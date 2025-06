Moscú y Kiev acuerdan un intercambio de prisioneros en unas conversaciones de paz decepcionantes

ESTAMBUL.- Una segunda ronda de conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania concluyó apenas una hora después de su inicio en Estambul, el lunes, según informaron funcionarios turcos. El encuentro tuvo lugar un día después de un masivo ataque con drones ucranianos contra bombarderos estratégicos rusos con capacidad nuclear. Declaraciones recientes de altos funcionarios que participaron en la reunión reflejan que ambas partes siguen profundamente alejadas en torno a las condiciones clave para poner fin a la guerra.

Mientras el Kremlin propuso un alto el fuego parcial de “dos o tres días” en sectores específicos del frente, Kiev mantiene su exigencia de una tregua total e incondicional.

“Hicimos una propuesta bastante general: un alto el fuego concreto de dos o tres días en algunas zonas del frente”, declaró el jefe negociador ruso, Vladimir Medinski, en una conferencia de prensa tras las conversaciones.

El jefe de la delegación ucraniana y ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umierov (izq.), habla durante una conferencia de prensa tras la segunda reunión de conversaciones directas entre las delegaciones ucraniana y rusa, en el Palacio Ciragan, en Estambul, el 2 de junio de 2025 ADEM ALTAN - AFP

Ucrania propuso a Rusia celebrar un nuevo ciclo de diálogo “entre el 20 y el 30 de junio”, anunció este lunes el jefe negociador ucraniano, Rustem Umerov.

“Proponemos a la parte rusa organizar una reunión antes de que finalice el mes, entre el 20 y el 30 de junio”, declaró a la prensa el ministro de Defensa, quien además sostuvo que las delegaciones deberían avanzar hacia un encuentro entre los presidentes Volodimir Zelensky y Vladimir Putin.

Un alto el fuego incondicional de 30 días, la liberación de prisioneros y una reunión entre Zelensky y Putin son los tres objetivos que Ucrania busca para resolver el conflicto con Rusia, comentó Umerov. Kiev se mostró abierto a la posibilidad de que Donald Trump asista a la reunión de líderes.

La Casa Blanca afirmó el lunes que Trump está abierto a la invitación de su homólogo turco para mantener conversaciones de paz tripartitas. “El presidente ha dicho que está abierto a ello, pero quiere que ambos líderes y ambas partes se sienten juntos a la mesa”, declaró la vocera Karoline Leavitt al ser preguntada sobre la propuesta del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Las conversaciones —el segundo contacto directo de este tipo entre ambas partes desde 2022— comenzaron con casi dos horas de retraso, sin que se ofrecieran explicaciones sobre la demora.

Esta foto publicada por el canal de Telegram del gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev, el domingo 1 de junio de 2025, muestra un camión aparentemente utilizado para liberar drones ucranianos vistos ardiendo en la región de Irkutsk, a más de 4.000 kilómetros de Ucrania. Governor of Irkutsk region Igor

El clima en Rusia era de indignación al inicio de las conversaciones, con influyentes blogueros militares exigiendo que Moscú lanzara un contundente golpe de represalia contra Kiev, luego de que Ucrania perpetrara el domingo uno de sus ataques más ambiciosos de la guerra, dirigido contra bombarderos rusos de largo alcance con capacidad nuclear en Siberia y otras regiones.

Aunque Ucrania y Rusia difieren en su evaluación sobre los daños sufridos por esa flota —un componente clave del arsenal estratégico ruso—, las imágenes satelitales de acceso público evidencian que Moscú padeció pérdidas materiales significativas.

“Todos queremos lo mismo: detener la guerra”, sentenció el presidente ucraniano durante una conferencia de prensa en Vilna, Lituania. Luego aseguró que los socios europeos de Kiev estaban al tanto de la operación con drones que debilitó a Rusia. “Todo lo que hacemos con nuestros socios fortalece a Europa. Es necesario imponer sanciones contra Rusia, incluidas las secundarias y los aranceles”. De lo contrario, “Putin seguirá jugando”, agregó.

En ese mismo sentido, Zelensky instó a Trump a adoptar una postura más firme frente al Kremlin. “Esperamos verdaderamente que Trump tome medidas fuertes. Esperamos que apoye las sanciones para forzar a Rusia a poner fin a la guerra o, al menos, a pasar a la etapa siguiente, es decir, un alto el fuego”, declaró.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, se dirige a una conferencia de prensa durante la Cumbre de Vilna en el Palacio de los Grandes Duques de Lituania en Vilna, Lituania, el lunes 2 de junio de 2025 Mindaugas Kulbis - AP

Zelensky también argumentó este lunes que el presidente ruso no debe obtener nada tras la invasión a Ucrania. “Putin no debe recibir ninguna recompensa por su agresión: si se le permite decidir quién entra o no en la OTAN, su apetito aumentará”. Y enfatizó: “La clave para una paz duradera está clara: el agresor no debe recibir ninguna recompensa por la guerra. Debemos asegurarnos de que la diplomacia no sea vacía”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, se dirigió a las delegaciones rusa y ucraniana —ubicadas en extremos opuestos del suntuoso palacio de Ciragan, junto al Bósforo— con un mensaje contundente: “Los ojos del mundo entero están puestos en los contactos que se establezcan aquí”. Según explicó, el objetivo de la reunión era evaluar las condiciones para un alto el fuego, debatir una posible cumbre entre los presidentes ruso y ucraniano, y explorar nuevas oportunidades de intercambio de prisioneros.

Hasta el momento, los esfuerzos liderados por Estados Unidos para que ambas partes acepten un alto el fuego han fracasado. Aunque Ucrania dio su visto bueno a la iniciativa, el Kremlin la rechazó en los hechos.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington, evaluó anoche que “Rusia está intentando retrasar las negociaciones y prolongar la guerra para lograr más ganancias en el campo de batalla”.

Intercambio de prisioneros

Mientras tanto, Zelensky anunció que se prepara un nuevo canje de prisioneros con Rusia, tras la segunda ronda de negociaciones directas entre ambos bandos en la ciudad turca. “Se intercambiaron documentos a través de la mediación de la parte turca, y preparamos una nueva liberación de prisioneros de guerra”, indicó durante la conferencia de prensa en Vilna.

La primera ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev, celebrada el 16 de mayo, permitió concretar un intercambio de 1000 prisioneros por cada lado.

Según informó el jefe negociador ucraniano, Rusia y Ucrania acordaron intercambiar todos sus prisioneros de guerra gravemente heridos o menores de 25 años, además de 6000 cadáveres de soldados caídos en combate por cada bando.

Por otra parte, Kiev informó que durante las negociaciones en Estambul entregó a Moscú una lista con cientos de niños ucranianos que, según las autoridades del país, fueron “deportados” por Rusia, y exigió su repatriación. “Se trata de cientos de niños que Rusia deportó ilegalmente, desplazó a la fuerza o que retiene en los territorios [ucranianos] temporalmente ocupados” por Moscú, afirmó Andrii Yermak, jefe del gabinete del presidente Zelensky, en su cuenta de Telegram.

El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su satisfacción por el acuerdo anunciado este lunes por Ucrania y Rusia para el intercambio de prisioneros de guerra.

“Acogemos con satisfacción cualquier acuerdo que permita un intercambio de prisioneros o un intercambio de restos de prisioneros”, afirmó el vocero de Guterres, Stéphane Dujarric, en rueda de prensa.

“Esperamos que las conversaciones que han tenido lugar en Estambul propicien un alto el fuego completo, inmediato e incondicional como primer paso hacia una paz duradera e integral en línea con la Carta de la ONU, el Derecho Internacional y las resoluciones de la ONU”, ha añadido.

