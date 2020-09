Alain Cocq va a dejar de alimentarse, hidratarse y tratarse por la enfermedad incurable que lo obliga a vivir postrado hace 20 años. Tomó la decisión después de que Macron le negara la "muerte digna". Va a transmitir sus últimos días en vivo, a través las redes sociales

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de septiembre de 2020 • 12:27

Un hombre que padece una enfermedad incurable decidió transmitir sus últimas horas de vida en directo, a través de Facebook. El paciente, que es francés y tiene 57 años, tomó la decisión luego de que el presidente del país europeo, Emmanuel Macron, le confirmara que no puede permitirle la eutanasia.

La enfermedad que sufre Alain Cocq es muy particular y no tiene nombre, pero se trata de una rara afección en las paredes de sus arterias, provocando una "isquemia", es decir, una insuficiencia de la circulación sanguínea en un tejido o un órgano.

Cocq se encuentra paralizado por el dolor desde hace más de 20 años. A los 34, cuando le diagnosticaron la enfermedad, debió quedar postrado en su cama. Desde entonces, el hombre exige que pongan su cuerpo en estado de sedación profunda. Sin embargo, la ley francesa no lo permite, excepto para aquellos casos en los que la muerte es inminente.

Según le dijo a AFP, Cocq quiere dejar los tratamientos. "Decidí decir basta", afirmó el paciente, que ya atravesó nueve operaciones en los últimos cuatro años. Además, tiene que someterse a descargas eléctricas constantemente. "Mis intestinos se vacían en una bolsa. Mi vejiga se vacía en una bolsa. No puedo alimentarme, así que me ceban como a un ganso, con un tubo en el estómago. Ya no tengo una vida digna", relató.

En el último tiempo, Cocq le había escrito al presidente Macron para que autorizara a un médico a recetarle un barbitúrico que le permitiera dejar de vivir y, así, poder "partir en paz". "Puesto que no estoy por encima de la ley, no puedo acceder a su demanda", dijo el mandatario en su misiva de respuesta. "No puedo pedir a alguien que se salte el marco legal actual", sostuvo el presidente francés.

"Con emoción, respeto su iniciativa", dijo Macron en su carta, y agregó: "Con todo mi apoyo personal y mi respeto profundo". Ahora, Cocq confirmó que dejará de alimentarse, hidratarse y tratarse. Además, tomó otra polémica decisión: la de mostrar a sus compatriotas lo que es una "agonía impuesta por la ley".

Por eso, el hombre transmitirá sus últimos momentos de vida, que calcula durarán entre cuatro y cinco días, a partir del sábado. Según difundió, lo hará por medio de un streaming en su cuenta de Facebook.