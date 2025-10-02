Ataque a una sinagoga en Manchester: hay al menos dos muertos y el agresor fue abatido por la policía

MANCHESTER.- Dos personas murieron y otras tres están graves después de que un conductor atropellara a fieles que oraban en una sinagoga, en un presunto ataque terrorista. El agresor también apuñaló a un hombre en el templo judío, en el norte de Manchester, Reino Unido.

Las autoridades consideran que el incidente, que tuvo lugar durante Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, culminó después de que quien sería el agresor fuera baleado por la Policía.

“Se cree que el agresor está muerto, aunque no está confirmado”, dijo el alcalde del área metropolitana de Manchester, Andy Burnham.

La Policía disparó contra el supuesto atacante PAUL CURRIE - AFP

En el mismo sentido se expresaron desde la Policía. “Un hombre que se supone que es el delincuente recibió un disparo de los oficiales y también creemos que está muerto. Actualmente no se puede confirmar debido a cuestiones de seguridad relacionadas con objetos sospechosos que llevaba con él”, afirmaron, citados por la BBC.

Según The Guardian, el cuerpo del sospechoso está en la escena, a la vez que los agentes intentan determinar si llevaba un artefacto explosivo en funcionamiento.

Asimismo, ese medio detalló que los oficiales analizan por estas horas que el ataque fue ejecutado de manera solitaria por este hombre, aunque se investiga si recibió apoyos para la planificación. Tras lo ocurrido, comenzó a analizarse en Reino Unido si se eleva el nivel de amenaza terrorista.

"Se cree que el agresor está muerto", dijeron las autoridades PAUL CURRIE - AFP

En una serie de publicaciones en X, las autoridades de la región de Manchester señalaron que la Policía debió responder a un aviso en la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall poco después de las 9.30 de la mañana. La persona que llamó dijo que había presenciado cómo un coche arremetía contra la gente y que un hombre había sido apuñalado. Minutos después, agentes armados hicieron varios disparos.

Chava Lewin, que se presentó ante The Guardian como una judía religiosa que vive al lado de la sinagoga donde ocurrió el ataque, contó: “Estaba afuera, escuché un estruendo y pensé que podrían ser fuegos artificiales. Mi esposo salió, volvió corriendo y dijo: ‘Hubo un ataque terrorista’”.

La mujer detalló que pudo hablar con otra que presenció la escena y le contó lo siguiente: “Me dijo que estaba conduciendo, y que vio un coche que circulaba de manera errática y que chocó contra las puertas de la sinagoga. Ella pensó que tal vez la persona que manejaba había sufrido un infarto. Pero cuando salió del coche, empezó a apuñalar a cualquiera que estuviera cerca, fue hacia el guardia de seguridad y quiso entrar, aunque alguien bloqueó la puerta”.

Debido al incidente, el primer ministro británico, Keir Starmer, decidió acortar su presencia en la cumbre europea de Copenhague, de acuerdo con lo que detalló una fuente gubernamental británica.

El ataque se produjo cuando personas oraban por Yom Kipur PAUL CURRIE - AFP

“Estoy horrorizado por el ataque a la sinagoga de Crumpsall”, escribió el jefe del gobierno en su cuenta de X. “El hecho de que esto haya ocurrido en el día de Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, hace que sea aún más horrible”, agregó. El día de la festividad judía de Yom Kipur los creyentes suelen acudir varias veces a la sinagoga para orar.

Por su parte, el rey Carlos III expresó que su esposa, la reina Camila, y él quedaron “profundamente conmocionados y apenados” al enterarse del “horrible” ataque, “especialmente en un día tan significativo para la comunidad judía”.

El incidente sucede a pocos días del tercer aniversario del ataque mortal del grupo terrorista Hamas en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, que dejó más de mil muertos, en su mayoría civiles.

Desde la embajada de Israel en Reino Unido emitieron un comunicado en el que condenaron el ataque en la sinagoga de Manchester, y dijeron que estaban en “estrecho contacto” con los miembros de la comunidad y que supervisaban los acontecimientos.

“Que un acto de violencia de esta magnitud se perpetre en el día más sagrado del calendario judío, en un lugar de oración y comunidad, es aborrecible y profundamente angustioso”, refirieron desde la sede diplomática, agradecieron a la Policía y exigieron: “La seguridad de las comunidades judías en el Reino Unido debe estar garantizada”.

The Embassy of Israel in the United Kingdom condems the attack carried out today on Yom Kippur at the Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue in Manchester.



That such an act of violence should be perpetrated on the holiest day of the Jewish calendar, in a place of prayer and… pic.twitter.com/QL7mMn4ViP — Israel in the UK 🇮🇱🤝🇬🇧 (@IsraelinUK) October 2, 2025

En 2017, Manchester sufrió el ataque más mortífero de Reino Unido en los últimos años: el atentado suicida en un concierto de Ariana Grande que mató a 22 personas.

Agencias AP y AFP