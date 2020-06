Maltrato: rescatan a un niño enjaulado entre ratas, armas y plantas de marihuana

Además del pequeño encerrado, las autoridades encontraron armas de fuego, cultivos de marihuana y más de 600 animales. Crédito: El Tiempo/GDA

No paran los casos de maltrato infantil en el mundo. Esta vez las autoridades del condado de Henry en Tennessee, Estados Unidos , hallaron a un pequeño de tan solo 18 meses enjaulado en una perrera de 1,2 metros cuadrados, en medio de sus propias heces, cucarachas, gusanos y roedores.

Los oficiales allanaron una propiedad en área rural de Dale Cemetery Road , luego de recibir una denuncia anónima de maltrato animal a gran escala. En el lugar no solo encontraron varios animales enjaulados sino que, al adentrarse en el interior de la vivienda, hallaron a un menor dentro de una jaula en medio de la mugre, un sinnúmero de plagas y una serpiente sobre los víveres.

"Fue desgarrador ver las condiciones en que vivía el niño. No había nada, en toda la casa, que perteneciera al bebé fuera de la jaula en la que estaba. No había otros juguetes, ni cuna, ni mantas para él. Parecía que pasaba la mayor parte de su tiempo, si no todo, en la jaula. El olor a amoníaco que surgió cuando levantamos la jaula y los insectos que estaban debajo, hacen parecer que permaneció allí mucho tiempo", fueron las declaraciones del sheriff Monte Belew , de acuerdo con el medio local Tennessean.

El pequeño, quien al momento del rescate corrió a los brazos de una agente, fue enviado al Departamento de Servicios Infantiles de Tennessee, mientras que su madre Heather Scarbrough junto con Thomas Jefferson Brown , padrastro del menor y Charles Brown , fueron arrestados y acusados de abuso infantil agravado, crueldad animal, posesión de armas de fuego y fabricación de drogas, según lo informó Fox 17 News.

Entre los hallazgos de las autoridades se destaca la cantidad de animales de diferentes especies que había por todo el lugar. Los oficiales encontraron 531 roedores: ratas, hámsters y ratones, 56 perros, 86 pollos y gallos, 10 conejos, ocho serpientes, cuatro pericos, tres gatos, tres petauros del azúcar, un faisán y un lagarto.

En la propiedad también habían 127 plantas de marihuana y más de una docena de armas de fuego.

El niño estaba enjaulado en medio de la mugre, rodeado de un sinnumero de plagas y una serpiente sobre sus víveres Crédito: Fox 17 News

Por su parte, el fiscal de distrito Matt Stowe aseguró que este y todos los actos inhumanos que se cometan contra la niñez serán investigados y además, hizo un llamado a la comunidad a denunciar cualquier situación irregular en los vecindarios ya sean en área rural o urbana.

"En nuestra comunidad los niños un tesoro. Son muy apreciados y la menor acusación de que uno puede estar en peligro hace que una gran cantidad de personas entren en acción. Vamos a investigar esto y todas las denuncias de abuso infantil de cerca... Es importante que esto sirva como una advertencia de que si ves algo fuera de lugar, le avisás a alguien", fueron las palabras de Stowe para la Fox 17 News.