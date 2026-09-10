Los rebeldes de Yemen toman un puerto estratégico y enciende nuevas alarmas por el suministro de petróleo

DUBAI.– Los rebeldes hutíes, alineados con Irán, tomaron el control de la ciudad portuaria yemení de Moca el jueves, según fuentes militares, lo que supone una amenaza adicional para el suministro energético mundial, pocas horas después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, dijera que esperaba que la guerra con Irán terminara después de las elecciones de medio término.

Cuatro fuentes militares del gobierno yemení dijeron que los hutíes habían ganado aún más capacidad de presión sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, la salida sur del mar Rojo y una de las rutas marítimas más importantes del mundo, y que estaban lanzando ataques contra las estratégicas islas de Hanish.

Combatientes leales a las autoridades hutíes se reúnen durante una concentración para reclutar nuevos combatientes, en Saná MOHAMMED HUWAIS - AFP

Los hutíes entraron en la guerra actual junto a Irán con un ataque contra Israel el 28 de marzo, pero en gran medida permanecieron inactivos hasta que en julio declararon un bloqueo naval contra Arabia Saudita y en septiembre intensificaron sus ataques contra el sur del reino.

Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, ha recurrido a la ruta marítima del mar Rojo desde que el conflicto con Irán prácticamente cerró el estrecho de Ormuz, por donde antes transitaba una quinta parte del petróleo mundial.

Riad y Teherán, pese al acercamiento de relaciones promovido por China, han sido durante mucho tiempo rivales regionales y mantienen una profunda desconfianza mutua.

Las tensiones en la región eran elevadas el jueves. Las autoridades de Defensa Civil de Arabia Saudita emitieron alertas de emergencia por cuarta vez en 24 horas en la ciudad de Khamis Mushait, en el sudoeste del país, mientras los hutíes lanzaban ataques.

Pakistán transmitió a Irán una advertencia de Arabia Saudita para que controle a sus aliados hutíes en Yemen, en un intento por evitar que la crisis se desborde, según fuentes sauditas, paquistaníes e iraníes.

Esta captura de un video de AFPTV muestra a combatientes de las Fuerzas Escudo de la Nación, respaldadas por Arabia Saudita, desplegados en la zona de Al-Kadha, en Yemen - - AFPTV

Un alto funcionario iraní confirmó que Pakistán transmitió el mensaje a Teherán el martes y que la respuesta fue que “Irán no controla a los hutíes”.

El conflicto en Yemen entre los aliados de Arabia Saudita, que integran el gobierno respaldado por la comunidad internacional, y los hutíes se intensificó al mismo tiempo que Irán y Estados Unidos protagonizaron su mayor oleada declarada de ataques de represalia contra el transporte marítimo en la región del Golfo desde el inicio de la guerra, en febrero.

El presidente norteamericano volvió a amenazar con atacar un sitio vinculado al programa nuclear de la república islámica.

Combatientes leales a las autoridades hutíes corean consignas durante una concentración para reclutar nuevos combatientes, en Saná MOHAMMED HUWAIS - AFP

El precio del crudo Brent se mantenía por encima de los 100 dólares por barril, mientras las rutas de suministro a través tanto del estrecho de Ormuz como del mar Rojo continuaban gravemente interrumpidas.

El “Eje de la Resistencia”

Considerados parte de una alianza regional conocida como el “Eje de la Resistencia”, respaldada por Irán, los hutíes también han respaldado a los palestinos durante la guerra en Gaza, lanzando drones y misiles contra Israel y atacando buques comerciales en el mar Rojo.

Las fuerzas del gobierno yemení y sus aliados se están replegando hacia el sur a lo largo de la costa del mar Rojo, en dirección a Dhubab, ubicada directamente sobre el estrecho, frente a la isla de Perim, según fuentes militares del gobierno. El control de Dhubab y de la isla es clave para hacerse con el dominio del estrecho, señalaron.

Combatientes leales a las autoridades hutíes corean consignas durante una concentración para reclutar nuevos combatientes, en Saná MOHAMMED HUWAIS - AFP

El Bab el-Mandeb, o “Puerta de las Lágrimas”, llamado así por sus peligrosas condiciones de navegación, se encuentra entre Yemen, en la península Arábiga, y Yibuti y Eritrea, en la costa africana. Esto lo convierte en un objetivo estratégico de gran importancia para los hutíes, que controlan las zonas más pobladas de Yemen y gran parte del norte del país.

Es una de las rutas más importantes del mundo para el transporte de petróleo crudo y combustibles desde el Golfo hacia el Mediterráneo a través del canal de Suez, o del oleoducto Suez-Mediterráneo, en la costa egipcia del mar Rojo, así como para el transporte de productos con destino a Asia, incluido el petróleo ruso.

Los plazos para poner fin a la guerra

La guerra y el posterior aumento de los precios de los combustibles contribuyeron a llevar la popularidad de Trump a mínimos históricos. El presidente norteamericano dijo que Teherán estaba intentando influir en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, que determinarán si el Partido Republicano mantiene el control del Congreso.

“Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones porque ya no pueden resistir. Están desesperados por intentar influir en las elecciones”, dijo Trump a los periodistas el miércoles.

Trump ya había establecido anteriormente plazos para poner fin a la guerra.

Trump dice que la guerra con Irán podría terminar tras las elecciones de medio término

Más tarde, The Wall Street Journal informó que altos asesores de la Casa Blanca, entre ellos el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, habían advertido en privado a Trump que el conflicto podría prolongarse durante el resto de su mandato presidencial, que termina en enero de 2029. Reuters no pudo verificar de inmediato esa información.

Trump también dijo que Estados Unidos podría atacar Pickaxe Mountain, un sitio fuertemente fortificado que alberga dos complejos de túneles ubicados a gran profundidad cerca de la dañada planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, en Irán.

“Nos hemos dado cuenta de que hay un poco de actividad en Pickaxe. Le aconsejaría a Irán que no se haga el vivo, porque tendremos que golpearlos muy fuerte”, dijo Trump en un discurso durante la convención republicana de mitad de mandato. Trump viene amenazando con atacar Pickaxe Mountain al menos desde mediados de julio.

Un motociclista circula junto a una pancarta con un mensaje en inglés y persa que dice “Mataremos a Trump”, en Teherán ATTA KENARE - AFP

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares contra Irán en febrero, en parte debido a la preocupación por el programa nuclear de Teherán.

Irán sostiene que sus actividades nucleares tienen fines pacíficos.

En las últimas semanas, Washington había destacado el creciente éxito en el paso de buques cisterna por el estrecho de Ormuz, por donde transitaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo antes de la guerra. Sin embargo, la reanudación de los combates este mes parece haber frustrado cualquier reapertura gradual. El miércoles, apenas siete buques atravesaron el estrecho, la mitad del promedio de los últimos 10 días, según datos preliminares de seguimiento marítimo publicados el jueves.

Agencias AFP y Reuters