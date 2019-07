Jeffrey Epstein está detenido por supuestamente crear una red para abusar de niñas en su mansión de Nueva York Fuente: AFP

NUEVA YORK.- Semiinconsciente y con marcas en el cuello. Así fue hallado en su celda Jeffrey Epstein, el multimillonario estadounidense amigo del presidente Donald Trump que está preso en Manhattan tras ser acusado de abusar sexualmente de varios menores de edad.

El hombre, de 66 años, dueño de varias propiedades de lujo e incluso de una isla, fue encontrado por funcionarios de la prisión Metropolitan Correctional Center tras una posible tentativa de suicidio, según fuentes citadas en medios como NBC New York, The New York Post y TMZ.

Fuentes de la fuerza de seguridad, que pidieron hablar bajo anonimato, indicaron que el empresario tenía marcas en el cuello, razón por la cual se sospecha se habría querido ahorcar de alguna manera. Por ello, fue trasladado a un hospital, de acuerdo con lo publicado por el diario The Guardian.

Trump y el magnate Epstein compartieron una fiesta con animadoras en 1992 Crédito: Captura

Se cree que las lesiones no son graves. Sin embargo los guardias también están investigando si fue víctima de una agresión.

El incidente tuvo lugar a una semana de que el financiero pidiera la libertad bajo fianza y se la rechazaran, en una comparecencia en una corte de Nueva York en la que está acusado de tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual de menores. De ser declarado culpable, Epstein podría ser condenado a hasta 45 años de cárcel. Su próxima comparecencia será el 31 de julio.

Documental sobre los abusos

La imposibilidad de pagar una fianza no fue la única mala noticia que recibió el millonario en el último tiempo. Días atrás la cadena de televisión Lifetime anunció que preparará una serie documental acerca de los múltiples casos de abuso sexual supuestamente perpetrados por el magnate de las finanzas.

La serie se llamará Surviving Jeffrey Epstein ( Sobreviviendo a Jeffrey Epstein) y continuará el modelo de la docuserie Surviving R. Kelly que Lifetime presentó este año y que no sólo reunía testimonios contra el cantante y compositor estadounidense, sino que impulsó una investigación judicial que lo tiene detenido e imputado en Nueva York por más de una docena de delitos sexuales.

Jeffrey Epstein está detenido por supuestamente crear una red para abusar de niñas en su mansión de Nueva York Crédito: DPA

Epstein, que solía disfrutar de fiestas en el pasado junto al republicano Donald Trump y que varias veces fue visto junto a Bill Clinton, fue detenido a principios de mes acusado de tráfico sexual de menores por la Fiscalía del distrito sur de Manhattan, que lo acusó de crear una red para abusar de decenas de niñas en su mansión de Nueva York, así como otra en el estado de Florida, hace más de una década.

El juez encargado del caso, Richard Berman, se basó en el testimonio de dos de las presuntas víctimas para dejar tras las rejas al magnate mientras dure la investigación, por considerarlo un potencial peligro para el público.

El empresario, que se declara inocente, ya enfrentó acusaciones de este tipo en Florida pero en 2008 un acuerdo extraoficial con la Fiscalía permitió cerrar la investigación a cambio de sólo 13 meses de cárcel y un pacto económico con las víctimas.

Jeffrey Epstein Fuente: Archivo

