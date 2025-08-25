Mataron a cuatro periodistas en un ataque al sur de Gaza

Este lunes, un ataque aéreo golpeó el principal hospital del sur de Gaza y mató a al menos 15 personas, informó el Ministerio de Salud local. Entre los fallecidos hay cuatro periodistas, incluida una reportera independiente que trabajaba para Associated Press (AP).

Las víctimas, que estaban en el cuarto piso del Hospital Nasser, el más grande del sur de Gaza y que resistió incursiones y bombardeos durante esta guerra, murieron en un ataque de doble impacto: un misil golpeó primero y luego hubo otro impacto momentos después, cuando llegaron los equipos de rescate, afirmaron las autoridades.

Respecto de la colaboradora de AP, fue identificada como Mariam Dagga, de 33 años, que trabajó como periodista independiente para esa agencia desde que comenzó la guerra en Gaza, así como para otros medios de comunicación. La cronista realizó informes sobre los médicos del Hospital Nasser, el mismo lugar donde murió, que luchaban por salvar a niños sin problemas de salud previos que enfermaban por inanición.

A su vez, la cadena de noticias qatarí Al Jazeera confirmó que su periodista Mohammed Salam se encontraba entre las víctimas fatales al centro de salud y Reuters informó que su camarógrafo contratado, Hussam al-Masri, también murió en el ataque. El fotógrafo Hatem Khaled, quien también era contratista de esa agencia, resultó herido, según informó la agencia de noticias.

Según el portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, los ataques contra este hospital habrían dejado al menos ocho muertos. El ejército israelí, contactado por la agencia AFP, dijo que estaba “verificando” el incidente.

El conflicto entre Israel y Hamás se volvió uno de los más sangrientos para los trabajadores de los medios, con un total de 192 periodistas muertos en Gaza durante el conflicto a lo largo de estos últimos 22 meses, según el Comité para la Protección de los Periodistas. En comparación, 18 periodistas fallecieron hasta ahora en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Con información de las agencias AFP y AP

Noticia en desarrollo