Los últimos sondeos anticipan el triunfo de Lacalle Pou

Lacalle Pou Fuente: AP

Podría derrotar a Martínez por varios puntos en el ballottage de pasado mañana

Nelson Fernández 22 de noviembre de 2019

MONTEVIDEO.- El líder de la oposición, Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, se consolidó como el favorito para ganar el ballottage del domingo 24 y convertirse en el nuevo presidente del Uruguay, lo que fue anticipado por las cinco empresas encuestadoras que, al filo de la veda electoral, presentaron sus últimas encuestas.

El último presidente uruguayo proveniente de ese partido fue justamente su padre, Luis Alberto Lacalle de Herrera, que ganó las elecciones de hace 30 años.

Los últimos sondeos, con la proyección de los indecisos, dieron para Lacalle Pou una intención de voto de entre 49,9% a 51,5%, mientras que el candidato oficialista, el exjefe de gobierno de Montevideo Daniel Martínez, recoge un apoyo de 43% a 44,5%.

"No está todo el pescado vendido (...) ojo con el triunfalismo, que es veneno para un partido político", dijo Lacalle Pou al cerrar su campaña con un acto sin antecedentes en la historia política. Líderes de cuatro partidos de oposición en el escenario reflejaron el soporte de una coalición que fue negociada en torno a un programa común de gobierno, mientras en la calle saludaban con banderas los militantes de todas esas agrupaciones.

"Esta coalición, que alguno trató de denostar diciendo que era entre cuatro paredes, no se dio cuenta de que es la coalición del pueblo, no de los políticos. Ustedes nos dieron la fuerza. No solo nos dieron el mensaje de la unidad", dijo Lacalle Pou con afonía propia de un final de campaña intenso, que lo llevó a cumplir siete recorridas por todo el país este año.

El candidato favorito es el líder del histórico Partido Nacional, surgido en 1836 y que estuvo pocas veces a la cabeza del Ejecutivo.

Ahora encabeza una coalición de su agrupación con el otro partido tradicional uruguayo, el Partido Colorado, y los partidos Cabildo Abierto (liderado por un exjefe del ejército), el Independiente (centroizquierda) y De la Gente (liderado por un empresario del sector comercio).

En tanto, el dirigente socialista Martínez, de larga trayectoria como sindicalista, senador, ministro e intendente de Montevideo, cerró su campaña anoche con un acto en el barrio de La Teja, lugar de nacimiento del presidente Tabaré Vázquez y zona de alta influencia de la izquierda. Ahí también fue donde en los años sesenta surgió el Movimiento Tupamaro, que hoy lidera José "Pepe" Mujica.

Martínez quiso transmitir confianza anoche en el cierre de campaña, pero la dirigencia del partido de gobierno ya asume la derrota como un hecho. En los últimos días, el Frente Amplio intensificó la utilización del espejo del gobierno de Mauricio Macri.

"Si gana Lacalle Pou, esto termina como lo que está pasando en la Argentina y en Brasil", dijo Martínez durante su mensaje final.

Mientras se desarrollaba el acto, las encuestadoras dieron a conocer sus últimos sondeos.

La proyección de Factum dio 51% para Lacalle Pou, 43% para Martínez y 6% de voto en blanco o anulado.

Para Equipos Consultores, la intención de voto da 50% para Lacalle Pou, 44% para Martínez y 6% de voto indiferente.

Según la encuesta de Opción, hay 51% para Lacalle Pou, 44% para Martínez y 5% de voto indiferente.

Cifra dio 51,5% para Lacalle Pou, 44,5% para Martínez y 4% en blanco o nulos. Estas cuatro encuestadoras hacen el sondeo por teléfono.

Radar, que encuesta por redes sociales, dio 49,9% para Lacalle Pou, 44,3% para Martínez y 5,8% de votos en blanco o nulos.

El Frente Amplio llegó por primera vez al gobierno con la victoria en las elecciones de 2004, con Tabaré Vázquez, volvió a ganar en 2009 con Mujica y en 2014 con Vázquez.

Pero desde 2015 el gobierno tiene una evaluación negativa de su gestión, tanto por malestar por el aumento de delitos como por el estancamiento económico, y se generó una tendencia de "frenteamplistas desilusionados" por casos de corrupción y por el respaldo del oficialismo al chavismo, entre otros factores.

Del 48% que había logrado en la elección anterior, el Frente cayó al 39% en la primera vuelta de octubre.

Mujica, que fue elegido senador para la próxima Legislatura, admitió que el Frente Amplio está en la antesala de una derrota y prepara el terreno para rearmar el partido.

