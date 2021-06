Médicos venezolanos advierten sobre la dosis cubana: “La Abdala no es una vacuna: es un producto biológico experimental”

CARACAS.- La Federación Médica Venezolana alertó a los ciudadanos que no se pongan “la supuesta vacuna” cubana Abdala por considerar que es un “producto biológico experimental” no autorizado.

“Muy poco se sabe sobre la supuesta vacuna cubana Abdala por lo que se recomienda a la población a no inyectarse con ese producto”, advirtió el médico Douglas León Natera, presidente de la organización gremial.

“La Abdala no es una vacuna”, sino “un producto biológico experimental que no ha sido autorizado por el Centro de Control de Medicamentos cubanos ni por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”, advirtió Natera.

Además, insistió en que “los ciudadanos venezolanos no somos conejillos de India y la Federación Médica alerta a la población a no dejarse inyectar con esa supuesta vacuna, que no es ninguna vacuna”.

El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, alertó a la población a no ponerse la vacuna cubana Abdala. "Es un experimento biológico no autorizado, desconocido por la comunidad científica" #30Junio pic.twitter.com/ZmAMDYtkHS — Dick Torres (@dickeliastorres) June 30, 2021

Para el experto, el anuncio de la llegada de la vacuna de origen cubano no es más que “otro negocio del gobierno venezolano con la administración Castro comunista”, por lo que “la salud no puede ser objeto de políticas partidistas ni de acciones oscuras como pretende hacer el gobierno desde Miraflores”.

En este sentido, explicó que el tema de las vacunas es tratado entre los científicos de forma abierta por especialista en virología, epidemiología, infectología y sanitaristas entre otros profesionales.

Los gobernantes “pretenden imponer un control político-social y en nada le importa jugar con la vida de los venezolanos”, fustigó.

La llegada de Abdala ha sido criticada también por la Academia Nacional de Medicina, la ONG Médicos Unidos de Venezuela, el gremio de enfermería y dirigentes de la oposición, que han pedido al gobierno de Nicolás Maduro que revise su decisión de incluirla “como mecanismo de prevención” contra el coronavirus, ya que no está “certificada” y podría suponer “un peligro” para la población.

Un hombre recibe una inyección de la vacuna cubana Abdala contra el COVID-19 en un consultorio médico en Alamar, en las afueras de La Habana, Cuba

La salud en Venezuela “es una caja negra manejada desde Miraflores”, confesó Natera.

La Argentina espera recibir la vacuna cubana, según confirmó el embajador argentino en Cuba, Luis Ilarregui a principio de mes. “Cuando en Cuba hayan vacunado al 70% de su población, que será en agosto, la vacuna cubana seguramente llegará a la Argentina”, sostuvo el diplomático en diálogo con Radio con Vos.

Venezuela recibió la semana pasada un primer lote de la Abdala, de los 12 millones de dosis que adquirió a Cuba. Las autoridades precisaron que sería incorporada de inmediato en la vacunación masiva que adelanta desde el 29 de mayo.

La campaña se inició con 3.230.000 dosis en febrero con los fármacos de la rusa Sputnik V y la china Sinopharm que ha recibido hasta el momento el país, que registra un crecimiento de los contagios y la presencia de tres variantes de Covid-19, según expertos.

Según cifras de la Comisión Presidencial para el seguimiento y prevención de la pandemia, desde que se desató el virus el país registró un total de 271.679 casos confirmados y 3.101 muertos.

Agencia ANSA

LA NACION