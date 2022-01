Medidas anti-covid: un histórico paro docente en Francia abre un nuevo frente para Macron

馃毃 Le SE-Unsa appelle les enseignants, CPE, Psyen, AESH et AED 脿 se mettre en gr猫ve le 13 janvier pour faire entendre au ministre que l鈥櫭塩ole et ses personnels ne peuvent pas tenir avec des protocoles irr茅alisables et changeant de jour en jour.



