Marcelo Loffreda, exentrenador de rugby, recordó a Aramburú mientras avanza el juicio: “Era un tipo espectacular, muy intenso, con muchas ganas de vivir”

El exentrenador de Los Pumas, Marcelo Loffreda, brindó un emotivo testimonio al recordar la figura de Federico Aramburú, el exjugador argentino asesinado en París en marzo de 2022, mientras avanza el juicio por el crimen.

En medio del proceso judicial, Loffreda sostuvo al recordarlo: “Federico era un tipo espectacular. Un tipo muy intenso, con mucha demencia, con muchas ganas de vivir, por supuesto”.

Aramburu fue asesinado hace 4 anos en Francia

El entrenador destacó que, más allá de sus logros deportivos, Aramburú había construido una vida ejemplar: “No solamente había logrado lo que él se proponía a nivel rugby, sino también a nivel familiar”.

“Lamentablemente ante una situación totalmente fuera de lo normal. Lo terminan asesinando”, añadió el técnico sobre el asesinato, en diálogo con LN+.

La trayectoria de Aramburú en el rugby

Al repasar su trayectoria deportiva, el exentrenador nacional recordó cómo Aramburú se sumó al histórico equipo que alcanzó el tercer puesto en la Copa del Mundo de 2007: “Federico se suma al plantel un poco al final, porque no lo teníamos planificado. Estaba Federico, y bueno, lo llamamos, y él se sumó rápidamente”, explicó.

“En uno de los partidos, el partido con Georgia, que estaba muy difícil jugar ese partido, él jugando como titular, la destrabó y terminó siendo un play que después nos permitió poder ganar más fácil ese partido que tan difícil se nos había puesto”, recordó sobre su desempeño.

Federico Martín Aramburú durante el partido contra Georgia en la Copa del Mundo el 11 de septiembre de 2007, en Lyon, Francia Mark Baker - AP

Respecto a las circunstancias de su muerte, Loffreda manifestó su asombro ante la lentitud del proceso judicial en Francia, considerando la contundencia de las pruebas existentes. “Me llama la atención cómo funciona la justicia en Francia, ¿no? Puede ser que nosotros tengamos una justicia lenta, pero en este caso, habiendo tantas pruebas, es raro que haya sido cuatro años más posteriores al inicio del juicio”, cuestionó el entrenador.

“Era un tipo solidario, pero era encantador. Por supuesto yo no lo puedo considerar amigo porque yo era entrenador, él era jugador, y nos llevamos muy bien”, concluyó sobre la calidad humana de la víctima.

El crimen en París

Más de cuatro años después, esta semana finalmente comenzó el juicio por la muerte de Federico Martín Aramburú, el rugbier argentino que fue asesinado a balazos por la espalda el 19 de marzo de 2022 en Francia.

A raíz del inicio del proceso, un noticiero de la televisión francesa difundió las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron los momentos previos al crimen.

CREDITO: programa Sept à Huit

La filmación que se difundió en las últimas horas mostró la discusión ocurrida en marzo de 2022 en el local gastronómico Le Mabillon, ubicado en el barrio parisino de Saint-Germain. En el video, el deportista de 42 años aparece junto a su socio Shaun Hegarty cuando comienzan a intercambiar insultos con personas que estaban en una mesa cercana.