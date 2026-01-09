Venezuela anuncia un “proceso exploratorio” para restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos

CARACAS.– Venezuela informó el viernes que inició un “proceso exploratorio” con vistas a reanudar las relaciones con Estados Unidos, que envió una misión de diplomáticos a Caracas casi una semana después de bombardear el país para capturar a su líder, Nicolás Maduro.

El gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, “ha decidido iniciar un proceso exploratorio de carácter diplomático con el gobierno de los Estados Unidos de América, con el fin de restablecer las misiones diplomáticas en ambos países”, indicó un comunicado del canciller venezolano, Yván Gil.

El vínculo busca “abordar las consecuencias derivadas de la agresión y el secuestro del presidente de la República y la primera dama, así como para abordar una agenda de trabajo de interés mutuo”, agregó el canciller, en referencia a la captura de Maduro y su mujer, Cilia Rodríguez, el sábado pasado en un operativo norteamericano. Ambos fueron trasladados a Estados Unidos, donde enfrentan procesos penales por narcotráfico.

La cúpula chavista este lunes, en la toma de posesión de Delcy Rodríguez Getty Images

Caracas confirmó además el arribo de una delegación diplomática estadounidense y dijo que enviará una representación a Washington, aunque no especificó cuándo.

Estados Unidos no tiene embajador en Venezuela desde 2010, y suspendió las operaciones de la embajada y retiró a todo su personal en 2019, cuando se rompieron totalmente las relaciones entre los dos países por el reconocimiento y apoyo directo de Washington a la presidencia “encargada” de Juan Guaidó.

La delegación diplomática de Estados Unidos que llegó este viernes a Caracas está encabezada por el encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, el embajador John McNamara, quien tiene la tarea de “realizar una evaluación inicial de cara a una posible reanudación gradual de operaciones” de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, según el Departamento de Estado.

Nicolás Maduro aparece esposado tras aterrizar en un helipuerto de Manhattan, escoltado por agentes federales fuertemente armados mientras se dirige a un vehículo blindado rumbo a un tribunal federal en Manhattan el 5 de enero de 2026 XNY/Star Max - GC Images

Tras la ruptura de las relaciones diplomáticas en 2019, Estados Unidos ha trasladado la gestión de asuntos con Venezuela a su misión en Bogotá, aunque funcionarios del gobierno norteamericano ya han señalado que cualquier reapertura dependerá de una decisión presidencial.

La visita de este viernes coincide con movimientos diplomáticos de alto nivel y un renovado interés de Washington por restablecer su presencia directa en Venezuela tras la captura de Maduro. Desde entonces, Trump ha reiterado que busca “dirigir” el país y la Casa Blanca afirma que “dictará” las decisiones que debe ejecutar Delcy Rodríguez, la ex vice de Maduro que juró como mandataria interina.

No se ha fijado una fecha concreta para que la embajada vuelva a funcionar, pero la Casa Blanca ha dicho que está avanzando en los preparativos logísticos y de seguridad necesarios, en lo que sería un paso clave en la posible normalización de los lazos diplomáticos entre ambos países.

Agencias AFP, AP y ANSA