda ofrecen una conferencia de prensa el domingo 22 de mayo de 2022, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

“Ahora mismo, somos la sociedad más desarmada de Europa”, dijo Jaroslaw Sachajko, legislador nacional del partido Kukiz’15 y coautor de la legislación que facilitaría a los polacos la obtención de armas, un proceso que ahora requiere evaluaciones psicológicas, pruebas escritas y extensas revisiones policiales.

“Todos nuestros vecinos tienen un mayor número de armas per cápita. Los checos. Los alemanes. ¿Por qué debería ser el caso de que tengan un acceso más fácil a las armas?”, dijo. Y añadió: “Podemos ver en Ucrania la forma en que las armas y el entrenamiento en armamento han ayudado a su esfuerzo” contra los rusos.

En un campo de tiro situado en una antigua fábrica de automóviles en las afueras de Varsovia, Artur Kwiecinski, un ejecutivo farmacéutico de 47 años, habló sobre el estruendo del fuego real. Uno de los 400 nuevos miembros de un club de tiro local desde febrero, describió su motivación como “obvia”.

“Es la guerra”, dijo Kwiecinski. “Ha hecho que la seguridad personal sea más importante. Tengo esposa. Tengo un hijo. Necesito aprender esto”.

Las clases de defensa civil, habituales en las escuelas polacas durante la época comunista, desaparecieron en gran medida en las últimas décadas, ya que la caída del Muro de Berlín y, posteriormente, la adhesión de Polonia a la OTAN y a la Unión Europea parecieron hacer obsoleta la noción de guerra.

Ahora que la amenaza vuelve a resurgir, Polonia se está moviendo tímidamente para reintroducir la formación en armas en las escuelas, incluyendo la formación teórica en el octavo grado y la formación táctica y práctica en el noveno grado. La instrucción combinará tecnología de realidad virtual y tiro en persona en campos de tiro.

“Si a Rusia se le ocurre atacar a Polonia, Rusia debe saber, el Kremlin debe saber, que en Polonia, 40 millones de polacos están dispuestos a levantarse, con las armas en la mano, para defender su patria”, dijo el primer ministro Mateusz Morawiecki en junio, al inaugurar un campo de tiro en un instituto de la ciudad sureña de Myszkow. “No hay vuelta atrás bajo los pies de Rusia”.

El titular del Ministerio de Defensa y el primer ministro polaco en una visita a Huta Stalowa, el mayor productor de equipos militares polaco.

Mezclar armas y escuelas puede escandalizar a algunos estadounidenses, dada la ola de horribles tiroteos masivos en Estados Unidos. Pero la medida se ha encontrado con una oposición mayoritariamente silenciosa, y las críticas más fuertes son que se trata de una pérdida de tiempo de clase o de una estratagema del partido gobernante para ganarse el favor de sus bases.

“Es extraño. Cuando yo iba a la escuela, hace 30 años, teníamos entrenamiento con armas y no pensábamos que volvería”, dijo Dorota Loboda, activista de los padres y miembro del comité de educación del Ayuntamiento de Varsovia. “No estamos muy contentos con esto. Necesitamos más psicólogos, más terapeutas, en la escuela. No armas”.

El cambio en la amenaza ha sido más chocante para los polacos más jóvenes, que en gran medida crecieron en una era de paz salpicada por la agresión de Rusia en Georgia en 2008 y su anexión forzada de la región ucraniana de Crimea en 2014. Ambas cosas palidecieron en comparación con la invasión total de Ucrania, que rompió la ilusión de muchos polacos de vivir tiempos más seguros.

Justyna Muszynska, una estudiante de secundaria de 17 años, fue una de las personas que pasó un día entero el mes pasado en el centro de formación al noroeste de Varsovia, practicando cómo construir un refugio, ponerse una máscara antigás y disparar un arma.

“Después de la invasión rusa de Ucrania, me di cuenta de que no sabía absolutamente nada y no tenía ni idea de cómo protegerme a mí y a mis seres queridos”, dijo, mientras se tomaba un descanso después de una lección de primeros auxilios en el campo de batalla. “Quería aprender las habilidades básicas”.

Polonia se está moviendo para aumentar su poderío defensivo a través de su Fuerza de Defensa Territorial. Acuñada por el partido Ley y Justicia en 2017, sus filas de soldados profesionales y voluntarios a tiempo parcial han sido ridiculizadas como el “ejército personal” del gobierno. Desde la primavera, se ha multiplicado por siete el reclutamiento.

El domingo pasado, en los bosques a pocas horas de Varsovia, una oleada de nuevos reclutas corrió a través de un entrenamiento básico de armas mientras sus instructores daban órdenes.

“Quieren defenderse a sí mismos, a sus familias y a su patria”, dijo el teniente Pawel Pinkowski, de 40 años, comandante de una compañía y veterano de las guerras de Irak y Afganistán. “La situación en Ucrania ha demostrado que, efectivamente, es mejor estar preparado”.