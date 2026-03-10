Mojtaba Khamenei posee un imperio inmobiliario en Londres, con departamentos frente a la embajada de Israel

LONDRES.– La herencia del poder en Irán no solo trajo un nuevo nombre al frente de la república islámica, sino que puso bajo la luz pública una fortuna inmensa y un presunto esquema de vigilancia en plena Europa.

Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido Alí Khamenei y nuevo Guía Supremo, controla a través de terceros un imperio inmobiliario en Londres que incluye dos departamentos de lujo frente a la Embajada de Israel.

Una fotografía muestra carteles con el ayatolá Ali Khamenei, líder supremo de Irán asesinado, y su hijo Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo del país KAWNAT HAJU� - AFP�

Estas viviendas, situados en los pisos sexto y séptimo de un edificio en el exclusivo barrio de Kensington, en la capital británica, tienen un valor cercano a los 58 millones de euros. Lo que para cualquier magnate sería una simple inversión, para los servicios de inteligencia es una amenaza directa: desde sus terrazas es posible el monitoreo de cada movimiento, entrada y salida de la sede diplomática israelí, ubicada a escasos cincuenta metros.

El exdirector de Seguridad del canal de la disidencia iraní en Londres, Iran International, y especialista en Antiterrorismo, Roger MacMillan, no anduvo con vueltas al definir estas propiedades como una “plataforma permanente de espionaje” que operó debido a una falla de seguridad incomprensible durante años.

Donald Trump y Mojtaba Khamenei ATTA KENARE - KHAMENEI.IR/AFP

La red financiera de Khamenei no se limita a esos balcones con vista estratégica. Una investigación de Bloomberg reveló que el clérigo posee un total de 13 propiedades en Londres, con un valor conjunto de 236 millones de euros.

La plata para estas compras provendría de la venta de petróleo iraní bajo embargo, una maniobra que le permitió amasar una fortuna global que incluye un campo de golf en Mallorca y un hotel en los Alpes austríacos.

Para ocultar su rastro, el líder utilizó al banquero Ali Ansari como testaferro y a diversas sociedades offshore en paraísos fiscales como Luxemburgo o San Cristóbal y Nieves.

En esta imagen obtenida de la agencia iraní ISNA, Mojtaba Khamenei (centro), hijo del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, observa durante una reunión en Teherán el 18 de julio de 2016 AMIR KHOLOUSI� - ISNA�

El Gobierno británico ya congeló estos activos tras el hundimiento del banco de la familia de Ansari (el banco Ayandeh), al que acusó de financiar actividades hostiles de la Guardia Revolucionaria.

¿Dónde está Mojtaba Khamenei?

Mientras estos detalles de riqueza salen a la luz, en Teherán el panorama es de una incertidumbre total.

Tras el anuncio oficial de su designación, la maquinaria propagandística del régimen se puso en marcha con imágenes de multitudes en Teherán y otras ciudades coreando consignas tradicionales del sistema político iraní, como “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”. Pero a pesar del anuncio oficial de su nombramiento hace tres días, la voz del nuevo Guía Supremo todavía no se escuchó.

En Irán, la palabra del Guía Supremo tiene un peso absoluto: sus declaraciones no son simples opiniones, sino directrices estratégicas que marcan el rumbo de la república islámica. Por ello, el primer discurso de Mojtaba Khamenei es muy esperado tanto por sus amigos como por sus enemigos.

Su ausencia dispara todo tipo de versiones en los pasillos del poder. Algunos informes aseguran que el hombre de 56 años resultó herido en las incursiones que Israel y Estados Unidos lanzaron sobre la capital iraní hace diez días. La televisión estatal incluso lo llamó “Jaanbaz”, término que identifica a un veterano de guerra que sufrió heridas en combate, lo que justifica de alguna manera su silencio público.

Mojtaba Khamenei en 2019 HAMID FOROUTAN� - ISNA�

La presión sobre el flamante líder es asfixiante. Por un lado, enfrenta el descontento popular y los bombardeos constantes; por el otro, las amenazas directas desde Washington y Tel Aviv. Donald Trump ya advirtió que Khamenei “no puede vivir en paz” y predijo que su mandato tendrá una vida corta.

A este escenario geopolítico se suma un componente emocional devastador: en el ataque del 28 de febrero donde murió su padre, Mojtaba perdió también a su madre, su esposa, un hijo, una hermana con su marido y dos sobrinos. Este luto masivo y el trauma de la pérdida explicarían su reticencia actual a ocupar el centro de la escena en un país que intenta sobrevivir bajo fuego.

Hasta hace poco, el nuevo líder era un desconocido total para el ciudadano iraní de a pie y para la diplomacia occidental, ya que operaba siempre desde las sombras como un burócrata de segunda fila.

Foto combinada que muestra al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, durante el balotaje presidencial en Teherán el 5 de julio de 2024 (izq.), y a su hijo Mojtaba Khamenei en una imagen difundida por la oficina del líder supremo el 30 de octubre de 2024 ATTA KENARE - KHAMENEI.IR/AFP

No hay registros de entrevistas ni declaraciones previas sobre temas claves como el programa nuclear. De hecho, apenas circula un único video suyo hablando en público, registrado durante una clase de derecho.

En este contexto, la detención en Londres, el viernes pasado, de cuatro sospechosos de realizar tareas de espionaje para el régimen de Teherán —bajo la Ley de Seguridad Nacional de 2023— solo confirma que la actividad de los Khamenei en suelo británico va mucho más allá de la simple tenencia de inmuebles de lujo en la “calle de los supermillonarios”.

El misterio sobre su salud y su capacidad de mando persiste, mientras sus activos en el exterior quedan bajo la lupa de la justicia internacional.

Agencia ANSA y diario El País