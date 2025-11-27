Macron presentó un plan de servicio militar voluntario en Francia: a quiénes apunta y qué ofrece

VARCES, Francia.- El presidente francés, Emmanuel Macron, presentó formalmente este jueves un nuevo plan de servicio militar nacional, voluntario y remunerado, destinado a jóvenes de 18 y 19 años, en un esfuerzo por fortalecer las fuerzas armadas del país y abordar las crecientes preocupaciones sobre la amenaza que representa Rusia para las naciones europeas.

El nuevo programa de servicio militar tendrá una duración de 10 meses y comenzará a implementarse gradualmente a partir del próximo verano boreal.

Macron anunció que Francia restablecerá el servicio militar voluntario a partir del verano de 2026 THOMAS PADILLA� - POOL�

Macron realizó el anuncio en un discurso pronunciado en la base militar de Varces, ubicada en los Alpes franceses. El mandatario subrayó que los jóvenes voluntarios servirán exclusivamente en el territorio continental de Francia y en sus territorios de ultramar; quedarán excluidos de las operaciones militares francesas en el extranjero.

La iniciativa de servicio voluntario tiene como objetivo inicial reclutar a 10.000 jóvenes, tanto varones como mujeres, con la meta de incrementar esa cifra hasta 50.000 para el año 2035.

Este nuevo dispositivo implica la transformación del Servicio Nacional Universal (SNU) y reemplazará algunos contratos existentes, tomando en cuenta el fracaso del SNU actual.

Francia no está considerando en ningún caso restaurar el servicio militar obligatorio, el cual fue suspendido por el presidente conservador Jacques Chirac en 1997.

El contexto de la amenaza rusa

La decisión de reformar el sistema de reclutamiento se produce en un clima de agitación y preocupación estratégica, motivado por la guerra de Rusia en Ucrania y la percepción de que el continente europeo se encuentra en “gran riesgo”.

Macron fue claro en su análisis de la amenaza rusa, cuando señaló que “desde hace 10 años [Rusia] ha hecho una elección estratégica: la de volver a ser una potencia imperial, es decir, avanzar donde seamos débiles. Pues bien, seguirá avanzando”.

El desafío fundamental del presidente y de los altos mandos militares es político: preparar a los franceses para la hipótesis de una guerra de alta intensidad contra Rusia en los próximos tres o cuatro años, reforzando el pacto Ejército-Nación. El objetivo final es la disuasión: “si realmente queremos estar seguros, hay que disuadir al otro de venir”.

Macron anuncia ante el ejército que Francia recuperará el servicio militar voluntario desde el verano de 2026 POOL� - POOL�

Este esfuerzo de fortalecimiento militar viene acompañado de una inversión significativa. Macron anunció 6500 millones de euros (7600 millones de dólares) en gastos militares adicionales en los próximos dos años. Francia aspira a alcanzar los 64.000 millones de euros en gastos de defensa anuales para 2027, lo que representaría el doble de los 32.000 millones de euros que se gastaban anualmente cuando Macron asumió la presidencia en 2017.

Actualmente, el ejército francés cuenta con alrededor de 200.000 efectivos activos y más de 40.000 reservistas, siendo el segundo más grande de la Unión Europea, justo detrás de Polonia. El objetivo es aumentar el número de reservistas a 100.000 para el año 2030.

La polémica del jefe del Ejército

El anuncio de este nuevo servicio militar voluntario se produce después de una intensa polémica provocada por las declaraciones realizadas la semana pasada por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas, el general Fabien Mandon.

El 18 de noviembre, en un discurso que rápidamente encendió la controversia, el general Mandon llamó a los franceses a prepararse para una posible guerra, afirmando que Francia debe “aceptar perder a [sus] hijos”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reúne con soldados tras presentar un nuevo servicio militar nacional en la base militar de Varces, en los Alpes franceses THOMAS PADILLA� - POOL�

Mandon justificó su advertencia señalando que Rusia, según la información a la que él tiene acceso, “se está preparando para una confrontación con nuestros países en el horizonte de 2030”.

El militar alertó que Rusia se está organizando y está convencida de que “su enemigo existencial es la OTAN, son nuestros países”. A su juicio, el principal riesgo hoy es “mostrar debilidad” ante una Rusia que no tiene reparos en usar la fuerza.

Las palabras del general Mandon provocaron indignación y críticas tanto de la ultraizquierda (Jean-Luc Mélenchon) como de la ultraderecha (Sébastien Chenu), alimentando una intensa polémica. El exdiplomático Gérard Araud criticó las declaraciones, sugiriendo que deberían reservarse para el poder político.

Debido a la magnitud de la polémica, Macron tuvo que salir en defensa del alto jefe militar en varias ocasiones.

La vocera del gobierno, Maud Bregeon, precisó que el general Mandon se refería únicamente a los militares profesionales, no a civiles. Macron tuvo que ser especialmente enfático al aclarar que los jóvenes voluntarios del nuevo servicio militar no serían enviados al frente.

“Hay que eliminar de inmediato cualquier idea confusa que consista en decir que vamos a enviar a nuestros jóvenes a Ucrania”, insistió el jefe de Estado. El propio Mandon se presentó en televisión para limitar los daños, asegurando que su objetivo era “alertar y prepararse” dado que el contexto se deteriora rápidamente.

El desafío fundamental del presidente y de los altos mandos militares es político: preparar a los franceses para la hipótesis de una guerra de alta intensidad contra Rusia en los próximos tres o cuatro años THOMAS PADILLA� - POOL�

Rearme europeo

Francia no es la única nación europea que está reforzando sus capacidades militares. Este contexto de rearme es visible en varios países que buscan incrementar sus reservas de reclutamiento y fortalecer la resiliencia de la sociedad.

Otros países también están explorando alternativas al servicio militar obligatorio.

Alemania encontró un compromiso para establecer un servicio militar voluntario con el fin de fortalecer su Ejército, que carece de reclutas. Se espera que el proyecto de ley se vote en diciembre, buscando reclutar 20.000 voluntarios en 2026.

Polonia recientemente comenzó a implementar un programa de entrenamiento militar voluntario, con el objetivo de entrenar a 100.000 voluntarios por año a partir de 2027, con la mira puesta en construir un ejército de reservistas.

En Bélgica, el ministro de Defensa alentó a los jóvenes de 17 años a inscribirse en el servicio militar voluntario, buscando seleccionar 500 candidatos entre 18 y 25 años para lanzar el programa en septiembre.

Soldados prestan juramento militar en las Fuerzas de Defensa Territorial de Wrocław, en Polonia FotoDax - Shutterstock

Diez países de la Unión Europea mantienen el servicio militar obligatorio, aunque en diferentes formas: Austria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Letonia, Lituania y Suecia.

Además, Noruega, que no es miembro de la UE, lo mantiene para hombres y mujeres.

Otros países, como Suecia, Letonia, Lituania y Croacia, que habían optado por abandonarlo, han retrocedido y lo han restablecido.

Dinamarca, por ejemplo, lo prolongó de 4 a 11 meses y lo hizo obligatorio para las mujeres el 1 de julio.

La propuesta francesa busca un equilibrio entre la necesidad de aumentar las capacidades defensivas del país y evitar el choque político que supondría el regreso al reclutamiento obligatorio, preparando a la sociedad para el desafío estratégico sin enviar a los jóvenes a la guerra.

El servicio militar voluntario de Macron, por lo tanto, actúa como un sistema de alarma que prepara la conciencia nacional. Si la defensa de una nación fuerte fuera un termómetro social, la medida de Macron es un aumento de la temperatura gradual, permitiendo que la sociedad se adapte al calor de la amenaza, en lugar de un regreso inmediato a la ebullición del servicio obligatorio.

