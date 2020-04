México: el país que demoró y tiene un polémico plan para priorizar a los jóvenes

Una persona sin hogar posa para un retrato con una máscara facial contra la propagación del nuevo coronavirus en la Ciudad de México el 8 de abril de 2020 Fuente: AFP

María del Pilar Castillo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de abril de 2020 • 16:38

Así como algunos gobiernos han recibido elogios por su manejo de la crisis sanitaria, el de México ha sido un blanco de críticas desde la llegada del coronavirus a América Latina. De hecho, su presidente, Andrés Manuel López Obrador , que ha postergado inicialmente la implementación de medidas serias de confinamiento, fue etiquetado como "el presidente más irresponsable del continente" por el medio estadounidense Mother Jones .

"Hay que abrazarse. No pasa nada", dijo el mandatario el pasado 4 de marzo cuando ya había seis casos positivos de coronavirus en su territorio y mientras otros gobiernos de la región evaluaban cómo ejecutar las cuarentenas, preocupados por la evolución de la epidemia en países como Italia o España.

La revista norteamericana no fue la única que miró con recelo el actuar de López Obrador. El periódico suizo Tages-Anzeiger publicó en tapa el recorrido del mandatario por el interior del país donde abrazó y dio la mano a decenas de personas, separado por unas vallas metálicas que lo aislaban apenas unos 50 centímetros de los asistentes. "Donde el coronavirus es más peligroso", tituló el medio de Zúrich el 23 de marzo.

A las críticas internacionales se sumó el expresidente mexicano Felipe Calderón : "Qué pena. El presidente López Obrador perdió una oportunidad invaluable para recuperar la confianza de todos los mexicanos y asumir el liderazgo que se necesita para sortear esta crisis pandémica y económica", escribió en Twitter.

Adicionalmente, indicó el expresidente, México tiene un subregistro de contagiados, una crítica más a la desacreditada "Fase 2" , vigente en este momento, en el plan nacional de respuesta de tres fases.

Esta fase, que fue anunciada el 24 de marzo por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell , implicó el reconocimiento de la transmisión comunitaria del virus en el país y vino acompañada de un paquete de restricciones , la mayoría de las cuales ya habían sido implementadas por algunas autoridades locales: mantener un espacio de al menos 1,5 metros entre persona y persona; proteger a los adultos mayores y otros grupos de riesgo; la suspensión de las clases, la cancelación temporal de eventos y reuniones de 100 personas o más; la intensificación de las distintas medidas de higiene básica, y la suspensión de actividades laborales que involucran la movilización de las personas en todos los sectores de la sociedad.

Para ese entonces, las infecciones en el país habían llegado a las 367, un número que suscitaba cierta desconfianza cuando los contagios en Estados Unidos, su vecino, alcanzaban los 55.222. Incluso en Brasil, que inicialmente tuvo problemas para testear a la población, los casos superaban para el 24 de marzo los 2000. Y en Ecuador, con una población mucho menor a la de México, las infecciones eran más de 1000.

Los trabajadores de la salud se preparan para realizar una prueba de RCP en conductores que muestran síntomas sospechosos de Covid-19, en Guadalajara, México, el 14 de abril de 2020 Fuente: AFP

Hoy México cuenta con 5847 infectados y 449 decesos , según las cifras oficiales de la secretaría de Salud. La misma entidad informó que el país ha realizado 42.702 pruebas de detección de la Covid-19 hasta la fecha, un número que si se divide por millón de habitantes es bastante bajo: 338. En Chile, por ejemplo, los tests por millón de personas suman 5149.

El propio titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , urgió a México a intensificar los mecanismos contra el coronavirus. "Debe haber un compromiso político al más alto nivel porque esta pandemia no afecta solamente al sector salud, sino que ataca todos los sectores del gobierno", dijo en rueda de prensa en Ginebra el 16 de marzo.

Pero el gobierno no fue muy receptivo a las sugerencias. "No queremos tener una cura que sea más costosa en términos sociales que la enfermedad real" , dijo López-Gatell a periodistas el jueves 26 de marzo. "Hemos dicho muchas veces que hay algunas medidas que no tienen una base técnica, como el cierre de fronteras y aeropuertos".

"Hasta la semana pasada estaban aún abiertos restaurantes y cafeterías. Recién esta semana se obligó a atender solo para llevar", dijo a LA NACIÓN Sandra Ubillus Rivera, una argentina que vive en Playa del Carmen desde hace dos años y tiene una empresa de pastas caseras con su novio italiano, la cual tuvieron que cerrar momentáneamente al suspenderse la feria en la que atendían.

Aunque el gobierno federal no decretó una cuarentena obligatoria, las autoridades de cada estado han exhortado a sus ciudadanos a cumplir con las medidas de aislamiento. "La policía pasa todos los días por la calle diciendo a las personas que regresen a sus casas y desde esta semana se pide el uso de cubrebocas", añadió Ubillus Rivera.

Por su parte, María Morla, una argentina que vive desde hace diez años en Cancún, en donde también cerraron hoteles, restaurantes, bares y todos los comercios no esenciales, dice que "recién ahora" ve menos gente caminando por la calle. "El gobierno se opone a poner multas o penas de cárcel (como en otros países), así que lo que rige es la policía disuadiendo", añadió.

La polémica guía bioética

El último foco de críticas en el país es la "Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica" . Defensores de derechos humanos, constitucionalistas y especialistas en temas de salud consideraron que este documento, con el cual se dará prioridad a los jóvenes con coronavirus sobre adultos mayores , podría derivar en decisiones "arbitrarias e injustas" para la población, según informó el diario mexicano El Universal .

"Si no se justifica bien el por qué ciertas personas con comorbilidades y edades serán atendidas, podríamos caer en decisiones arbitrarias. Los años de vida saludable por delante son muy subjetivos", dijo a ese medio Andrés Castañeda Prado, profesor de Gestión y Políticas de Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y afirmó que el documento, elaborado por el Consejo Nacional de Salubridad (CNS), "no tiene buenos fundamentos jurídicos y puede violar derechos humanos" .

Un hombre espera una ración de comida gratis entregada por la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de México como parte del programa "Come Móvil" que apoya a las personas que han esperado a sus familiares fuera de los hospitales públicos en la Ciudad de México el 15 de abril de 2020 Fuente: AFP

La propia UNAM emitió un comunicado en el que rechaza el documento formulado por el CNS: "Ni la UNAM ni su rector, doctor Enrique Graue Wiechers, han sido convocados a sesión plenaria alguna para el análisis, discusión y eventual aprobación de dicha Guía. Por esas razones la universidad tomó la decisión de deslindarse de los términos y contenidos que refiere a la Guía".

La guía es un documento que funciona para evaluar las posibilidades de asignar recursos escasos a pacientes en situación grave por coronavirus. Especifica que sólo debe entrar en operación cuando la capacidad de cuidados críticos esté "sobrepasada" o cerca de ello.

Esta plantea algunos ejemplos con el fin de representar los posibles casos en los cuales los especialistas de la salud pueden tomar como dirección y priorizar la atención a los pacientes que tengan mayores probabilidades de sobrevivir.

Por ejemplo, el documento especifica que se debe dar prioridad a las personas que estén en etapas más tempranas de su vida . Además, los médicos deberán evaluar si las personas tienen enfermedades preexistentes, las cuales podrían reducir su calidad y tiempo de vida.

Extensión de las medidas de aislamiento

A pesar de la larga lista de críticas, el gobierno mexicano mostró hoy un poco de prudencia al prorrogar hasta el 30 de mayo las medidas de aislamiento social y limitar la movilidad entre las áreas más y menos afectadas , que deberán establecer "cordones sanitarios" para evitar la propagación del virus, informó el presidente en una conferencia de prensa.

"Hay municipios del país sin casos, pero hay otros que tienen mayor número de casos", afirmó. Y dijo que por ello "hay sitios en donde ya se deben tomar medidas de la fase 3, y en otros lugares todavía se está en fase 1".

Si esto ocurre, añadió, el regreso a clases y el fin de las medidas de aislamiento en esas zonas sería el 17 mayo, "si y sólo si mantenemos la disciplina que hasta ahora se ha observado" .

El grueso de la población mexicana está en zonas afectadas, informó la agencia de noticias AP . El gobierno no aclaró en qué consistirán las medidas para "segmentar la movilidad en el territorio nacional" ni los "mecanismos de contención geográfica". De hecho, López Obrador volvió a apelar a la solidaridad de los mexicanos y sostuvo que "sin uso de la fuerza, sin toque de queda, nuestro pueblo ha actuado de manera responsable".

Un trabajador usa una máscara facial contra la propagación del nuevo coronavirus en la Ciudad de México el 8 de abril de 2020 Fuente: AFP

Sin embargo, López-Gatell no parece estar tan de acuerdo con el mandatario. El funcionario subrayó que los siete grupos de académicos que trabajan con el gobierno han recomendado "de manera enfática" asegurar el cumplimiento del aislamiento . Agregó que según las últimas previsiones el intervalo de fechas posibles para el pico máximo de la pandemia se situará entre el 8 y 10 de mayo .