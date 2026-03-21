Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, sábado 21 de marzo

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes que otorgará recompensas de hasta diez millones de dólares a cambio de información de los líderes iraníes que ayude a encontrar su paradero. En la lista que presentó la administración de Donald Trump figuran 14 personas, desde el ayatollah, Mojtaba Khamenei, hijo del difunto e histórico gobernante Ali Khamenei, hasta funcionarios con nombres y caras desconocidos.