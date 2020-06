John Bolton trabajó 17 meses en el gobierno de Estados Unidos y expone detalles en un libro Fuente: Archivo

WASHINGTON (AP).- John Bolton es la nueva preocupación de la Casa Blanca. Después de trabajar por 17 meses al lado del presidente Donald Trump, el exasesor de Seguridad de los Estados Unidos escribió un libro sobre su experiencia y espera en unos días publicarlo. La Justicia ayer dio su primer paso para impedirlo con la mirada puesta en evitar la divulgación de información importante. Algunos datos ya salieron a la luz y encendieron la alerta, como el comentario de que el republicano pidió ayuda a China para su reelección este año. Otros fragmentos que se revelaron del libro resultaron bochornosas e incluso dejaron al mandatario republicano parado en un muy mal lugar.

Una de ellas es el comentario sobre Finlandia. Según Bolton, Trump creía que este país nórdico era parte de Rusia. Además el mandatario, de acuerdo con el exfuncionario, tampoco sabía que Gran Bretaña era una potencia nuclear. Otro de los exabruptos que lo dejaron mal parado a Trump fue el haber descripto a algunos periodistas como "basuras" que debían ser "ejecutados". Y también una situación con Venezuela. El diario The New York Times, que tuvo acceso al libro, aseguró que en una de sus hojas se cuenta que el presidente llegó a decir que sería "cool" (genial) invadir Venezuela.

Burlas y conspiraciones

De hecho el exintegrante del gabinete estadounidense reveló que incluso los principales asesores de Trump, aquellos que se posicionan como leales, se burlan de él a sus espaldas. Para ejemplificar recuerda una reunión del presidente con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, en 2018, cuando el secretario de Estado, Mike Pompeo, le entregó a Bolton una nota sobre el cara a cara que estaba sucediendo y que decía: "Está tan lleno de mierda".

Entre otras cuestiones, en un gesto muy despreciativo para su anterior jefe, en varias partes del libro Bolton deja entrever las malas decisiones y las malas interpretaciones de Trump con frases agregadas entre paréntesis que lo que hacen es desmentir citas textuales del mandatario para dejar en claro que estaba equivocado.

"La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca" es el título del libro de Bolton Fuente: Archivo

Otras de las cosas que deja entrever en su libro es que Trump "veía conspiraciones debajo de las rocas y seguía sorprendentemente desinformado sobre cómo manejar la Casa Blanca". También afirma que durante su periodo en la administración Trump solía tener sólo dos sesiones informativas de inteligencia a la semana y que "en la mayoría de ellas, el mandatario hablaba mucho más que los asesores, a menudo sobre asuntos completamente ajenos a los temas en cuestión".

Si bien varios exfuncionarios ya escribieron libros, el libro de Bolton proporciona un relato más vívido y en primera persona sobre cómo Trump se comporta en el cargo.

En cuanto a la reunión con el presidente chino, Xi Jinping, en Japón, Bolton escribió que Trump le comentó a su par que los demócratas eran hostiles con China y "luego, sorprendentemente, cambió el rumbo de la conversación hacia las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, aludiendo a la capacidad económica de China para afectar las campañas en curso, suplicándole a Xi que se asegure de que gane. Hizo hincapié en la importancia de los agricultores y de mayores compras chinas de soja y trigo en el resultado electoral''.

El libro, de 577 páginas y titulado The Room Where It Happened: A White House Memoir ( La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca ) se publicará el martes por la editorial Simon & Schuster. Sin embargo el gobierno de Trump insiste en que el proceso previo a la publicación no se completó e interpuso una demanda contra Bolton para tratar de postergar la salida a venta, alegando que contiene información confidencial.

La Casa Blanca no respondió por el momento a los comentarios que se dieron a conocer del libro. Adelantándose a los reportes públicos sobre los detalles, la secretaria de prensa Kayleigh McEnany dijo que el libro estaba "lleno de información clasificada, lo que es inexcusable".