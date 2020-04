Según explicaron las autoridades de Paraguay, la delegación argentina explicó que el país tomó esta decisión para priorizar la economía interna dañada por el coronavirus Fuente: Télam - Crédito: Archivo

La Argentina anunció que dejará de participar en las negociaciones de los acuerdos comerciales del Mercosur, con la excepción del pacto ya realizado con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Según el Gobierno, tomaron esta decisión para priorizar la economía interna dañada por el coronavirus.

Paraguay -país en ejercicio de la presidencia pro témpore del bloque- explicó que, junto a los demás estados que forman parte del Mercosur, "evaluarán las medidas jurídicas, institucionales y operativas más adecuadas en razón de la decisión soberana de la República Argentina de manera de no afectar el proceso de construcción comunitaria del Mercosur y de las negociaciones comerciales en curso".

La delegación argentina informó esta decisión en la reunión de Coordinadores Nacionales del Grupo Mercado Común sobre relacionamiento externo, que se realizó ayer vía videoconferencia. Tal como señalaron desde la presidencia pro témpore, el Gobierno de Alberto Fernández tomó esta medida "en atención a prioridades de su política económica interna, agravada por la pandemia del Covid-19, e indicó que no será obstáculo para que los demás estados partes prosigan con los diversos procesos negociadores".

En diálogo con LA NACION, el consultor en economía y negocios internacionales Marcelo Elizondo definió a esta decisión del gobierno argentino como un "hecho de relevancia histórica" desde el plano institucional. "Desde la existencia del Mercosur, salvo la suspensión de Paraguay en su momento y de Venezuela ahora, nunca había habido una disidencia de un miembro del Mercosur tan contundente".

Además, al analizar el plano técnico, el especialista dijo que "esto podría permitir que los otros tres miembros sigan negociando con terceros mercados, lleguen a acuerdos, y la Argentina quede excluida". Esto dividiría, por otro lado, a los socios del Mercosur en tres estándares: los "socios full", es decir Brasil, Uruguay y Paraguay; un socio "de segundo nivel" que es la Argentina; y el suspendido, que es Venezuela. "Esto le daría al bloque una entidad institucional muy débil", subrayó.

Por otro lado, Elizondo ahondó en el plano político externo. "Esto es lo más complicado porque no es un hecho aislado sino que está dentro de un proceso", opinó, y agregó que esta decisión va a profundizar el distanciamiento de la Argentina con Brasil, Uruguay y Paraguay porque "acá hay una manifestación de diferencia estratégica muy marcada". Según el consultor, los otros tres socios "quieren una internacionalidad para sí y para el bloque, que la Argentina no quiere". En este punto, para él, radica la diferencia en las políticas e ideologías de los gobiernos de estos país. "Esto no termina acá sino que, claramente, va a llevar a un enfriamiento del vínculo internacional entre los vecinos".

El cuarto punto que evaluó es el mensaje que el Gobierno transmite "hacia adentro" con esta decisión. "La Argentina está diciendo: 'No quiero seguir negociando con nadie, no me importa el tenor de la negociación". Esto, para Elizondo, supone "una postura de autonomismo localista y de desinternacionalización que condiciona el futuro del gobierno de Alberto Fernández". Desde esta perspectiva, sostuvo que la medida es "peligrosa y absolutamente inconveniente".

Sobre la vigencia del Mercosur y las consecuencias económicos, el abogado explicó: "La Argentina tiene libre comercio, sin aranceles, con sus socios Brasil, Uruguay y Paraguay, a quienes les exporta. Allí dentro no compite contra nadie más. Si los otros tres socios abrieran sus mercados a terceros, la Argentina perdería esa preferencia exclusiva de acceso con sus productos". Según señaló, lo más grave es perder este beneficio con Brasil, a quien -dijo- el país le vende 11.000 millones de dólares.

Más allá de esto, el experto se permitió añadir un interrogante: "¿Cómo sigue el Mercosur?". Para Elizondo, habrá que ver si esto no implicará "una lesión que termine horadando al bloque y generando algún distanciamiento, enfriamiento o hasta alguna medida retardatoria adicional".