Ciclón extratropical en Uruguay: cuándo llega el temporal que alerta a Punta del Este

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) notificó este viernes el desarrollo de un sistema de baja presión con características de ciclón extratropical en su territorio nacional durante las próximas horas. El organismo estatal difundió un reporte sobre el desplazamiento de tormentas desde el norte hacia el sur y el sector oriental del país.

Cuándo llega el temporal que alerta a Punta del Este

El sistema meteorológico informó que alcanzará el sur y el este del territorio uruguayo, donde se ubica Punta del Este, durante la jornada del sábado. La inestabilidad climática comenzará este viernes en el norte uruguayo. El fenómeno se desplazará hacia el centro y el sector oriental del mapa con el paso de las horas.

El fenómeno meteorológico alcanzará el sector este uruguayo durante la jornada del sábado

Cuándo llega la peor parte de la tormenta

El sábado ocurrirá el evento central de este proceso meteorológico. El Inumet emitió un aviso especial ante la inminente desmejora. El reporte oficial menciona lluvias abundantes y tormentas con carácter fuerte. Los acumulados de agua se ubicarán entre los 60 y los 100 milímetros durante este período inicial.

Esta fecha marcará el inicio de la formación del fenómeno sobre la parte sur y este del país vecino. Esta situación generará una nueva tanda de precipitaciones importantes. Los valores de lluvia alcanzarán otra vez rangos de entre 60 y 100 milímetros.

El viento soplará desde el cuadrante este y rotará al sector sur con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Las ráfagas más potentes oscilarán entre los 60 y 80 kilómetros por hora. El organismo advirtió que el fenómeno afectará con mayor rigor al sur del Río Negro y a la zona este del territorio.

Las ráfagas de viento más potentes alcanzarán los 80 kilómetros por hora según el reporte oficial

Cuáles son los departamentos con mayor riesgo climático

El meteorólogo Mario Bidegain analizó la situación en diálogo con Canal 5. El experto explicó que el sistema primero tocará los departamentos de Artigas, Salto, Tacuarembó y Rivera. Luego la perturbación viajará hacia el centro y el sur de la nación.

El sábado las lluvias serán constantes en el área metropolitana de Montevideo y en la zona sur. Bidegain remarcó que las ráfagas representarán el factor más destacado de la jornada. Este fenómeno golpeará a todos los departamentos costeros, desde Colonia hasta Rocha.

El Instituto Uruguayo de Meteorología notificó el desarrollo de una depresión atmosférica en territorio nacional

El especialista anticipó vientos sostenidos de entre 40 y 50 kilómetros por hora. Las ráfagas alcanzarán picos de entre 80 y 90 kilómetros por hora. La región del sureste, integrada principalmente por Maldonado y Rocha, registrará lluvias por encima de los 50 milímetros acumulados.

Bidegain comentó a El País que el norte tendrá los mayores registros de agua este viernes. El sábado el foco de las precipitaciones pasará al sureste: los picos se situarán entre los 70 y 125 milímetros en Rocha. Montevideo quedará fuera de los extremos de lluvia, pero sufrirá vientos fuertes por la depresión atmosférica.

Cuándo se termina el ciclón que afecta a Uruguay

El instituto Metsul de Brasil también sigue la evolución del sistema. Los técnicos brasileños informaron que la mejora en las condiciones del tiempo llegará durante la madrugada del domingo. El litoral oeste recibirá los primeros alivios climáticos. La estabilidad se extenderá luego al resto de los departamentos uruguayos.

Los especialistas recomiendan el seguimiento constante de las actualizaciones oficiales ante la variabilidad de estos sistemas. Las autoridades locales mantienen la vigilancia sobre las zonas portuarias y las áreas turísticas debido a la intensidad prevista del viento y el oleaje.

