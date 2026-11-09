Lucas Sugo y el emotivo mensaje para su hija fallecida tras su intercambio con León XIV: “Sé que estabas ahí conmigo; es un mensaje que parece que viene de un lugar que quiero mucho”

El Estadio Centenario de Montevideo albergó una multitudinaria vigilia de oración durante la visita apostólica del papa León XIV. Ante cerca de 70 mil personas, el músico Lucas Sugo protagonizó un momento de alta carga emocional tras su presentación en el escenario principal. El artista uruguayo, quien transita un duelo reciente por el fallecimiento de su hija de 23 años a causa de una enfermedad oncológica, vivió una conexión directa con el pontífice durante la jornada religiosa.

Tras cantar y hablar con el Papa, Lucas Sugo se llevó una ovación del Estadio Centenario

Sugo integró el grupo de músicos convocados para animar la espera de la máxima autoridad de la Iglesia Católica. El cantante interpretó piezas populares y religiosas, entre las cuales resaltó el himno Pescador de hombres. El papa León XIV se sumó a la entonación del tema frente a los miles de fieles presentes en el estadio, un gesto que transformó la interpretación en un hito para el artista.

Lucas Sugo se encargó de cantar Pescador de hombres, y el papa León XIV se sumó al cántico del público

Tras la canción, el músico recibió el afecto del público y un contacto cercano con el Papa, un episodio que calificó como un regalo personal y espiritual. El artista vinculó la experiencia con su vivencia familiar reciente a través de sus redes sociales: “Sé que estabas ahí conmigo. Gracias Santo Padre por ese momento tan especial y emotivo que lo guardaré por siempre en mi”.

El emotivo mensaje de Lucas Sugo para su hija fallecida Captura Instagram (@lucas_sugo)

Anteriormente, en una entrevista televisiva con Telemundo Uruguay, el músico destacó la relevancia del encuentro: “Cuando el papa se acercó y me habló fue un regalo; es un mensaje que parece que viene de un lugar que quiero mucho”. Para Sugo, este episodio superó el marco profesional para convertirse en un recuerdo indeleble.

El cantante proyectó la importancia de la noche hacia el futuro. “Voy a tener noventa y pico años, voy a andar con un bastón y frente a una estufita voy a comentar a mis nietos que viví un momento con una emoción tan grande que no voy a poder explicar”, relató durante la entrevista con Telemundo. El músico enfatizó que la conmoción generada por la presencia papal trascendió la comunidad cristiana y alcanzó a toda la sociedad uruguaya, al tiempo que definió el suceso como un momento memorable para su familia y su país.

Lucas Sugo no ocultó su emoción al hablar sobre su vivencia junto al papa León XIV

La jornada en el Centenario incluyó otros momentos significativos, como la presentación de la canción oficial Una gran alegría, pieza compuesta por Diego Melano y Santiago Soares de Lima. El papa León XIV aprovechó la ocasión para exhortar a los jóvenes a evitar la mediocridad y a comprometerse con la vida, el matrimonio y la fe. El pontífice instó a los uruguayos a ignorar el temor ante las decisiones trascendentales y a cultivar el servicio al prójimo.

Por su parte, el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, valoró la asistencia masiva y describió la visita con un tono coloquial como “un verdadero golazo”. El estadio, símbolo de la identidad nacional, ofreció el escenario para que música, testimonios de superación y la prédica papal confluyeran hasta el cierre con fuegos artificiales. La actuación de Sugo, marcada por el dolor profundo y la búsqueda de esperanza, concluyó una noche histórica para la comunidad uruguaya.