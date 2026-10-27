Lula dijo que la fuga de Flavio Bolsonaro hacia Estados Unidos es “vergonzosa”

El reelecto presidente Lula da Silva se refirió a la fuga a Estados Unidos de Flavio Bolsonaro, excandidato presidencial por el Partido Liberal. Durante la celebración de su cumpleaños número 81, el jefe de Estado brasileño tomó un micrófono y calificó de “vergonzosa” la decisión del hijo del expresidente Jair Bolsonaro de abandonar el país. La salida se produjo en medio de dos causas judiciales abiertas contra el senador.

“Yo lamento que él [Flavio Bolsonaro] se haya ido de Brasil. Él podría quedarse aquí y probar que las acusaciones no son verdaderas. Yo intenté hacer que él pruebe que es honesto entregando mi documentación en la Justicia Electoral. Entregué la documentación de mi mujer y mis hijos, pero él no lo hizo”, sostuvo Lula.

“Él no entregó una demostración de que este ciudadano, que fue la figura más mentirosa que he visto en el planeta Tierra... no tiene ningún compromiso con la verdad. Está faltándole el respeto a las personas que están en sus casas. El ciudadano que sale escondido de su país es porque debe algo o tiene miedo de algo”, acotó.

Lula arremetió contra Bolsonaro: "Fue vergonzoso"

Y completó: “No vaya a decir allá afuera que Brasil no tiene democracia. Si no tuviese democracia, un miliciano no podría ser candidato a la presidencia. Lamento la falta de respeto que él tuvo con sus electores y con la democracia. Ese acto de salir de Brasil es vergonzoso, vergonzoso”.

Bolsonaro es investigado en dos causas que tramitan en el Supremo Tribunal Federal. La primera, a cargo del juez Alexandre Moraes, indaga una presunta maniobra de lavado de dinero y evasión de divisas a través de plataformas de apuestas y de pagos vinculadas al abogado Willer Tomaz, amigo del senador.

La segunda causa, a cargo del juez André Mendonça, investiga el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de Jair Bolsonaro. La Policía Federal analiza la participación de Flavio en la obtención de fondos del exbanquero Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master.

Pedido de pasaportes, prohibición para salir y huida

El senador fue intimado el lunes por la Policía Federal de Brasil a entregar sus pasaportes y quedó impedido de salir del país. Bolsonaro recibió la notificación judicial en plena vía pública cuando salía de visitar en Brasilia a su padre, quien cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado.

Tras el aviso, el paradero del senador se volvió una incógnita. A horas de la mañana, el coordinador general de la campaña presidencial de Bolsonaro, el senador Rogério Marinho, desmintió que el excandidato hubiera salido del país. “Eso no sucedió”, dijo al medio Metrópoles. Aun así, reconoció no saber dónde se encontraba.

Mientras tanto, las versiones sobre el paso de Bolsonaro por Puerto Iguazú, en Misiones, se vieron inflamadas por la presencia en la ciudad fronteriza de un avión Gulfstream G400 que tenía como destino final Miami.

El senador y excandidato a presidente por el Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro PABLO PORCIUNCULA - AFP

La aeronave, con matrícula LV-JQW y perteneciente a la empresa Baires Fly S.A., había aterrizado el lunes a las 23.45 en Puerto Iguazú proveniente del aeroparque metropolitano de Buenos Aires.

Tenía prevista su salida a las 2 de la madrugada con destino al aeropuerto de Opa Locka en Miami con cuatro pasajeros. Pero la partida no se concretó porque faltaba uno de ellos, según señalaron a LA NACION fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al tanto de los movimientos del aeropuerto de Misiones.

Por su parte, el diario local Misiones Online señaló que el avión permanecía “demorado en pista luego de que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le denegara el permiso de despegue”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jacquelyn Martin - AP

Todo ello no evitó que el excandidato por el Partido Liberal despegará finalmente rumbo hacia EE.UU. Según confirmó a LA NACION una fuente próxima al clan Bolsonaro, partió cerca de las 14 con dirección a Florida. La noticia fue publicada primero por el sitio Metropoles, que indica que se fue con su mujer y sus dos hijas.

Horas después, funcionarios del gobierno norteamericano confirmaron a la cadena CNN que el excandidato aterrizó en el país. En tanto, un alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano afirmó a diversos medios que Bolsonaro y su familia “recibirán sus respectivas visas” y que “se les permitirá ingresar”.