MADRID.- El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, llevó este lunes su respaldo político al líder español, Pedro Sánchez en el tramo decisivo de la campaña para las elecciones generales españolas del 29 de noviembre, en un encuentro en el que ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de defender las instituciones democráticas frente al avance de la ultraderecha.

La visita del líder brasileño, que acaba de imponerse en las urnas al conservador Flavio Bolsonaro, buscó reforzar la apuesta del presidente socialista por convertir esa victoria en un ejemplo para la izquierda española.

Lula fue recibido por Sánchez en el Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno español, con un abrazo y un apretón de manos. Durante la reunión, los dos dirigentes abordaron el futuro de las Naciones Unidas, la situación internacional y la importancia de preservar la cohesión social y las instituciones democráticas frente a lo que ambos describieron como la “amenaza ultraderechista”, según informó la Presidencia española.

También conversaron sobre la situación de la izquierda occidental y el modelo progresista que defienden, basado en mejores condiciones laborales, una fiscalidad justa y políticas de inclusión social.

Tive uma produtiva reunião com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, na manhã desta segunda-feira (16), no Palácio da Moncloa, em Madri.



Tratamos da agenda bilateral e da conjuntura política e econômica mundial. Reforçamos a importância de combater o discurso de… pic.twitter.com/2A45MZVUUi — Lula (@LulaOficial) November 16, 2026

“Reafirmamos la importancia de combatir el discurso de odio y la desinformación de la extrema derecha y de promover una agenda de inclusión social que fortalezca la democracia”, escribió Lula en la red social X después del encuentro.

En la misma línea, Sánchez también se refirió al encuentro en sus redes sociales y destacó la sintonía entre ambos gobiernos. “Nuestros países están unidos en defensa de la democracia y de la cohesión social frente a la involución. El compromiso de España y de Brasil con las Naciones Unidas y el sistema multilateral es un objetivo compartido que sigue inspirando e ilusionando”, escribió el presidente español en X.

Querido presidente @LulaOficial, siempre es un placer recibirte en España.



Nuestros países están unidos en defensa de la democracia y de la cohesión social frente a la involución.



El compromiso de España y de Brasil con las Naciones Unidas y el sistema multilateral es un… pic.twitter.com/ZRQQ5hMisO — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 16, 2026

Sánchez, que busca renovar su mandato en los comicios del 29 de noviembre, aparece por detrás de la derecha en los sondeos y enfrenta la posibilidad de que el Partido Popular necesite el apoyo de Vox para formar gobierno. El presidente español viene utilizando el resultado electoral brasileño como argumento en sus actos de campaña y sostiene que la ola de derecha radical puede revertirse.

“Ocurrió en Brasil. Acaba de ocurrir en Estados Unidos, en las elecciones de medio mandato. Y ocurrirá pronto en España. La ola ultra a la que pretenden subirse la derecha y la extrema derecha en España ya no crece: se desmorona”, afirmó Sánchez a principios de noviembre.

Lula, de 81 años, logró a fines de octubre una remontada electoral frente a Flavio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que había terminado primero en la primera vuelta. Su victoria fue interpretada por los sectores progresistas europeos como una señal de que es posible frenar el avance de las fuerzas conservadoras y de extrema derecha.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recibió al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid Francisco Seco - AP

El mandatario brasileño llegó a Madrid procedente de Filipinas, donde participó en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en la primera gira internacional después de su reelección. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) había previsto inicialmente un acto de campaña conjunto con Sánchez, pero debió cancelarlo debido a una afonía de Lula, que también lo obligó a suspender otros discursos.

Los mandatarios ratificaron su respaldo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, cuya implementación figuró entre los asuntos de la agenda bilateral. Brasil y España mantienen una asociación estratégica desde 2003, revitalizada en 2024 con nuevas prioridades de cooperación.

Otro aliado en América Latina

La agenda de Sánchez en Madrid incluyó también una reunión con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, otro de sus aliados políticos en América Latina. El encuentro estuvo centrado en el fortalecimiento de los vínculos económicos, comerciales y empresariales entre ambos países y en la cooperación dentro del espacio iberoamericano.

A diferencia de Lula, Orsi evitó involucrarse directamente en la campaña española y sostuvo que las relaciones entre Uruguay y España no cambiarán independientemente del resultado electoral. “Las relaciones con los gobiernos de los distintos partidos, PSOE o PP, han sido de Estado a Estado, como corresponde, porque son viejos partidos que están acostumbrados a eso”, afirmó durante una intervención en Madrid.

Consultado sobre la posibilidad de que Vox integre el próximo gobierno español, el mandatario uruguayo respondió: “Yo soy muy conservador. Allá en Uruguay hasta la izquierda es conservadora. A mí dame el esquema de los partidos previsibles, pero al que le toque gobernar que gobierne”.

Sánchez con Orsi

Orsi también aprovechó su visita para buscar inversiones y presentar a Uruguay como un destino confiable para las empresas europeas. En un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, destacó la estabilidad institucional del país y las oportunidades que abre el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El presidente uruguayo aseguró que las exportaciones de su país al bloque europeo alcanzaron los 860 millones de dólares entre mayo y septiembre, un 12% más que en el mismo período del año anterior, y consideró que Uruguay puede convertirse en una plataforma de operaciones para las empresas interesadas en acceder al mercado europeo.

Agencias AFP y ANSA y diarios El País y El País Uruguay