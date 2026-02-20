Medellín construye la primera megacárcel de Colombia inspirada en el modelo de Bukele

BOGOTÁ.– Medellín avanza en la construcción de la primera megacárcel de Colombia inspirada en el modelo de la famosa prisión para pandilleros que creó el presidente Nayib Bukele en El Salvador, según informó la alcaldía.

El penal tendrá capacidad para más de 1300 reclusos bajo fuertes medidas de control, afirmó Federico Gutiérrez, el alcalde de la segunda ciudad del país que llegó a ser una de las más violentas del mundo antes de la muerte del narcotraficante Pablo Escobar en 1993.

Un funcionario de la alcaldía aseguró a la AFP que el diseño de la megacárcel está inspirado en el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo), la prisión de alta seguridad de El Salvador, blanco de denuncias de grupos de derechos humanos por supuestos abusos contra los presos.

Colombia se suma así a otros países latinoamericanos, como Ecuador y Costa Rica, que construyen este tipo de prisiones. Más recientemente, el presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, visitó el Cecot y pidió a Bukele “colaboración” para “mejorar” el sistema penitenciario de su país.

#Colombia | Así avanza la construcción de megacárcel en Medellín inspirada en el Cecot de Bukele en El Salvadorhttps://t.co/5v8pdEJskP — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 20, 2026

Según la alcaldía de Medellín, la obra registra un avance del 9%. “Se ejecutan labores de excavación de plataformas, construcción de la vía de acceso, pilas estructurales, muros de contención, estructuras de pabellones y obras hidráulicas”, explicó en un comunicado.

Gutiérrez visitó el jueves el lugar donde los obreros trabajan en la construcción de la cárcel, que será financiada con fondos públicos y privados. El dirigente de derecha aseguró que el centro no será custodiado por funcionarios de la autoridad penitenciaria nacional sino por un equipo de seguridad propio.

Recursos tecnológicos

El alcalde explicó que la prisión, que estará lista en 2027, contará con sistemas tecnológicos para impedir las comunicaciones de los reclusos, ya que una de las modalidades de extorsión más comunes en el país se origina desde las cárceles. La idea es que las personas recluidas estén “privadas de muchos privilegios”, afirmó el ayuntamiento.

En Medellín operan poderosos grupos criminales. La seguridad está en el centro del debate de cara a las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Los favoritos según las encuestas son el senador de izquierda Iván Cepeda, uno de los diseñadores de la criticada política de paz del presidente Gustavo Petro de negociar con grupos armados, y el abogado de derecha Abelardo de la Espriella.

El CECOT salvadoreño está inspirando otros proyectos carcelarios en América Latina Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador

Este último, que cuenta con el apoyo del partido del alcalde de Medellín, propone construir megacárceles en las que los presos estén a “diez pisos bajo tierra”, alimentados “con pan y agua”.

Además de la inseguridad, existe en Colombia un problema de hacinamiento carcelario. El hacinamiento en comisarías de policía alcanzó el 123%. Casos como la comisaría Candelaria, con 304 personas en un espacio para 75, o Belén, con 115 personas en un cupo para 20, evidencian la crisis.

Según Gutiérrez, las personas que lleguen a lugar serán “sindicadas, es decir, que no han sido condenadas”. “Vamos a tener pabellones dedicados a la formación, pabellones especiales para las visitas familiares. Cada uno va a tener capacidad para 250 cupos”, señaló.

“Este es un modelo en el que hay orden, autoridad y respeto absoluto por los derechos humanos”, aseguró el alcalde.

Agencia AFP