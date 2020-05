Venezuela: Militares rusos se suman a la caza de los rebeldes antichavistas

Crédito: DPA

Daniel Lozano Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de mayo de 2020 • 15:47

CARACAS.- Militares rusos estarían participando en la Operación Tiburón 2020, inmenso despliegue de fuerzas revolucionarias en caza y captura de los militares rebeldes venezolanos supervivientes de los desembarcos fracasados de los últimos días . Así lo reconoció la cuenta en Twitter de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de La Guaira, la región militar donde se produjo el enfrentamiento armado de Macuto.

"Se presentaron ocho especialistas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa quienes operarán equipo aéreo no tripulado para conducir operaciones y acciones de patrullaje y escudriñamiento en Carayaca con el fin de apoyar las actividades de captura de los mercenarios", aseguró la ZODI en un tuit, borrado posteriormente. Las fuerzas rusas han utilizado con frecuencia drones en sus operaciones militares en Siria.

En Carayaca fueron capturados los tres últimos comandos de la Operación Gedeón, que pretendía capturar a Nicolás Maduro para trasladarlo hasta Estados Unidos. Se trata de un policía de Caracas, un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana y un sargento de la Armada. Hasta el momento las fuerzas chavistas mataron a ocho rebeldes y capturaron a una treintena de comandos y de colaboradores, la mayoría militares que se levantaron contra la revolución, además de dos mercenarios de Estados Unidos, quienes ejercieron en las últimas semanas como entrenadores de los distintos grupos operativos en la frontera colombiana.

Tareck William Saab, el fiscal del gobierno de Maduro , adelantó que preparan la audiencia de imputación contra los dos veteranos exboinas verdes. Se los acusa de terrorismo, tráfico de armas y conspiración con un gobierno extranjero.

El gobierno decretó el toque de queda en la Colonia Tovar, una zona montañosa cercana a Caracas, desde la primera hora de hoy, obligando a la población a mantenerse en sus hogares y restringiendo cualquier actividad comercial. Tamara Suju, defensora de derechos humanos, denunció que agentes encapuchados de las fuerzas especiales (FAES) y de la policía política irrumpen ilegalmente en las viviendas, incluso en la sede la Orden Católica de las Carmelitas. Las FAES son los "batallones de exterminio" de la revolución, según la ONU.

Al menos dos personas ya fueron detenidas, mientras vecinos denuncian que los agentes aprovechan los allanamientos para robarles dentro de sus hogares. "Presuntamente se apropian de bienes de las personas en la lógica de rapiña que hemos venido denunciando en los operativos policiales", señaló la ONG de derechos humanos Provea.

"Esta sería la primera vez que se documenta presencia de soldados rusos en operaciones militares en Venezuela. Hasta la fecha, la cooperación militar consistía en asistencia técnica en función de los sistemas de armas rusos que Venezuela ha adquirido a ese país desde el año 2005", dijo a LA NACIÓN Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para las Fuerzas Armadas

Trump negó su implicación en la fallida operación antichavista Fuente: Archivo

Los militares rusos arribaron en una aeronave en la tarde del jueves para ayudar en el operativo contra los insurrectos. Medios locales informaron también que esta mañana otro avión ruso, de la compañía Azur Air, aterrizó en Venezuela, donde desde el inicio de la "cuarentena radical" ordenada por Nicolás Maduro están restringidos los vuelos. Horas después de borrar el mensaje en las redes sociales, el diario chavista Últimas Noticias matizó que existían obstáculos para operar con sus drones.

Se trataría de la primera acción militar sobre el terreno de fuerzas rusas en las cuatro últimas décadas en el continente. Asesores y entrenadores soviéticos asistieron en Nicaragua a las tropas sandinistas y sus aliados cubanos durante la guerra a la Contra financiada por Estados Unidos durante la década de los 80.

"De confirmarse, estamos ante una acción militar directa con la anuencia del gobierno del país, de una potencia extracontinental en América , que va mucho más allá de los vínculos que ha tenido el gobierno de Estados Unidos con los ejércitos de la región", dijo a LA NACIÓN el historiador cubano Armando Chaguaceda, experto en revoluciones. "En las acciones rusas en Siria operan pequeños equipos de fuerzas especiales con alta tecnología combinando fuerzas oficiales del Estado ruso con paramilitares", añade.

"Cuando los militares rusos vinieron a emplazar todo el sistema de defensa antiaérea estaban operando en territorio venezolano. Ahora existe claramente la evidencia. Estamos ante un hecho gravísimo desde el punto de vista de soberanía nacional y política interna, pero indiscutiblemente desde la geopolítica es de enorme impacto", añade San Miguel, quien insiste además en que la utilización de ejércitos extranjeros debe ser autorizada por el Parlamento.

Un tablero geopolítico en el que también participa Estados Unidos, cuyo presidente volvió a negar hoy cualquier participación de su gobierno en los desembarcos. "Si yo quisiera ir a Venezuela, no lo haría en secreto. Entraría y no harían nada al respecto. Se darían la vuelta. No enviaría un pequeño grupo, sería un ejército, una invasión", dijo Donald Trump.

Los antecedentes históricos más cercanos de la presencia militar rusa conducen hasta Cuba , con la brigada de cuatro batallones tras la crisis del Caribe, que permaneció en la isla hasta el año 91, precisa Chaguaceda. "Y la participación en Nicaragua de militares rusos que acompañaron a acciones de contrainsurgencia, como es esta" , concluye el historiador.