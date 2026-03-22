Meloni pone a prueba su liderazgo en un referéndum clave sobre la Justicia

ROMA.– Los italianos comenzaron este domingo a definir no solo el futuro de una ambiciosa reforma judicial, sino también la fortaleza política de la primera ministra, Giorgia Meloni, en un referéndum que rápidamente se transformó en un examen sobre su liderazgo.

La consulta, que se extiende durante dos días y no requiere un mínimo de participación para ser válida, fue presentada originalmente como una modificación técnica del sistema judicial. Sin embargo, en un clima de creciente polarización, terminó convirtiéndose en una pulseada política entre el gobierno de derecha y una oposición de centroizquierda que logró unificarse en torno al rechazo.

Para el final de la primera jornada, a las 23 (hora local) la participación ya mostraba señales de movilización inusual. Según el Ministerio del Interior, más del 45% del padrón había votado, la cifra más alta registrada a esa altura para un referéndum de dos días. En el referéndum constitucional de 2020 sobre la reducción del número de parlamentarios, la participación a las 23 fue del 39,37%. El dato alimenta la expectativa sobre un desenlace incierto, en una contienda que las encuestas muestran extremadamente ajustada y donde cada voto podría inclinar la balanza.

Una mujer emite su voto en un colegio electoral para participar en el referéndum constitucional italiano sobre la reforma judicial, en Milán PIERO CRUCIATTI - AFP

En las calles de Roma, el clima refleja esa tensión. “Debemos votar ‘no’ porque la independencia judicial es fundamental”, dijo Margherita Rossi, una estudiante de 21 años que viajó desde Milán para participar. A pocos metros, Francesca Serlupi Ferretti Crescenzi, de 67, defendía el “sí”: “El sistema necesita reformarse desde hace mucho tiempo”.

El corazón de la reforma apunta a modificar la estructura del poder judicial italiano. Entre los cambios más relevantes se encuentra la separación de las carreras de jueces y fiscales, que actualmente pueden intercambiar roles, y una profunda reconfiguración del Consejo Superior de la Magistratura (CSM), el órgano encargado de nombramientos y disciplina. El proyecto propone dividirlo en nuevas instancias y alterar el sistema de selección de sus miembros mediante sorteos.

Para el gobierno, se trata de una transformación necesaria para garantizar mayor imparcialidad, eficiencia y rendición de cuentas. En un mensaje reciente, Meloni calificó la votación como “una oportunidad histórica” para modernizar la Justicia. Pero sus críticos advierten que la reforma no aborda problemas estructurales, como la lentitud de los procesos, y abre la puerta a una mayor injerencia política.

La votación en el referéndum sobre la Justicia tendrá lugar hoy y mañana PIERO CRUCIATTI - AFP

El choque con la magistratura no es nuevo en Italia, pero ha alcanzado un nuevo nivel de confrontación. Más del 80% de los miembros de la Asociación Nacional de Magistrados participó en una huelga en rechazo a la iniciativa, mientras figuras como el fiscal antimafia Nicola Gratteri cuestionaron duramente el proyecto. “No mejora la eficacia del sistema y dificulta la lucha contra la corrupción”, advirtió.

En este escenario, Meloni decidió en los últimos días jugar fuerte. Tras mantener cierta distancia inicial, la primera ministra se involucró de lleno en la campaña por el “sí”, endureciendo su discurso y alertando sobre los riesgos de un rechazo. “Si la reforma no se aprueba, no habrá otra oportunidad”, sostuvo, en declaraciones que generaron polémica por su tono alarmista.

El giro responde a un dato central: una derrota no la obligaría a dimitir, pero sí podría erosionar su autoridad política. Meloni lidera desde 2022 uno de los gobiernos más estables de Italia en años y ha logrado consolidarse como una figura relevante en la Unión Europea. Un revés en las urnas podría debilitar esa posición, tanto a nivel interno como internacional.

El voto es válido aunque acuda a las urnas menos del 50% de la población adulta, no necesita quórum PIERO CRUCIATTI - AFP

Analistas como Lorenzo Pregliasco señalan que una victoria del “no” tendría un fuerte impacto simbólico. “Rompería el aura de invencibilidad de Meloni y reforzaría la idea de que existe una alternativa política”, explicó. En un país acostumbrado a la volatilidad, ese mensaje podría reconfigurar el escenario de cara a las elecciones de 2027.

El referéndum también se lee en clave internacional. La cercanía de Meloni con el presidente estadounidense Donald Trump, que en otro momento fue una ventaja política, hoy genera incomodidad en parte del electorado italiano. El contexto global, marcado por conflictos como la guerra en Medio Oriente, ha vuelto más sensible cualquier alineamiento externo.

“Existe un ‘riesgo Trump’ para Meloni”, advierten los analistas, en referencia a la percepción de subordinación a un líder impopular en Europa. En ese marco, el resultado de la votación será observado con atención por sus socios europeos, que ven en Italia un factor clave de estabilidad en el bloque.

La votación se reanudará el lunes por la mañana y el escrutinio comenzará inmediatamente después del cierre definitivo.

Agencias AP y ANSA