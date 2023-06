Lula da Silva advirtió que Brasil no firmará el acuerdo entre la UE y el Mercosur si no hay ajustes

escuchar

BRASILIA.- El presidente Luiz Inacio Lula da Silva dijo el viernes que Brasil no firmará un pacto comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, pendiente desde hace tiempo, sin ajustes.

Lula se refirió en concreto a la oposición de su gobierno a permitir que las empresas europeas vendan bienes y servicios al sector público brasileño, como pretenden los negociadores comerciales del bloque.

Luiz Inacio Lula da Silva, en una inauguración en la UFABC en Sao Bernardo do Campo. (NELSON ALMEIDA / AFP) NELSON ALMEIDA - AFP

“Si no aceptan la posición de Brasil, no hay acuerdo”, dijo el mandatario a periodistas en un acto para inaugurar una línea de montaje para la producción de autobuses eléctricos en São Bernardo do Campo, a las afueras de San Pablo.

En el primer año de su tercer mandato como presidente, Lula subrayó que su gobierno “valorizará el producto brasileño, que genera empleos, genera renta y mejora la calidad de vida de las personas”.

Las negociaciones sobre el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur -bloque que componen la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- terminaron en 2019 con un borrador de acuerdo tras años de conversaciones.

No obstante, la aprobación final ha estado en suspenso debido a las preocupaciones, especialmente en Francia, sobre la deforestación del Amazonas y el compromiso de Brasil con la acción contra el cambio climático, sobre todo durante la gestión del expresidente Jair Bolsonaro.

Agencia Reuters

LA NACION