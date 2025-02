Marco Rubio aseguró en Israel que Hamas “tiene que ser eliminado”

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, insistió este domingo durante su visita a Israel en que el grupo terrorista palestino Hamas no puede seguir gobernando la Franja de Gaza ni como administración civil ni como potencia armada, y manifestado que la formación debe ser “eliminada” para garantizar la seguridad de la población israelí.

”Hamas no puede continuar ni como fuerza militar ni como gobierno de Gaza porque ambos amenazan a Israel con el uso de la violencia. La paz es imposible”, manifesttó Rubio antes de insitir que el movimiento palestino debe ser “eliminado y erradicado”.

En una rueda de prensa sin preguntas, Rubio, acompañado del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aprovechó para denunciar en último término a Irán como “principal fuerza de desestabilización de la región”.

”Cuando hablamos de Hamas, de Hezbollah en Líbano, de las milicias de Irak, el tema común es Irán. Y, cuando digo Irán, digo su régimen, uno que su propia gente no respalda”, declaró Rubio antes de insistir una vez más que Irán no puede acceder a un arma nuclear y prometer que la Administración Trump dedicará sus esfuerzos a impedirlo. ”Un Irán nuclear sería inmune a la presión y eso no puede ocurrir”, zanjó Rubio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “es el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca”, le dijo este domingo Netanyahu a Rubio, en una conferencia de prensa en Jerusalén.

”Israel y Estados Unidos están unidos para contrarrestar la amenaza de Irán. Coincidimos en que no se debe permitir que los ayatolás posean armas nucleares. También coincidimos en que hay que frenar la agresión de Irán en la región”, añadió. Con el apoyo de Trump, dijo Netanyahu, “podemos y lograremos hacer el trabajo”.

LA NACION

Temas Hamas