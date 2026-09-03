Masacre en México: qué se sabe del argentino detenido por el crimen de un músico y su familia

La investigación por la masacre de una familia en Atizapán, México, tiene entre sus principales sospechosos a un ciudadano argentino. Se trata de Diego Sebastián Rosen, un empresario de 51 años que fue detenido por su presunta participación en el asesinato del músico Jonathan Meléndez Ochoa, su esposa embarazada, su hija de tres años y una empleada doméstica.

El hombre mantenía una relación comercial con Meléndez Ochoa, tecladista y productor de la banda mexicana Camilo Séptimo. De acuerdo con la reconstrucción de las autoridades, habría aprovechado ese vínculo de confianza para ingresar a la vivienda donde ocurrió el múltiple crimen.

Rosen fue detenido junto con Gerardo “N”, otro hombre investigado por su probable participación. Ambos quedaron a disposición de la Justicia después de un operativo realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El homicida fue registrado por las cámaras de seguridad

Quién es Diego Sebastián Rosen

El argentino señalado en la causa tiene 51 años y es propietario de una empresa de viajes mexicana llamada NOMAD Adventures, dedicada a ofrecer experiencias y alojamientos turísticos dentro del país.

Según informó el medio mexicano Radio Fórmula, Rosen mantenía además un vínculo socio-comercial con Meléndez Ochoa en una administradora de rentas vacacionales. Esa relación es uno de los elementos centrales de la investigación, debido a que habría facilitado su ingreso al domicilio del artista.

Diego Sebastián Rosen, el argentino que mató a una familia en México Gentileza

“Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”, explicó el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.

El funcionario indicó que los investigadores consiguieron localizar y detener a los principales sospechosos en menos de 24 horas. “Ante un crimen de esta gravedad, las instituciones actuaron de manera inmediata y coordinada. Los dos probables responsables ya están detenidos y serán puestos a disposición de la Justicia”, sostuvo.

La imagen de los detenidos que difundió la Fiscalía

El video que lo ubica en el edificio

Uno de los elementos incorporados a la investigación es una grabación tomada por las cámaras de seguridad del ascensor del edificio donde vivía el músico.

En el video, de casi 30 segundos, se observa a Rosen con gorra, anteojos oscuros y una mochila, mientras espera llegar al piso correspondiente. Antes de abandonar el ascensor, gira la cabeza y mira fijamente hacia la cámara de videovigilancia.

El homicida al ser registrado por las cámaras de seguridad

Cómo ocurrió la masacre

El crimen ocurrió el martes en la casa de Jonathan Meléndez Ochoa, ubicada en Atizapán, en el área metropolitana de la Ciudad de México. Dentro de la propiedad fueron asesinados el músico, de 38 años; su esposa, Ana Paula Barragán, que cursaba un embarazo de cuatro meses; la hija de ambos, de tres años; y una empleada doméstica. También mataron al perro de la familia.

El único sobreviviente fue un niño de seis años que se encontraba dentro de la vivienda cuando ocurrió el ataque.

De acuerdo con las primeras pericias de la Fiscalía, los cuerpos del tecladista y de su esposa fueron encontrados maniatados, al igual que la mascota. La menor tenía un impacto de arma de fuego en la cabeza, mientras que la trabajadora doméstica presentaba disparos en la espalda.

La hipótesis inicial sostiene que los responsables pudieron ingresar sin forzar los accesos debido al vínculo de confianza que Rosen mantenía con el músico. Por el momento, las autoridades no informaron cuál habría sido el móvil del múltiple homicidio.

El músico fue asesinado a los 38 años

Las denuncias por presuntas estafas

Después de conocerse la detención, varias personas denunciaron de manera anónima haber sido víctimas de presuntas estafas cometidas a través de NOMAD Adventures. Los damnificados afirmaron que pagaron por alojamientos y servicios turísticos que finalmente no recibieron.

Según los testimonios difundidos por Radio Fórmula, Rosen se habría quedado con alrededor de 400.000 pesos mexicanos. Una de las personas afectadas explicó que su familia había contratado una estadía en Acapulco para celebrar el cumpleaños de su abuelo, pero que el viaje no pudo concretarse.

“Hacemos esta denuncia porque se nos hace algo injusto. Con mi familia íbamos a celebrar una semana en Acapulco y nos defraudaron por una cantidad muy fuerte”, relató el denunciante. También señaló que habían confiado en el servicio debido a los más de 900 comentarios positivos que encontraron en una plataforma de alojamientos.

Diego Sebastián Rosen, el argentino que mató a una familia en México Gentileza

Quién era Jonathan Meléndez Ochoa

Meléndez Ochoa era tecladista, productor e integrante de Camilo Séptimo, una reconocida banda de indie rock formada en la Ciudad de México en 2013. El grupo se completa con Manuel “Coe” Mendoza, en voz y bajo, y Erik Vázquez, en guitarra.

La agrupación publicó el EP Maya en 2014 y los álbumes figuran Óleos (2017), Navegantes (2019) y Ecos (2022), y el EP inicial Maya (2014).