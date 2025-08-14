Los tres efectos adicionales (y que causan temor) que podría dejar la tormenta tropical “Erin” en EE.UU.

Nueve muertes: ese fue el saldo, hasta el momento, que dejó el avance de la tormenta tropical “Erin” sobre las islas de Cabo Verde. Entre las víctimas hay cuatro menores de edad. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE.UU., el fenómeno podría marcar el inicio del primer huracán de la temporada.

La tormenta tropical "Erin" arrasa con todo a su paso

En las imágenes recopiladas por habitantes del lugar puede verse como el agua arrasa con todo a su paso. Por las inundaciones, cientos de calles quedaron intransitables y las autoridades aún trabajan para calcular los daños materiales.

En pocas horas, las precipitaciones alcanzaron los 192 milímetros, marca que suele registrarse únicamente en el acumulado anual.

La cantidad de personas evacuadas asciende a 3.000 y varias comunidades permanecen incomunicadas. Por la potencia de las ráfagas de viento, las alertas están ubicadas sobre dos potenciales riesgos: la crecida del oleaje costero y la expansión de las precipitaciones.

[Tormenta Erin 5 PM]

El centro de la Tormenta se localizó cerca de la latitud 16.3 Norte, longitud 48.2 Oeste. Erin se está moviendo hacia el oeste cerca de 17 mph (28 km/h). Se espera que este movimiento general continúe hoy, con un movimiento oeste-noroeste que comienza esta… pic.twitter.com/XkuqzuD7Hp — CycloforumsPR (@CycloforumsPR) August 14, 2025

El aeropuerto se mantiene cerrado para vuelos comerciales y según las previsiones del NHC, no se descartan efectos indirectos adicionales como trombas marinas, relámpagos y deslizamientos de tierra localizados.