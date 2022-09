Giorgia Meloni en videos: el rap y los discursos incendiarios de la líder italiana que desvela a Europa

Giorgia Meloni, la líder euroescéptica que doblegó a los barones de la derecha, pronto podría convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Italia, tras la victoria de su partido en las elecciones del domingo, lo que podría dar lugar a la formación del primer gobierno derechista en el país desde la Segunda Guerra Mundial.

¿Por qué la noticia ha estremecido a liberales y moderados? Para empezar Hermanos de Italia (FDI), el partido de Meloni, tiene sus raíces en el neofascismo. Y sus discursos incendiarios no han hecho más que alimentar las divisiones. “Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a las fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización”, dijo recientemente en un discurso en España frente a los simpatizantes del partido ultraconservador Vox.

Además, Meloni, que se autodefine como “mujer, madre, italiana y cristiana” y que recurre al humor para apelar a los italianos –como cuando apareció con dos melones en los pechos en alusión a su apellido–, ya advirtió que “Ucrania ha recibido demasiado dinero”, lo que ha alimentado las teorías sobre su afinidad con el Kremlin, otro motivo de preocupación para Occidente.

A continuación, la recopilación de seis videos que destacan la personalidad de esta polémica política italiana.