La suba de la nafta por la guerra con Irán inquieta a republicanos y abre un riesgo electoral para Trump

WASHINGTON.– El presidente norteamericano, Donald Trump, intenta restar importancia a las preocupaciones en el país por el aumento del precio de la nafta derivado de la guerra con Irán. Según sostuvo, el incremento “no nos afecta realmente”, aunque algunos de sus propios correligionarios republicanos temen que el encarecimiento del combustible debilite la posición del partido de cara a las elecciones de noviembre.

Desde Florida, Trump dijo el lunes que los precios estaban “artificialmente altos” debido al conflicto y prometió que volverían a bajar cuando la guerra termine. Sin embargo, el presidente no ofreció un cronograma claro sobre cuándo podría ocurrir, pese a asegurar que Estados Unidos estaba muy adelantado respecto de sus propios plazos.

Trump habla durante una conferencia de prensa en el Trump National Doral, en Miami SAUL LOEB� - AFP�

Hasta ahora, el discurso de Trump sobre el impacto económico de la guerra se resume en una idea central: cualquier sacrificio será temporal, vale la pena y no es tan grave como él mismo pensó en un principio. Pero para los republicanos que enfrentan contiendas ajustadas en las próximas elecciones de medio término, los efectos colaterales del conflicto —y las aún vagas garantías del presidente sobre la economía— siguen siendo una incógnita.

La guerra ya ha impulsado el precio del petróleo, que el lunes llegó a la preocupante marca de 120 dólares por barril antes de retroceder, su nivel más alto desde 2022. Los líderes mundiales se preparan para posibles repercusiones económicas de gran alcance y, en privado, algunos legisladores republicanos comienzan a asumir las duras realidades políticas que enfrenta el partido gobernante cuando el costo de la energía sube con fuerza.

La agenda sobre el costo de vida

El senador John Thune, de Dakota del Sur y líder de la mayoría republicana, dijo a los periodistas el lunes que “el precio de la nafta siempre funciona como una especie de referencia”.

Los precios de la nafta en una estación de servicio Texaco en Lutterworth, en el centro de Inglaterra OLI SCARFF� - AFP�

“Creo que el hecho de que hayamos aumentado nuestra oferta a nivel doméstico ayudará a aliviar la situación, pero obviamente es algo a lo que tenemos que prestar atención”, afirmó. Más tarde agregó que siempre está “preocupado por el precio del petróleo y de la nafta”.

La Casa Blanca esperaba evitar ese escenario. Antes del discurso sobre el Estado de la Unión del mes pasado, asesores y estrategas políticos insistieron en que la reducción del costo de vida debía ser el eje central del mensaje republicano.

En ese discurso, Trump destacó los bajos precios del combustible como prueba del buen desempeño económico.

“La nafta, que bajo mi predecesor llegó a superar los 6 dólares por galón (unos US$1,59 por litro) en algunos estados —y fue, sinceramente, un desastre— ahora está por debajo de 2,30 dólares por galón (unos US$0,61 por litro) en la mayoría de los estados”, dijo el republicano. “Y en algunos lugares, 1,99 dólares por galón (unos US$0,53 por litro). Y cuando visité el gran estado de Iowa hace unas semanas, incluso vi nafta a 1,85 dólares por galón (unos US$0,49 por litro)”.

Un automovilista carga combustible diésel en una estación de servicio de Esso en Lutterworth, cerca de Rugby, en el centro de Inglaterra, el 10 de marzo de 2026 OLI SCARFF� - AFP�

Pero apenas semanas después el panorama cambió. Ahora Trump —que durante años utilizó los altos precios de la nafta para atacar a sus rivales— sostiene que los estadounidenses deben aceptar un dolor económico de corto plazo.

“Los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo”, escribió el domingo en redes sociales. “¡SOLO LOS TONTOS PENSARÍAN LO CONTRARIO!”, arremetió.

El lunes, durante un encuentro con republicanos en Florida, el presidente evitó mencionar los precios de la nafta —algo que antes citaba con frecuencia— y se concentró en destacar el desempeño del mercado bursátil.

“Va a subir mucho más”, dijo sobre la bolsa, antes de reconocer el impacto de la guerra en la economía. “En cuanto terminemos con todo esto que estamos haciendo ahora, algo que realmente no teníamos otra opción que hacer”, insistió Trump.

El miedo republicano

El aumento de los precios ha intensificado las advertencias dentro del Partido Republicano sobre los riesgos políticos de un conflicto prolongado. Mientras Trump afirmó el lunes que la guerra estaba cerca de terminar, el Departamento de Defensa señaló en redes sociales que “apenas hemos empezado a luchar”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la Conferencia de Asuntos de los Miembros Republicanos en el Trump National Doral, en Miami, Florida, el 9 de marzo de 2026 SAUL LOEB� - AFP�

Los republicanos ya enfrentan un contexto político complicado. Históricamente, el partido del presidente suele perder escaños en las elecciones de mitad de mandato, y la aprobación de Trump ha caído en los últimos meses, impulsada en parte por la preocupación por el costo de vida.

Los demócratas aprovecharon el aumento del precio de la nafta para acusar al presidente de estar distraído de los problemas económicos internos. Algunas voces de la propia derecha han planteado críticas similares, acusándolo de involucrar a Estados Unidos en costosos conflictos en el extranjero.

Impacto electoral

Trump hizo campaña criticando la inflación durante la presidencia de Joe Biden y prometió bajar los precios.

Ahora algunos republicanos temen quedar atrapados en una situación similar. Los índices de aprobación de Trump en materia económica —durante mucho tiempo una de sus principales fortalezas— han caído desde que asumió el cargo.

Trump desciende del Marine One a su regreso a la Casa Blanca tras un viaje a Florida Allison Robbert� - FR172296 AP�

Neera Tanden, exfuncionaria de la Casa Blanca durante el gobierno de Biden y actual directora del Center for American Progress, dijo que los aumentos de precios bajo Trump podrían ser especialmente dañinos porque existe una “historia sencilla” que contar.

“Solo tienen a una persona a quien culpar, y es al presidente de Estados Unidos”, afirmó.

En una encuesta de The Washington Post, los republicanos apoyaron mayoritariamente los ataques contra Irán, pero los independientes se opusieron por aproximadamente dos a uno. Tres cuartas partes de los norteamericanos dijeron estar preocupados por una guerra a gran escala.

Un estratega republicano en un estado competitivo, que habló bajo condición de anonimato, dijo temer que los aumentos de precios provoquen una “masacre electoral” en las elecciones de mitad de mandato.

“Si esto se prolonga más allá de, diría, dos meses, la gente empezará a preocuparse realmente”, dijo Martha Zoller, conductora de radio conservadora en Georgia.

Las medidas de contención

Dentro del gobierno se analizan opciones para contener el precio del combustible, aunque la Casa Blanca no detalló las medidas en estudio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retira del podio tras hablar en una conferencia de prensa, el lunes 9 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Miami, en Doral, Florida Mark Schiefelbein� - AP�

“El presidente Trump ha sido claro en que se trata de interrupciones de corto plazo y que los estadounidenses verán caer rápidamente los precios del petróleo y del gas una vez que se hayan alcanzado los objetivos necesarios de la Operación Furia Épica y se neutralicen las capacidades del régimen”, dijo Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca.

El senador demócrata Chuck Schumer pidió liberar “de inmediato” petróleo de la Reserva Estratégica para bajar los precios.

The average price of one gallon in the US is now $3.54, a 17% increase since the start of the war



Yet Donald Trump says, “if it rises, it rises” and “it doesn’t really affect us”



What a clueless and callous thing to say. But what else would you expect from someone who has… — Chuck Schumer (@SenSchumer) March 10, 2026

Según Dan Eberhart, ejecutivo del sector petrolero y donante republicano, el gobierno también evalúa pedir a los productores que aumenten la perforación o incluso levantar sanciones a Rusia impuestas tras la invasión de Ucrania.

Los expertos advierten que los precios podrían seguir altos mientras continúe la guerra.

Patrick De Haan, jefe de análisis petrolero de GasBuddy, dijo que le sorprendió la aparente ausencia de un plan claro para bajar el precio de la nafta.

“Hay un clima bastante intenso de alarma entre los estadounidenses por la velocidad de las subas”, afirmó. “Hoy los estadounidenses van a gastar 200 millones de dólares más por día en gasolina que hace ocho días. Y esa cifra seguirá creciendo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aborda el Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Miami el 9 de marzo de 2026 en Miami, Florida ROBERTO SCHMIDT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Agencias Reuters y AP y diarios The New York Times y The Washington Post