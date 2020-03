¿Mintió China con las cifras del coronavirus? Las sospechas se multiplican

Trabajadores sanitarios desinfectan las calles en Wuhan Fuente: Reuters

Mientras China presume el exitoso resultado de su agresiva estrategia de confinamiento en Wuhan luego de levantar una cuarentena de dos meses , la cifra oficial de los 2535 fallecidos en esa ciudad comienza a levantar cierta sospecha .

Las familias de aquellos que sucumbieron al virus en la ciudad central de China, donde la enfermedad surgió por primera vez en diciembre, pudieron recoger sus cenizas incineradas en ocho funerarias locales a partir de la semana pasada. Mientras lo hacían, circularon fotos en las redes sociales chinas de miles de urnas siendo transportadas .

"No puede ser correcto porque los incineradores han estado trabajando todo el día, entonces, ¿cómo pueden morir tan pocas personas?", un residente de Wuhan de apellido Zhang le dijo a Radio Free Asia (RFA) el viernes.

Algunas familias dijeron que se habían visto obligadas a esperar varias horas para recoger las cenizas.

"No quiero hacerlo ahora, hay demasiadas personas haciéndolo ahora", dijo a RFA un hombre de apellido Ding, a quien el comité local le pidió que recoja las cenizas de su madre, Hu Aizhen, quien murió de Covid-19.

El medio de comunicación chino Caixin informó que un proveedor entregó 5000 urnas a la funeraria Hankou en un solo día , el doble del número oficial de muertes. Algunas publicaciones en redes sociales han estimado que las ocho funerarias en Wuhan están entregando aproximadamente 3500 urnas en total cada día.

Por su parte, Bloomberg pudo hablar con seis de las ocho funerarias en Wuhan, las cuales le dijeron que no tenían datos sobre la cantidad de urnas o que no estaban autorizados a revelar los números . Las dos restantes no respondieron la llamada.

Entre tanto, las funerarias informaron a las familias que intentarán completar las incineraciones antes del tradicional festival de Qing Ming el 5 de abril, lo que indicaría un proceso de 12 días desde su comienzo el 23 de marzo. Tal estimación significaría que se entregarían 42.000 urnas durante ese tiempo .

Un residente de la provincia de Hubei dijo que la mayoría de las personas allí creen que más de 40.000 personas murieron en la ciudad antes y durante el período de confinamiento. "Tal vez las autoridades están lanzando gradualmente las cifras reales, intencionalmente o no, para que la gente gradualmente acepte la realidad", dijo el residente a Radio Free Asia , que solo dio su apellido Mao.

Hubo 56.007 cremaciones en Wuhan en el cuarto trimestre de 2019 , según datos de la Agencia de Asuntos Civiles de la ciudad. La cantidad de cremaciones fue 1,583 más alta que las del cuarto trimestre de 2018 y 2,231 más alta que la del cuarto trimestre de 2017.

Por otra parte, muchas personas que fallecieron tenían síntomas de Covid-19, pero no fueron examinadas y, por lo tanto, fueron excluidas del recuento oficial, informó Caixin . Otros pacientes murieron de otras enfermedades debido a la falta de un tratamiento adecuado cuando los hospitales se vieron abrumados al tratar con aquellos que tenían el nuevo coronavirus. Varios informes confirman

El residente de Wuhan Chen Yaohui dijo a RFA que los funcionarios de la ciudad han estado entregando 3000 yuanes en "asignaciones funerarias" a las familias de los muertos a cambio de su silencio.

"Ha habido muchos funerales en los últimos días, y las autoridades están entregando 3000 yuanes por el silencio a las familias que obtienen los restos de sus seres queridos para que descansen antes de Qing Ming", dijo, en referencia a el tradicional festival de las tumbas.

Pero las acusaciones no son nuevas. El mes pasado un alto funcionario de la Casa Blanca pidió a Pekín que sea más transparente con su manejo del brote.

"Estamos un poco decepcionados de que no nos hayan invitado y estamos un poco decepcionados por la falta de transparencia de los chinos", dijo Larry Kudlow, director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos.

Sus comentarios se produjeron después de que las autoridades chinas alteraran la forma en que cuentan los casos, lo que generó confusión en medio de cambios dramáticos en las cifras reportadas.