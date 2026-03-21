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Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 21 de marzo

Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump

Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 21 de marzo
Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 21 de marzoAltaf Qadri - AP

Irán amenaza con atacar a sus enemigos en destinos turísticos del mundo y el líder supremo dice que “el enemigo está derrotado”

TEHERÁN.– En plena escalada de la guerra en Medio Oriente, Irán adoptó este viernes una postura desafiante con un mensaje de su líder supremo y una amenaza de atacar destinos recreativos y turísticos en cualquier parte donde se encuentren sus enemigos.

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Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares a cambio de información sobre los líderes iraníes

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes que otorgará recompensas de hasta diez millones de dólares a cambio de información de los líderes iraníes que ayude a encontrar su paradero. En la lista que presentó la administración de Donald Trump figuran 14 personas, desde el ayatollah, Mojtaba Khamenei, hijo del difunto e histórico gobernante Ali Khamenei, hasta funcionarios con nombres y caras desconocidos.

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