"Mantengamos América Grande": Quiénes son los latinos que aman a Trump

"Que los latinos voten a los republicanos es como que las cucarachas amen el raid". Aunque la polémica frase del actor colombiano John Leguizamo, que triunfó en Hollywood con papeles versátiles en películas como John Wick o Moulin Rouge, bien capta el sentimiento de polarización que se vive en Estados Unidos durante la era Trump, esta podría parecer un poco exagerada, e incluso simplista hacia una comunidad colmada de matices.

Las elecciones de 2016 fueron una vívida prueba de que el voto latino fue, en ocasiones, decisivo para el triunfo del candidato republicano. En Florida, uno de los estados con mayor población latina, el ganador fue Donald Trump a pesar de que se esperaba que con el aumento de latinos que acudieron a las urnas-565.000, 100% más que en 2012- la balanza se inclinara en favor de Hillary Clinton.

Sin embargo, frente a las numerosas y polémicas declaraciones del presidente contra los inmigrantes, que hasta algunos calificaron de racistas, no es extraño pensar que ser latino y votar a Trump es una verdadera contradicción.

Pero a casi un año de las próximas elecciones, miles de latinoamericanos redoblan la apuesta bajo el lema "Keep America Great" ("Mantener América Grande" en español) y muestran su apoyo a Trump, quien busca mantener el liderazgo en un segundo mandato. "Es verdad que Trump dice cosas disparatadas y hasta es malhablado, pero el principal problema de Estados Unidos en mi opinión es la economía. Este es un país extremadamente consumista en el que todo proviene de China u otros países con bajos costos de producción, causando un enorme desbalance. Trump quiere traer las empresas al país, por eso propone bajarles los impuestos, una forma de compensar el aumento en el precio de la mano de obra. Yo voté por eso, porque lo primero que dijo fue que iba a sacar este país adelante y que iba a devolver las empresas que se han ido de acá para China. Eso me gusta porque significa que va a haber más trabajo", dijo a LA NACIÓN Luis Hernández de 60 años, un ingeniero en sistemas que vive en Maryland y es de origen mexicano.

"A mi oficina han llegado hispanos para pedir que les entregue una carta que diga que no les puedo dar trabajo, así siguen cobrando el seguro de desempleo. Eso tampoco es justo", agregó.

Hernández, al igual que otros 21.000 latinoamericanos que residen en Estados Unidos, sigue la página de Facebook "Latinos for Trump", donde se comparten noticias, opiniones y críticas a los demócratas. Allí intercambian memes que satirizan a sus rivales políticos y sus posiciones sobre temas de debate como la inmigración, el cambio climático y el racismo, entre otros.

"Cuando Trump dijo que el gobernador de Puerto Rico era corrupto, los medios lo llamaron racista. El gobernador de Puerto Rico fue luego destituido de su cargo por corrupción", se lee en un posteo compartido en la página.

"Yo no creo que Trump sea racista. Cuando habla de gente de origen mexicano, él no se refiere a todos, sino a aquellos que han cometido delitos y que quieren entrar de manera ilegal a este país. Yo soy de origen mexicano, pero primero soy americana y eso es de lo que habla Trump, de la unión de los americanos más allá de las raíces", indicó Sara Moreno de 32 años, nacida en Jacksonville.

Como Moreno, son muchos dentro de la comunidad latina los que no se sienten ofendidos por la inclemente retórica antiinmigratoria del mandatario. "Algunos demócratas son muy hipócritas, o se olvidan que Obama fue nombrado "Deportador en Jefe", por ser el presidente de Estados Unidos que más personas deportó [aproximadamente 3 millones] durante sus ocho años de gobierno. Y también se olvidan de que fue Bill Clinton el que comenzó con la construcción del muro en la frontera con México", dijo a LA NACIÓN Miguel Rodríguez de 57 años, un cubano que vive desde hace 30 años en Florida.

Por su parte, el grupo cerrado de Facebook "Hispanics Latinos Everyone For Trump 2020", creado hace tres años por Arturo Barroso, ya cuenta con 38.254 miembros. Con un promedio de 9000 publicaciones mensuales es uno de los grupos más activos de la plataforma que apoyan al presidente, pero no es el único. "Latinos For Trump", "Hispanics for Trump 2020", "Republican Latinos/Hispanics for Trump" y "Latinos/Hispanics for Donald Trump" acumulan miles de seguidores que quieren mantenerse conectados con otros que piensan como ellos. También existe una página web llamada "Latinos for Trump" que busca el apoyo de la comunidad para las elecciones 2020 y está abierta a donaciones.

Algunos son fervientes defensores de las políticas de Trump, mientras otros, más moderados creen que es la opción "menos mala". Jerry Alvarado de Texas dijo a LA NACIÓN que no le gustó que los medios hayan convertido el trágico tiroteo de El Paso en una oportunidad para criticar a Trump. "En momentos tan tristes como el que vivimos a principios de este mes, el país se debe mantener unido sin importar la visión política de cada uno. Sin embargo, los medios se concentran únicamente en atacar al presidente, incluso sacando lo que dice fuera de contexto. No creo que Trump sea una gran persona, pero es igual que los otros políticos", expresó Alvarado de origen guatemalteco.

Las mujeres latinas también son protagonistas en la militancia a favor del presidente republicano. Iliana García, Denise Galvez y Lisa Sacco crearon la página de Facebook Latinas for Trump. "LATINAS FOR #TRUMP 2020 es un esfuerzo de la comunidad para crear resiliencia, conciencia y comprensión para transmitir de la manera más precisa posible el mensaje de la campaña sobre lo que es una presidencia Trump para nosotros en los Estados Unidos. ¡Influyendo a través de hechos positivos y precisos y uniéndose a través de un hilo común para MANTENER AMÉRICA GRANDE!", se lee en la información de la página.

"Apoyo al presidente Trump porque estoy de acuerdo con él en temas de salud, comercio, inmigración, política exterior y sus elecciones conservadoras para la Corte Suprema. ¿Me encanta su comportamiento? No. Pero ¿tenemos una mejor opción? No. Entonces, mientras sea el candidato de gobierno limitado, desregulación y menos impuestos, seguirá siendo nuestro hombre y afortunadamente tenemos razón al elegirlo porque este país es mejor hoy que en 2015 sin dudas", expresó Galvez a LA NACIÓN, quien nació en Estados Unidos, pero cuyos padres son cubanos.

Por su parte, en una entrevista con BBC Mundo, García señaló que recibió amenazas en la página de Facebook por apoyar a Trump. "Esto me parece una asquerosidad", dijo.

"Queremos que en este grupo las personas se sientan cómodas para conversar y a la misma vez que se entienda que nosotras apoyamos a Trump más allá del sombrero racista que le han pegado", añadió.

"Al final del día, cuando todos los candidatos tienen tantos defectos, yo tengo que alinearme a las políticas que a mí me importan. En los ocho años de gobierno de Obama no se hizo nada. Cuando él era candidato hizo muchas promesas para cambiar la situación de muchos afroamericanos y de las comunidades hispanas, pero no hubo ningún cambio en la situación de ninguno. Ahora es mucho más fácil conseguir trabajo", dijo a LA NACIÓN una mujer hispana que prefirió no revelar su nombre por miedo a que la acosen en redes sociales por su postura política.

La otra cara de la moneda

Pese al apoyo que pudo recibir el líder republicano en el pasado, el prospecto para las próximas elecciones es menos optimista. El 62,8% de hispanos planea votar por el candidato demócrata en las elecciones de noviembre de 2020, mientras que el 18,6% señala que lo hará por el presidente Donald Trump, según una encuesta publicada el junio pasado por la cadena Univisión.

Desde que lanzó su campaña a la presidencia en 2015, muchos de sus discursos han apuntado hacia los inmigrantes mexicanos y centroamericanos, de quienes ha dicho que traen "drogas" y "crimen" a Estados Unidos.

En 2018 denunció las caravanas de inmigrantes procedentes de Centroamérica como una "invasión".

Además, este año se vio involucrado en una cruzada calificada de racista contra cuatro congresistas demócratas de origen multirracial que encendió el repudio de muchos ciudadanos americanos, entre ellos los de origen latino. "¡Que se vayan! ¡Devuélvanlas a su país!", así se dirigió el mandatario a las cuatro mujeres conocidas como "El Escuadrón", entre las cuáles se encuentra Alexandria Ocasio Cortez, de ascendencia puertorriqueña.

Su manejo de la situación en la frontera con México también restó popularidad al mandatario, donde según un informe de la Oficina del inspector general del Departamento de Salud y Servicios Humanos, para enero de este año, se habían separado más de 3000 niños de sus padres, desconociéndose si ha habido reunificación familiar posterior.