Mujica no fue a votar por primera vez en 40 años y Orsi se mostró afligido: “Lo visité el viernes, está mal”

MONTEVIDEO.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, conversó con la prensa este domingo por la mañana cuando salía de su hogar para ir a votar en las elecciones departamentales y municipales 2025. El mandatario confesó estar “más tranquilo” que en las instancias nacionales, en las que se disputaba el cargo de presidente.

En tanto, fue consultado por la salud del exmandatario José “Pepe” Mujica, quien este domingo no fue a votar temprano en la mañana como tiene por costumbre hacer. “Lo visité el viernes. Está mal”, lamentó Orsi.

“Evidentemente está en un estado de salud que es delicado que él no puede moverse y estamos todos tratando de cuidarlo y que no haga cosas que lo pueden perjudicar”, dijo más tarde Orsi en conferencia de prensa.

“Todos debemos aportar a que en todas nuestras etapas de la vida la dignidad sea la clave y no hay que enloquecerlo hay que dejarlo tranquilo”, añadió el mandatario y aseguró que Mujica “sigue siendo muy útil para esas conversas de media hora, una hora dos horas, donde te traes un paquete de ideas y de sensibilidades que nos vienen muy bien”.

Orsi con Mujica después de las últimas elecciones - - MPP

Orsi también respondió por los fondos de las intendencias. “Aprendí de los que estuvieron que una correcta distribución y el cumplimento estricto de las partidas y compromisos con los intendentes, es un ganar-ganar”, expresó. “Así aprendí en el Congreso de Intendentes, fundamentalmente con Tabaré y Pepe, y pienso seguir así”, agregó.

El presidente de Uruguay votó sobre las 10 en la Escuela Técnica de Canelones.

El expresidente José Mujica no participó este domingo de las elecciones departamentales y muncipales 2025. Según apuntaron fuentes políticas allegadas al expresidente, su participación dependería de su estado de salud durante la jornada.

Es la primera vez desde 1985, cuando fue liberado, que Mujica falta a una elección.

En instancias electorales anteriores el exmandatario fue de los primeros en votar. En las últimas nacionales arribó a su mesa de votación en silla de ruedas y en el balotaje entró caminando, acompañado por su seguridad y con bastón.

El voto de Mujica en la elección presidencial del año pasado SANTIAGO MAZZAROVICH - AFP

Mujica arribó entonces minutos antes de que abrieran las urnas, por lo que estuvo un rato conversando con la prensa y la gente de la mesa. Desde allí habló sobre diversos temas políticos y hasta de su propia salud: “Mi futuro más próximo es el cementerio, pero me interesa la suerte de ustedes, de los jóvenes que cuando tengan mi edad van a vivir un mundo muy distinto”.

Sí asistió a votar este domingo su esposa y exvicepresidenta Lucía Topolansky, pero prefirió no dar declaraciones a la prensa.

El estado de Mujica

Mujica habló en enero pasado sobre cómo sigue su salud luego de haber sido diagnosticado con cáncer de esófago y reveló que el tumor se expandió. “El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas”, dijo.

Así, en una entrevista con el medio local Búsqueda, aseguró: “No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”.

Tras ello afirmó: “Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”.

El expresidente fue diagnosticado con cáncer de esófago en abril del año pasado y desde entonces se sometió a diferentes tratamientos e intervenciones. El más reciente fue en los últimos días de diciembre, cuando se le colocó un dispositivo que le permite alimentarse e hidratarse mejor. “Yo me voy a morir acá”, sentenció en alusión a la chacra de Rincón del Cerro en donde vive junto a Topolansky. “Ahí afuera hay una sequoia grandota. Está Manuela [su perra] enterrada ahí. Estoy haciendo los papeles para que ahí también me entierren a mí. Y ya está”, aseguró.

Diario El País/GDA