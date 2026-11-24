BRASILIA.– Bad Bunny y Roger Waters serán dos de las principales figuras del espectáculo musical que acompañará la asunción de Luiz Inacio Lula da Silva para su cuarto mandato presidencial, prevista para el 5 de enero en la capital brasileña. La organización también negocia la participación de otros artistas internacionales, entre ellos el cantautor Manu Chao y el guitarrista Tom Morello, exintegrante de Rage Against the Machine y Audioslave.

El concierto se realizará por la noche y forma parte de los festejos organizados para la ceremonia de investidura. La lista definitiva de los principales invitados se conocería el viernes, según informó el diario brasileño O Globo.

Lula da Silva, pronuncia un discurso durante una ceremonia de presentación de credenciales de nuevos embajadores en el Palacio de Planalto, en Brasilia EVARISTO SA - AFP

La coordinación de los preparativos está a cargo de la primera dama, Janja da Silva, a quien Lula volvió a encomendar la organización de los festejos, como ya había ocurrido durante la asunción de su actual mandato, en enero de 2023. Aquella celebración, que reunió a numerosos músicos brasileños e internacionales, fue bautizada informalmente como “Janjapalooza”.

La posible incorporación de Manu Chao y Tom Morello reforzaría el perfil internacional y progresista del espectáculo. El músico francés, conocido por su trayectoria solista y como integrante de Mano Negra, mantiene desde hace años un vínculo con causas sociales y políticas. Morello, por su parte, construyó buena parte de su carrera con bandas identificadas con el activismo de izquierda y las críticas al poder económico y político estadounidense.

Lula da Silva durante una ceremonia de presentación de credenciales de nuevos embajadores en el Palacio de Planalto, en Brasilia EVARISTO SA - AFP

Waters, exintegrante de Pink Floyd, también es conocido por sus posiciones políticas y sus intervenciones públicas sobre conflictos internacionales. Bad Bunny, en tanto, se convirtió en una de las figuras más influyentes de la música urbana a nivel global y ha expresado en distintas ocasiones posiciones críticas sobre cuestiones políticas y sociales.

La participación de artistas en los actos políticos de Lula no es una novedad. Durante la campaña para las elecciones de 2026, a menos de dos semanas de la primera vuelta, el presidente encabezó un encuentro con cerca de un centenar de artistas en la Fundição Progresso, en Río de Janeiro, entre ellos Chico Buarque, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho, Daniela Mercury y Lenine. La movilización también llegó a las redes sociales, con la campaña “Bora, Lula”, impulsada por el colectivo 342 Artes y protagonizada por figuras como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Xamã y Malu Mader. Caetano y Maria Bethânia, además, expresaron públicamente su apoyo al mandatario durante sus conciertos.

Tensiones diplomáticas

La presencia de los artistas internacionales será uno de los atractivos de una ceremonia que tendrá lugar en medio de un escenario diplomático particularmente tenso con la Argentina. Según informó hoy el medio brasileño UOL, el presidente, Javier Milei, no será invitado a la asunción, después de que el canciller Pablo Quirno cuestionara públicamente la legitimidad de los resultados de las elecciones brasileñas sin presentar pruebas.

Lula da Silva y el presidente de la Argentina, Javier Milei, posan junto a otros mandatarios para la foto oficial de la Cumbre del Mercosur, en Buenos Aires Natacha Pisarenko - AP

En ese contexto, Brasil también resolvió retirar definitivamente a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, llamado a consultas meses atrás tras los reiterados ataques de Milei contra Lula. Según fuentes gubernamentales citadas por el portal UOL, el diplomático no regresará a su puesto ni será reemplazado antes de las elecciones presidenciales argentinas de octubre de 2027.

La decisión no implica una ruptura de relaciones diplomáticas, pero constituye una señal política de Brasilia frente al deterioro del vínculo bilateral. En paralelo, el gobierno brasileño evalúa invitar a dirigentes de la oposición argentina, entre ellos la senadora Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri, que felicitó a Lula por su victoria electoral.

Agencia ANSA y diario O Globo