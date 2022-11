México: investigan el hallazgo de tres turistas estadounidenses muertos en un Airbnb y sus familias creen que los drogaron

escuchar

Tres turistas estadounidenses fueron hallados sin vida en un departamento alquilado por la plataforma Airbnb en Ciudad de México. Si bien la Fiscalía asegura que los viajeros murieron producto de una intoxicación con monóxido de carbono, sus familias creen que fueron drogados en un bar.

“Me siento como drogada”, le escribió a su novio Kandace Florence, una de las víctimas, según publicó El País. La joven de 28 años le advirtió a su pareja que no se sentía bien, que estaba muy cansada, sentía el cuerpo extraño y que había vomitado.

La noche del 30 de octubre, tanto Florence como Jordan Marshall, de 28 años, y Courtez Hall, de 33, salieron a un bar en la capital mexicana. Los tres viajaron desde Estados Unidos para las festividades del Día de Muertos.

Kandace Florence tenía 28 años Facebook

Las autoridades mexicanas confirmaron este miércoles que los tres estadounidenses murieron tras una aparente intoxicación por monóxido de carbono. La fiscalía general de Ciudad de México, en tanto, informó que abrieron una investigación sobre las muertes.

Los turistas, quienes se hospedaban en La Rosita, un barrio de la delegación capitalina Cuajimalpa y cercano al lujoso distrito comercial Santa Fe, fueron hallados el 30 de octubre pasado.

La pareja de Florencia, Victor Day, descree de la primera hipótesis que maneja la Fiscalía. “Ella me dijo que se sentía como drogada antes de volver al departamento”, sostuvo. En un chat con su novio, la turista dijo que sentía haber “tomado éxtasis”, aunque aclaró que no lo había hecho.

Los amigos viajaron desde Virginia a México por el Día de Muertos Facebook

Day la asistió por videollamada e incluso la escuchó vomitar. “Traté te llamarla otra vez, pero no lo logré. Me dije a mí mismo que quizá no era nada, vomitaría lo que sea que le hayan dado, dormiría, en la mañana hablaríamos de nuevo y me contaría su historia. Por desgracia, fue la última vez que hablé con ella”, lamentó.

Como ni Florence ni su amigo le respondían los mensajes a Day a la mañana siguiente, el hombre de 30 años se contactó con la anfitriona del departamento de Airbnb. La mujer le avisó que iba a pedirles a las personas de seguridad del edificio que revisaran el lugar. 15 minutos después del primer llamado, se volvió a contactar con la dueña de la propiedad, quien le informó que los tres inquilinos estaban sin vida.

Airbnb, por su parte, dio de baja el anuncio del departamento donde ocurrió la tragedia. En declaraciones a Bloomberg, la empresa comunicó que se trató de una “terrible tragedia”.

