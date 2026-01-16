Meloni confirma su sintonía con Sanae Takaichi y consolida un nuevo eje Italia-Japón

ROMA.– Giorgia Meloni sopló este jueves 49 velitas en Tokio, donde su colega y anfitriona japonesa Sanae Takaichi, la agasajó con una torta y la sorprendió cantándole en italiano el “tanti auguri” (“feliz cumpleaños”).

En la bilateral que mantuvieron este viernes, las dos líderes sellaron no sólo una nueva alianza estratégica, sino también lo que se vislumbró como un pacto tácito entre dos mujeres empoderadas -ambas fueron las primeras mujeres en llegar al poder en sus respectivos países-, con la misma visión del mundo conservadora y gran determinación.

Fue un posteo de Meloni que confirmó la consolidación de un nuevo eje Italia-Japón. “Dos naciones lejanas, pero cada vez más cercanas. Amistad y sintonía”, escribió la líder de Hermanos de Italia en su cuenta de X, donde subió una selfie junto a su par asiática, que convirtió, además, en una imagen en versión animé, tipo dibujito manga, todo un mensaje.

Después de que la sorprendiera con una torta, este viernes, ante las cámaras, la premier italiana recibió tras un almuerzo algunos obsequios: la mascota de la Expo Verde 2027, una canasta con dibujos infantiles y, por supuesto, nuevas felicitaciones de cumpleaños. Takaichi calificó de “gran honor que Giorgia celebrara su cumpleaños ayer en Japón”.

Meloni llegó a Tokio junto a su pequeña hija Ginevra para afianzar una relación bilateral ya aceitada con la líder japonesa.

Fue la segunda vez que Meloni y Takaichi se reunieron de persona, tras su primer encuentro en Sudáfrica durante la cumbre del G20 el pasado noviembre. El contexto fue la celebración de los 160 años de las relaciones entre los dos países y un entorno mundial más que convulsionado.

“Esta es una oportunidad para hacer un balance de las numerosas crisis mundiales en curso, los numerosos temas en la agenda y reafirmar nuestro compromiso compartido de lograr una paz justa y duradera en Ucrania, consolidar el proceso de paz en Medio Oriente y garantizar la seguridad y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico”, dijeron, en una declaración conjunta que al principio destacó el hecho de que las dos firmatarias son dos mujeres que por primera vez llegan al poder en sus respectivos países, algo que marcó la relación personal.

En su tercera misión en Japón desde que asumió como primera ministra, a fines de 2022, Meloni y Takaichi también lanzaron un mensaje transversal ante las crisis en curso sin solución, que van desde Irán a Ucrania, pasando por Groenlandia.

De hecho, aseguraron estar listas para “actuar juntas para defender un orden internacional libre, justo y abierto” y, sobre todo, “fundado en el Estado de derecho” en un contexto marcado por la “inestabilidad, la competencia estratégica y las presiones revisionistas que socavan las normas compartidas”.

Meloni y Takaichi también criticaron abiertamente algunas de las dinámicas que se desarrollan en el escenario internacional, distanciándose aparentemente de todas las distorsiones del mercado, independientemente de los Estados que las implementen.

Por ejemplo, en cuanto a los aranceles, un ámbito en el que ambas líderes se comprometieron a defender el libre comercio entre ambos países, al mismo tiempo expresaron su “grave preocupación por todas las formas de coerción en el comercio o el uso de prácticas y políticas no libres, así como por todas las formas de restricciones comerciales que pueden destruir las cadenas de valor y causar distorsiones del mercado”.

Fue una crítica no tan velada tanto a Pekín como Washington por sus políticas de aranceles y tarifas de los últimos meses, que han desatado una guerra comercial que ha envuelto a varias capitales mundiales, tal como destacó el Corriere della Sera.

La primera ministra de Italia, Georgia Meloni, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, posan para una foto con los miembros del gabinete del Partido Liberal Democrático TAKASHI AOYAMA� - POOL�

Ante la prensa, Meloni -que estuvo antes en Omán y que viajará a Corea del Sur- subrayó que lo que tiene en común con su anfitriona, con quien se tuteó en todo momento, es lo que significa el término japonés “gambaru”: “una palabra fascinante que significa hacer más de lo que puedes, es decir, aspirar siempre a superar tus límites, no estar nunca satisfecho con lo que has conseguido”, explicó.

Además, destacó la asociación estratégica entre los dos países, incluida la construcción de un avión de combate de sexta generación, junto con Londres y Roma, y ​​la cooperación en el sector de minerales y materiales críticos.

“Italia y Japón son socios fiables, capaces de trabajar juntos por la estabilidad, el crecimiento y un orden internacional basado en normas, diálogo y responsabilidad”, resaltó Meloni, que puso hincapié en que “en un mundo en rápida evolución, fortalecer lazos como este, significa generar seguridad y oportunidades concretas para nuestros ciudadanos y para las generaciones futuras”.